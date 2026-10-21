Maharashtra Breaking News LIVE : 21 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

पुरंदर विमानतळासाठी भूसंपादन प्रक्रियेला वेग...विमानतळासाठी 40 हेक्टर जमिनीचे सक्तीनं भूसंपादन...96 टक्के शेतकऱ्यांची जमीन देण्यास संमती...पारगावमधील शेतकऱ्यांचा भूसंपादनासाठी विरोध कायम...दरम्यान दोनदा मुदतवाढ देऊनही संमती न मिळाल्यानं प्रशासनानं सक्तीने भूसंपादनाचा निर्णय घेतला आहे...
Tiger Shroff : टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणी अपडेट...आरोपींची वैद्यकीय तपासणी होणार...आरोपींना तपासणीसाठी जी टी रुग्णालयात आणलं...वैद्यकीय तपासणीनंतर आरोपींना न्यायालयात हजर करणार...दरम्यान राजस्थानच्या कोटामधून आरोपी ताब्यात
पशुधनासाठी ओला चारा निर्मितीला चालना...रब्बी हंगामात मका लागवडीचे नियोजन...1 हजार 600 हेक्टर क्षेत्रावर मका लागवडीचे नियोजन...59 हजार 200 टन ओला चारा उत्पादनाचा अंदाज