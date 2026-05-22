Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 22 MAY महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish UdasUpdated byAashish Udas
Published: May 22, 2026, 07:23 AM IST|Updated: May 22, 2026, 03:24 PM IST
22 May 2026 03:22 PM (IST)

म्हसळा नगराध्यक्षपद निवडणुकीत नवा ट्विस्ट

MHASALA : रायगडच्या म्हसळा नगरपंचायत नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पुन्हा नवीन ट्विस्ट निर्माण झालाय.. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 7 नगरसेवक शिवसेनेत गेल्यानंतर शाहिद जंजिरकर नवे नगराध्यक्ष होऊन नगरपंचायतीवर शिवसेनेचा भगवा फडकला.. मात्र चारच दिवसात जंजिरकर यांनी राजीनामा दिला.. त्यानंतर नगर पालिकेवर पुन्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा नगराध्यक्ष होईल अशी अटकळ बांधली जात होती.. पुन्हा जाहीर झालेल्या नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सुनील शेडगे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला.. मात्र शिवसेनेकडून सुफियान हळदे यांनी देखील अर्ज दाखल केल्याने पुन्हा एकदा राष्ट्रवादी काँग्रेस विरुद्ध शिवसेना असा संघर्ष पहायला मिळण्याची शक्यता आहे..

22 May 2026 03:17 PM (IST)

एकनाथ शिंदेंची संजय शिरसाटांनाा समज

EKNATH SHINDE : राष्ट्रवादीचे काही नेते आमच्या संपर्कात असल्याचा दावा मंत्री संजय शिरसाटांनी केला होता.. या वक्तव्याची गंभीर दखल घेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी स्वतः शिरसाटांना फोन करून समज दिल्याची दिलीय.. महायुतीत फूट पडेल असं कोणतंही वक्तव्य करू नका.. तिन्ही पक्षांना एकत्र घेऊन सरकार चालवायचं आहे.. अशी स्पष्ट ताकीद एकनाथ शिंदेंनी शिरसाटांना दिलीय.. 

22 May 2026 02:08 PM (IST)

पुणे विधान परिषदेची जागा राष्ट्रवादी लढणार

 

Pune : पुणे विधान परिषदेची जागा राष्ट्रवादी लढणार आहे.. पुण्यात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादीची बैठक पार पडली. या बैठकीला पुण्यातील राष्ट्रवादीचे नेते उपस्थित होते... पुणे विधान परिषदेच्या जागेसाठी राष्ट्रवादीतून अनेकजण इच्छुक आहेत. विक्रम काकडे, सुनील टिंगरे, रमेश थोरात, सुरेश घुले, सुभाष जगताप, रणजीत शिवतरे, योगेश बहल इच्छुक आहेत. या संदर्भात बैठकीत चर्चा झाली. उमेदवारीबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार सुनेत्रा पवारांना देण्यात आला.. 

22 May 2026 01:09 PM (IST)

'पेपरफुटीशी NTAचा संबंध नाही',अधिकाऱ्यांचा संसदीय स्थायी समितीसमोर दावा 

NEET Paper Leak Case : NEET पेपरफुटीप्रकरणी संसदीय स्थायी समितीने राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेच्या अर्थात NTA अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. समितीसमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात जबाबदारी झटकत पेपरफुटी आपल्या यंत्रणेतून झालेला नसल्याचा दावा केला. संसदीय स्थायी समितीने 'एनटीए'चे अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी, महासंचालक अभिषेक सिंग यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाचारण केले होते. तसेच केंद्रीय शिक्षण सचिव विनीत जोशी यांच्यासह शिक्षण मंत्रालयातील अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही बोलावण्यात आले. या वेळी अधिकाऱ्यांनी राधाकृष्ण समितीच्या शिफारशींची कशा प्रकारे अंमलबजावणी केली, याची माहिती सादरीकरणासह दिली. ७० टक्के उपाययोजनांची अंमलबजावणी पूर्ण झाल्याचा दावा यावेळी करण्यात आला. पेपरफुटीचे प्रकार रोखण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी कोणत्या उपाययोजना केल्या, याबाबत समितीतील सदस्य खासदारांनी प्रश्न विचारले. मात्र 'एनटीए' च्या सिंग यांनी पेपरफुटीचा प्रकार त्यांच्या यंत्रणेतून झाला नसल्याचा दावा केला. पेपरफुटी झाली नाही तर परीक्षा का रद्द करावी लागली असा सवाल संसदीय समितीच्या सदस्यांनी केला... 

22 May 2026 12:11 PM (IST)

परभणीत डिझेलसाठी शेतकऱ्यांना 7/12ची अट

 

Parbhani : परभणीत डिझेलसाठी आता शेतक-यांना सातबाराची अट घातलीये. पेट्रोल पंपावर आधार कार्ड, सातबारा दाखवल्यास शेतक-यांना 100 लीटरपर्यंत पेट्रोल-डिझेल उपलब्ध करून देण्याचे पुरवठा विभागाने आदेश दिलेत. पूर्व मशागत आणि शेती कामांची अडचण बघता शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी पुरवठा विभागाने आदेश काढलेत. पेट्रोलियम नियम मानकानुसार जाड प्लास्टिक किंवा धातूच्या कॅनमध्ये इंधन उपलब्ध करून देण्याचे आदेश पुरवठा विभागाने दिलेत. तर प्लास्टिकच्या बॉटलमध्ये पेट्रोल डिझेल दिल्यास कारवाई होणार आहे.

22 May 2026 11:05 AM (IST)

NEET पेपरफुटी प्रकरण, डॉ.शिरुरेच्या पत्नीची रात्री चौकशी

 

NEET Paper Leak Case : नीट पेपरफुटी प्रकरणात मोठी कारवाई समोर आली आहे. डॉ. मनोज शिरूरेला सीबीआयकडून अटक केल्यानंतर लातुरात सीबीआयची झाडाझडती सुरू आहे. डॉ मनोज शिरूरे याचे आर्थिक लागेबांधे आणि पेपर विकत घेणारे लाभार्थी आता रडारवर आहेत. डॉ. शिरूरे यांच्या पत्नीची रात्री उशिरापर्यंत चौकशी CBI केल्यानंतर त्यांच्या जवळच्या नातेवाईक डॉक्टरच्या घरावरही धाड टाकून चौकशी सुरू केली आहे. त्यामुळे लातूरमध्ये सीबीआय तपासाची व्याप्ती आता वाढली आहे.

22 May 2026 10:31 AM (IST)

NEET पेपरफुटी प्रकरण, डॉ. मनोज शिरूरेच्या निकटवर्तीयांच्या घरी धाडी

 

22 May 2026 10:18 AM (IST)

राज्यात उष्माघाताचे 226 रुग्ण

 

State Heatstroke : राज्यात प्रखर उन्हाच्या लाटेचा प्रभाव कायम आहे. यंदा १ मार्च ते १९ मेदरम्यान राज्यात उष्माघाताच्या २२६ रुग्णांची नोंद झाली आहे. राज्य आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार, उष्माघातामुळे दोन जणांचा मृत्यू निश्चित झाला असून, सहा संशयित मृत्यूंची नोंद करण्यात आली. अकोला आणि लातूर इथं मृत्यूंची पुष्टी झाली असून अहमदनगर, अकोला, लातूर आणि सोलापूर इथं संशयित मृत्यूंची प्रकरणे समोर आली आहेत.

 

22 May 2026 09:52 AM (IST)

'पत्नी म्हणजे मोलकरीण नाही', मुंबई हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

 

Mumbai High Court : पत्नी घरकामासाठी ठेवलेली मोलकरीण नसून स्वयंपाक करणे, साफसफाई करणे किंवा घरातील इतर कामे न करणे वैवाहिक कायद्यानुसार क्रूरता ठरत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवले आहे. मुंबईतील दाम्पत्य विवाहानंतर चार महिने एकत्र राहिले. चार्टर्ड अकाउंटंट पतीने पत्नीविरुद्ध स्वयंपाक नीट न करणे, घरकाम टाळणे, वडीलधाऱ्यांचा आदर न करणे आणि समाजात कुटुंबाची बदनामी करणे, असे आरोप केले होते. मुंबई कौटुंबिक न्यायालयाने पतीला क्रूरतेच्या आधारावर घटस्फोट मंजूर केला. पत्नीच्या अपिलात हायकोर्टाने कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला.हे आरोप किरकोळ स्वरूपाचे असून ते वैवाहिक आयुष्यातील सामान्य मतभेद आहेत. अशा कारणांवर विवाह मोडणे योग्य ठरत नाही असं कोर्टानं म्हटलंय.. 

22 May 2026 09:26 AM (IST)

प्रसाद लाड यांना जीवे मारण्याची धमकी

 

Prasad Lad : प्रसाद लाड यांना जीवे मारण्याची धमकी..संभाजीनगरमधील 2 जणांनी फोनवर दिलेली धमकी.. 2 जण प्रसाद लाड थांबलेल्या हॉटेलमध्ये शिरले?.. पोलिसांनी दोघांना घेतलं ताब्यात

 

22 May 2026 08:58 AM (IST)

वांद्रे गरीबनगर दगडफेक प्रकरण,पोलिसांवर पेव्हर ब्लॉकने हल्ला करणाऱ्याला अटक 

 

 

Bandra Stone Pelting Case : वांद्रे दगडफेक प्रकरणात आणखी एका संशयिताला अटक केली आहे... हा तोच व्यक्ती आहे ज्याने हिंसाचारादरम्यान कथितरित्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर पेव्हर ब्लॉकने हल्ला केला होता... संशयिताला उद्या वांद्रे न्यायालयात हजर केले जाईल; या प्रकरणातील ही १८ वी अटक असून, त्याचे नाव सद्दाम अन्सारी आहे. मुंबई पोलीस या प्रकरणात लवकरच आणखी अटकेची शक्यता आहे.

22 May 2026 08:07 AM (IST)

10 टक्के हंगामी भाडेवाढीनंतही ST तोट्यात

ST Bus : एसटी महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीबाबत एप्रिल महिन्याच्या आकडेवारीने चिंताजनक चित्र समोर आणले आहे. प्रवाशांवर १० टक्के हंगामी भाडेवाढीचा अतिरिक्त भार टाकूनही महामंडळाला तब्बल ७६ कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. त्यामुळे यंदाची आर्थिक घसरण अधिक गंभीर मानली जात आहे.

22 May 2026 07:28 AM (IST)

प्रसाद लाड आज  घेणार मनोज जरांगेंची भेट

 

Prasad Lad Will Take Manoj Jarange's Visit. : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा मोठी हालचाल पाहायला मिळतेय.. आज सकाळी 9 वाजता भाजप आमदार प्रसाद लाड मनोज जरांगेच्या भेटीला अंतरवाली सराटीत दाखल होणार आहे.. मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रमुख मागण्यांवर यावेळी सविस्तर चर्चा होणार आहे.. यावेळी लाड यांच्यासह काही नेतेही सहभागी होणार आहेत.. त्यामुळे या बैठकीकडे राज्याचं लक्ष लागलंय.. मराठा आरक्षणासाठी जरांगे पाटलांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचं हत्यार उपसलंय.. त्यामुळे आता मनोज जरांगे आणि प्रसाद लाड यांच्यातील चर्चा नेमकी कोणत्या निर्णयापर्यंत पोहोचते.. याकडे आता मराठा समाजासह संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलेलंय..

22 May 2026 07:24 AM (IST)

मुंबईत शिवसेना UBT पदाधिकाऱ्यांची आज बैठक

 

 

Shivsena (UBT) Meeting Today : शिवसेना UBT पदाधिका-यांची मुंबईत बैठक..आज दुपारी मातोश्री बंगल्यावर बैठक होणार..विधान परिषद निवडणूक पार्श्वभूमीवर बैठक..मराठवाड्यातील पदाधिकाऱ्यांची मातोश्रीवर बैठक..छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, हिंगोली, जालना, धाराशिव जिल्ह्यातील पदाधिकारी बैठकीला उपस्थित राहणार... 

