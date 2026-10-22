Maharashtra Breaking News LIVE : 22 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

सामायिक ७/१२ जमीन विक्री व्यवहारातील सुरक्षिततेसाठी फडणवीस सरकारनं मोठा निर्णय घेतलाय.. अशा मालमत्तांची विक्री करताना सामायिक ७/१२ वरील सहहिस्सेदारांची संमती, ना हरकत प्रमाणपत्र तसेच भूमि अभिलेखची क प्रत सादर करणं बंधनकारक असणार आहे.. अशा जमीन विक्रीच्या वेळी वैध कागदपत्रे नसल्यास दस्त नोंदणीवर बंदी घातली जाणार आहे.. त्यामुळे सातबा-यावरील इतर हिस्सेदारांना अंधारात ठेवून होणा-या व्यवहारांना आळा बसणार आहे..
समाजसेवक आणि उद्योजक राणा सूर्यवंशी यांच्यावरील हल्ला प्रकरणात तपासाला वेग आला असून, संशयित आरोपी ज्ञानदेव शिंदे आणि पार्थ अवथळेला पोलिसांनी अटक केलीय. या प्रकरणातील चर्चेत असलेला महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ज्ञानदेव शिंदे याचे झोळ कुटुंबीयांशी असलेले कथित जुने संबंध. शिंदे हा सुमारे १४ वर्षे झोळ कुटुंबीयांकडे कामाला होता, तसेच राणा सूर्यवंशी यांच्यावर नजर ठेवण्यासाठी त्याला वर्षभरापूर्वी सूर्यवंशी यांच्याकडे कामावर ठेवण्यात आले होते असेही पोलिसांकडून समजते. दत्तकला शिक्षण संस्थेचे प्रमुख रामदास झोळ, त्यांच्या पत्नी माया झोळ आणि त्यांच्या कुटुंबातील सर्वांविषयी प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः लक्ष घातले होते. त्यांच्या निर्देशानंतर पोलिसांनी तपासाला गती देत तातडीने कारवाई केल्याचे समोर येत आहे.
Mumbai : फडणवीसांच्या हस्ते 3 उड्डाणपुलांचं लोकार्पण होणार आहे... मुख्यमंत्र्यांसह दोन्ही उपमुख्यमंत्रीही यावेळी उपस्थित असणार आहे... शीव, विद्याविहार आणि गोरेगाव-मुलुंड उड्डाणपुलांचं आज लोकार्पण होणार आहे... या उड्डाणपुलांच्या लोकार्पणानंतर मुंबईतल्या वाहतूक कोंडीतून काहीसा दिलासा मिळणाराय... मुंबईतील महत्त्वाच्या वाहतूक मार्गांवरील पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या दृष्टीने या तीन उड्डाणपुलांचे लोकार्पण महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत...
SBI : देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक SBI च्या ३हजार ८९७ खातेधारकांची वैयक्तिक माहिती डार्क वेबवर सापडली आहे. यामध्ये खातेधारकांचं नाव, मोबाईल नंबर, जन्मतारीख, ईमेल, घरचा पत्ता आणि लोनसंबंधीची माहिती आहे. सर्वात मोठा धोका म्हणजे सायबर ठग तुम्हाला SBI चा कर्मचारी असल्याचे सांगून तुमची खरी माहिती सांगतात आणि विश्वास संपादन करून फसवणूक करू शकतात. सध्या SBI ने तुमचा डेटा लीक झाला आहे की नाही हे तपासण्यासाठी कोणतीही यादी किंवा लिंक दिलेली नाही.दरम्यान, स्टेट बँकेनं याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे. या सायबर घटनेचा अत्यंत कमी खातेधारकांवर परिणाम झाला असून बँकेच्या IT यंत्रणेवर, कामकाजावर कोणताही परिणाम झालेला नाही आणि सर्व खाती, शिल्लक रक्कम पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचं एसबीआयकडून सांगण्यात आलं आहे.
Ranbir Kapoor : अभिनेता टायगर श्रॉफवर झालेल्या गोळीबारासंदर्भात नवीन माहिती समोर आली आहे. टायगरवर हल्ला करणाऱ्या आरोपींच्या निशाण्यावर अभिनेता रणबीर कपूरही होता अशी माहिती सूत्रांनी दिलीय.. या हल्लेखोरांनी रणबीर कपूरच्या वांद्रे येथील घराची रेकी केली होती..टायगरवरील हल्ल्यानंतर बॉलिवूडमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. हल्लेखोरांबद्दल समोर येत असलेल्या माहितीमुळे सेलिब्रिटींमध्ये अधिकच चिंता वाढली आहे. सलमान खानच्या घरी सशस्त्र कमांडो तैनात करून सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. अक्षय कुमारच्या घराबाहेर बुलेटप्रूफ काच लावण्यात आली आहे.
Manoj Jarange : मराठा आंदोलन मनोज जरांगे यांनी दसरा मेळाव्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर आरोप केल्यानंतर राजकारण चांगलंच तापलंय... शिवसेनेच्या नेत्यांकडून जरांगेंवर टीकास्त्र डागली जात आहेत... अशातच जरांगेंनी आज पुरावे सादर करण्याचा इशारा दिलाय... आज पत्रकार परिषद घेऊन जरांगे शिंदेंवर केलेल्या आरोपांचे पुरावे देणार आहेत... शिंदेंनी माझ्या नावानं 500 कोटी घेतल्याचे आरोप जरांगेंनी केलेत... यावर शिंदेंनी पुरावे द्या चौकशी केली जाईल असं उत्तर दिलं... आज जरांगे कोणता मोठा गौप्यस्फोट करणार याकडे लक्ष असेल....
Manoj Jarange : मराठा आंदोलन मनोज जरांगे यांनी दसरा मेळाव्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर आरोप केल्यानंतर राजकारण चांगलंच तापलंय... शिवसेनेच्या नेत्यांकडून जरांगेंवर टीकास्त्र डागली जात आहेत... अशातच जरांगेंनी आज पुरावे सादर करण्याचा इशारा दिलाय... आज पत्रकार परिषद घेऊन जरांगे शिंदेंवर केलेल्या आरोपांचे पुरावे देणार आहेत... शिंदेंनी माझ्या नावानं 500 कोटी घेतल्याचे आरोप जरांगेंनी केलेत... यावर शिंदेंनी पुरावे द्या चौकशी केली जाईल असं उत्तर दिलं... आज जरांगे कोणता मोठा गौप्यस्फोट करणार याकडे लक्ष असेल....