Maharashtra Breaking News LIVE : 23 जुलै 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

PM Modi : 'पेपरफुटी प्रकरणी जलदगती कोर्टात सुनावणी'...'तरुणांच्या भवितव्याशी खेळणा-यास सोडणार नाही'...पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं ट्विट...युवकाच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य- मोदी
Dharmendra Pradhan : दिल्लीतील जंतरमंतरवर सुरु असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलीस अलर्ट झालेत.. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आलीये. त्यांच्या घराची सुरक्षाही वाढवण्यात आली असून घराकडे जाणारे रस्तेही बंद करण्यात आलेत..
Rohit Pawar : रोहित पवारांचा विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा...रोहित पवार उद्या दिल्लीला जाणार..जंतरमंतरवरील आंदोलनात सहभागी होणार...रोहित पवारांची सोशल मीडियावरुन माहिती
Thackeray brothers : ठाकरे बंधूंची एकत्रित पत्रकार परिषद होणार?-राज ठाकरेंची आज पत्रकार परिषद...राज ठाकरेंसोबत उद्धव ठाकरेही उपस्थित राहण्याची शक्यता...-विद्यार्थी आंदोलनाबाबत काय बोलणार?...लाठीचार्जबाबत काय भूमिका मांडणार?
Vanchit Bahujan Aghadi : वंचित बहुजन आघाडीकडून आज महाराष्ट्र बंदची हाक...बंदला डाव्या पक्षांचा पाठिंबा, कामगार व्यापारी संघटनांशी बोलणं सुरू...प्रकाश आंबेडकर यांची माहिती
Raj Thackeray : राज ठाकरेंची आज पत्रकार परिषद...विद्यार्थी आंदोलनाबाबत काय बोलणार?-लाठीचार्जबाबत काय भूमिका मांडणार?