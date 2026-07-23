Add Zee Business As A Preferred Source
App
Live Now

Maharashtra Breaking News LIVE : 23 जुलै 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 23 JULY महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Jul 23, 2026, 07:38 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:45 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : 23 जुलै 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
23 July 2026 09:39 AM (IST)

पेपरफुटी प्रकरणी जलदगती कोर्टात सुनावणी- पंतप्रधान

 

PM Modi : 'पेपरफुटी प्रकरणी जलदगती कोर्टात सुनावणी'...'तरुणांच्या भवितव्याशी खेळणा-यास सोडणार नाही'...पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं ट्विट...युवकाच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य- मोदी

23 July 2026 09:18 AM (IST)

धर्मेंद्र प्रधानांच्या घराची सुरक्षा वाढवली

 

Dharmendra Pradhan : दिल्लीतील जंतरमंतरवर सुरु असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलीस अलर्ट झालेत.. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आलीये. त्यांच्या घराची सुरक्षाही वाढवण्यात आली असून घराकडे जाणारे रस्तेही बंद करण्यात आलेत.. 

 

23 July 2026 08:43 AM (IST)

रोहित पवारांचा विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

 

Rohit Pawar : रोहित पवारांचा विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा...रोहित पवार उद्या दिल्लीला जाणार..जंतरमंतरवरील आंदोलनात सहभागी होणार...रोहित पवारांची सोशल मीडियावरुन माहिती

23 July 2026 08:12 AM (IST)

ठाकरे बंधूंची एकत्रित पत्रकार परिषद होणार?

 

Thackeray brothers : ठाकरे बंधूंची एकत्रित पत्रकार परिषद होणार?-राज ठाकरेंची आज पत्रकार परिषद...राज ठाकरेंसोबत उद्धव ठाकरेही उपस्थित राहण्याची शक्यता...-विद्यार्थी आंदोलनाबाबत काय बोलणार?...लाठीचार्जबाबत काय भूमिका मांडणार?

 

23 July 2026 07:41 AM (IST)

वंचित बहुजन आघाडीकडून आज महाराष्ट्र बंदची हाक

 

Vanchit Bahujan Aghadi : वंचित बहुजन आघाडीकडून आज महाराष्ट्र बंदची हाक...बंदला डाव्या पक्षांचा पाठिंबा, कामगार व्यापारी संघटनांशी बोलणं सुरू...प्रकाश आंबेडकर यांची माहिती

23 July 2026 07:38 AM (IST)

राज ठाकरेंची आज पत्रकार परिषद

 

Raj Thackeray : राज ठाकरेंची आज पत्रकार परिषद...विद्यार्थी आंदोलनाबाबत काय बोलणार?-लाठीचार्जबाबत काय भूमिका मांडणार?

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Maharashtra breaking news
marathi news live
zee 24 taas live
ताज्या मराठी बातम्या
लेटेस्ट मराठी न्यूज
आजच्या ठळक घडामोडी
Breaking News in Maharashtra
marathi batmy
mumbai news today
Pune News Live Update
अशोक खरात
शिवराज मोटेगावकर
Ketan Agarwal Murder case
Siya Goyal
chetan chaudhary
Neet Paper Leak Case
rain
abhijeet dipke
CJP
cockroach janata party संभाजीनगर मुंबई पुणे ताज्या बातम्या
महाराष्ट्रातील आजच्या बातम्या
baramati
Maharashtra District News
Ashok Kharat
Local News Maharashtra
Maharashtra Weather Updates
अवकाळी पाऊस अलर्ट
gold rate today Maharashtra
सोन्याचे भाव आज
मनोरंजन ताज्या बातम्या
sports news marathi
क्रीडा घडामोडी

About the Author

Aashish Udas

Aashish Udas

आशिष उदास झी 24 तास चॅनेलमध्ये असिस्टंट प्रोड्युसर पदावर कार्यरत आहे. आशिष यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. ते झी 24 तास चॅनेलमध्ये आऊटपूट विभागात काम करत आहेत. आशिष यांना क्रीडा क्षेत्रात विशेष आवड आहे. त्यात विशेष करुन क्रिकेटशी संबंधित महत्त्वाच्या बातम्यांची माहिती असते.. तसंच आशिष इतर खेळांसंबंधित घडामोडींचे अपडेट ठेवत असतात.

करिअरची सुरुवात

आशिष यांनी नोव्हेंबर 2012 पासून मीडिया क्षेत्रात आहेत.. त्यांनी टीव्ही9 मराठी या वृत्तवाहिनीद्वारे आपल्या मीडिया करिअरची सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी 2013मध्ये झी 24 तासमध्ये जॉईन केलं. आशिष झी 24 तासमध्ये आऊटपूट विभागात टीकर, स्पीड न्यूज आणि जनरल न्यूजसाठी काम करतात. तसंच क्रिकेट संबंधित घडामोडी असो किंवा इतर क्रीडा क्षेत्राशी निगडित घडामोडींवर लाईव्हही दिलंय. 

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

आशिष यांनी मुंबई विद्यापीठातून 2010 मध्ये पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे.. तसंच झेव्हियर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनमधून मास कम्युनिकेशन मराठी या विभागात डिप्लोपा केला आहे

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'आम्ही निर्णय घेतला आहे की...', स्वत: मोदींनी केली घोषणा; पेपरफुटीचा उल्लेख करत म्हणाले, 'जो कोणी तरुणांच्या...'
PM Modi7 min ago
2
nashik rain29 min ago
3
student protest52 min ago
4
nagpur1 hr ago
5
eknath shinde1 hr ago