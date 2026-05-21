Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 21 MAY महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish UdasUpdated byAashish Udas
Published: May 21, 2026, 07:30 AM IST|Updated: May 21, 2026, 10:36 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर
21 May 2026 09:59 AM (IST)

विधान परिषदेसाठी महायुतीचा फॉर्म्युला

 

Mahayuti : विधान परिषदेसाठी महायुतीचा फॉर्म्युला...16 जागांसाठी 12-03-02चा फॉर्म्युला-सूत्र...भाजप 12 शिवसेना 03, राष्ट्रवादीला 02 जागा.. प्राथमिक चर्चेत जागावाटपाचा फॉर्म्युला

21 May 2026 09:40 AM (IST)

नाराज नेत्यांसोबत सुनेत्रा पवारांची बैठक 

 

Sunetra Pawar : नाराज नेत्यांसोबत सुनेत्रा पवारांची बैठक..3 दिवसांपूर्वी देवगिरी बंगल्यावर बैठक-सूत्र...सुनील तटकरे, प्रफुल पटेल यांची उपस्थिती-सूत्र...राष्ट्रीय कार्यकारणीत बदल करण्यावर बैठकीत एकमत-सूत्र

 

21 May 2026 08:44 AM (IST)

NEET पेपरफुटी प्रकरण, लातूरचा डॉक्टर मनोज शिरूरे ताब्यात

 

NEET Paper Leak Case : नीट पेपरफुटी प्रकरण..लातूरचा डॉक्टर मनोज शिरूरे पुण्यातून ताब्यात..सीबीआयच्या टीमने मनोज शिरूरेला घेतलं ताब्यात..मनोज शिरूरे आरोपी मोटेगावकरच्या संपर्कात होता..चौकशीअंती पुढील कारवाई होणार, सीबीआय सूत्रांची माहिती..

21 May 2026 08:11 AM (IST)

NEET पेपरफुटी प्रकरण, मनीषा मांढरेच्या लॉकरची झाडाझडती

 

NEET Paper Leak Case : नीट पेपरफुटी प्रकरणात मोठी अपडेट...आरोपी मनिषा मांढरेच्या लॉकरची झाडाझडती...मॉडर्न महाविद्यालयाच्या कार्यालयात सीबीआयकडून झाडाझडती...लॉकरमध्ये मिळाल्या जुन्या प्रश्नपत्रिका...लॉकरमधून काही महत्त्वाचे कागदपत्रेही हस्तगत...मनिषा मांढरे सध्या सीबीआय कोठडीत 

21 May 2026 07:34 AM (IST)

ठाण्यात गावदेवी भाजी मार्केट इमारतीत आग, 2 जणांचा मृत्यू

 

Thane Fire : ठाण्यातील गावदेवी परिसरात अग्नितांडव..गावदेवी भाजी मार्केट इमारतीत आग..आगीत 2 जणांचा मृत्यू, 3 जण जखमी..अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल..आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू

 

21 May 2026 07:30 AM (IST)

केंद्रीय मंत्रिमंडळाची आज बैठक

 

Union Cabinet Meeting Today : केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चांना आता अधिक वेग आलाय.. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज संध्याकाळी पाच वाजता सुषमा स्वराज भवनात मंत्रिपरिषदेची महत्त्वाची बैठक घेणार आहेत.. या बैठकीत केंद्र सरकारच्या विविध महत्त्वाच्या मंत्रालयांचे प्रेझेंटेशन होणार असल्याची माहिती मिळतेय.. या बैठकीला सर्व केंद्रीय मंत्री आणि राज्यमंत्री उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या कामकाजाचा आढावा, मंत्रालयांच्या कामगिरीचं सादरीकरण होणार आहे..

