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Maharashtra Breaking News LIVE : 21 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 21 OCTOBER  महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Oct 21, 2026, 07:39 AM IST|Updated: Oct 21, 2026, 08:19 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : 21 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
21 October 2026 08:18 AM (IST)

पुरंदर विमानतळासाठी भूसंपादन प्रक्रियेला वेग

पुरंदर विमानतळासाठी भूसंपादन प्रक्रियेला वेग...विमानतळासाठी 40 हेक्टर जमिनीचे सक्तीनं भूसंपादन...96 टक्के शेतकऱ्यांची जमीन देण्यास संमती...पारगावमधील शेतकऱ्यांचा भूसंपादनासाठी विरोध कायम...दरम्यान दोनदा मुदतवाढ देऊनही संमती न मिळाल्यानं प्रशासनानं सक्तीने भूसंपादनाचा निर्णय घेतला आहे...

21 October 2026 07:41 AM (IST)

टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणी आरोपींची वैद्यकीय तपासणी होणार

Tiger Shroff : टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणी अपडेट...आरोपींची वैद्यकीय तपासणी होणार...आरोपींना तपासणीसाठी जी टी रुग्णालयात आणलं...वैद्यकीय तपासणीनंतर आरोपींना न्यायालयात हजर करणार...दरम्यान राजस्थानच्या कोटामधून आरोपी ताब्यात

21 October 2026 07:39 AM (IST)

पशुधनासाठी ओला चारा निर्मितीला चालना

पशुधनासाठी ओला चारा निर्मितीला चालना...रब्बी हंगामात मका लागवडीचे नियोजन...1 हजार 600 हेक्टर क्षेत्रावर मका लागवडीचे नियोजन...59 हजार 200 टन ओला चारा उत्पादनाचा अंदाज

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About the Author

Aashish Udas

Aashish Udas

आशिष उदास झी 24 तास चॅनेलमध्ये असिस्टंट प्रोड्युसर पदावर कार्यरत आहे. आशिष यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. ते झी 24 तास चॅनेलमध्ये आऊटपूट विभागात काम करत आहेत. आशिष यांना क्रीडा क्षेत्रात विशेष आवड आहे. त्यात विशेष करुन क्रिकेटशी संबंधित महत्त्वाच्या बातम्यांची माहिती असते.. तसंच आशिष इतर खेळांसंबंधित घडामोडींचे अपडेट ठेवत असतात.

करिअरची सुरुवात

आशिष यांनी नोव्हेंबर 2012 पासून मीडिया क्षेत्रात आहेत.. त्यांनी टीव्ही9 मराठी या वृत्तवाहिनीद्वारे आपल्या मीडिया करिअरची सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी 2013मध्ये झी 24 तासमध्ये जॉईन केलं. आशिष झी 24 तासमध्ये आऊटपूट विभागात टीकर, स्पीड न्यूज आणि जनरल न्यूजसाठी काम करतात. तसंच क्रिकेट संबंधित घडामोडी असो किंवा इतर क्रीडा क्षेत्राशी निगडित घडामोडींवर लाईव्हही दिलंय. 

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

आशिष यांनी मुंबई विद्यापीठातून 2010 मध्ये पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे.. तसंच झेव्हियर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनमधून मास कम्युनिकेशन मराठी या विभागात डिप्लोपा केला आहे

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Maharashtra Breaking News LIVE : 21 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
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