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Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 23 JUNE महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Jun 23, 2026, 06:38 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 10:00 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
23 June 2026 09:59 AM (IST)

मुंबईत कृत्रिम पाऊस पाडण्याची तयारी?

MUMBAI ARTIFICAL RAIN : मुंबईला पाणीपुरवठा करणा-या धरणांमध्ये  8.68 टक्के जलसाठा उपलब्ध आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन महापालिकेला अखेर राखीव पाणीसाठ्याचा आधार घ्यावा लागत आहे. असं असतानाच दुसरीकडे मुंबई महानगरपालिकेमध्ये कृत्रिम पाऊस पाडण्याचा मुंबई महापालिकेकडून विचार सुरु आहे का याबद्दल विचारणा करण्यात आली आहे. या प्रश्नावर महापालिकेने उत्तर दिलं आहे. ज्या भागात 20 टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणीकपातीची स्थिती आहे, तिथे पालिका स्वतः टँकरने पाणीपुरवत आहे. खासगी टँकर भाडेतत्त्वावर घेतले असून, विभागनिहाय टीम नियुक्ती केली आहे, असे बांगर म्हणाले. नगरसेविका यामिनी जाधव यांनी कृत्रिम पावसाच्या चाचपणीबद्दल विचारणा केली. हवामान विभागाच्या माहितीनुसान जुलैमध्ये मुंबईत पावसाची शक्यता आहे. त्यावेळी समाधानकारक पाऊस न पडल्यास कृत्रिम पावसाचा विचार होऊ शकतो, असे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांनी यांनी स्पष्ट केले.

23 June 2026 09:58 AM (IST)

छत्रपती संभाजीनगरात पावसाची हजेरी 

SAMBHAJINAGAR RAIN : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील विविध भागांमध्ये  पावसाने हजेरी लावली... यंदाच्या खरीप हंगामातील हा पहिलाच मोठा पाऊस असल्याने गेल्या अनेक दिवसांपासून तीव्र उकाड्याने त्रस्त असलेले नागरिक आणि पेरण्या खोळंबलेला बळीराजाला दिलासा मिळाला आहे...या पावसामुळे ग्रामीण भागात कुठे आनंदाचे वातावरण पहायला मिळतय.. तर कुठे अतिवृष्टीमुळे जनजीवन विस्कळीत झाल्याचं दिसून येतंय...   वैजापूर तालुक्यातील शिऊर परिसरातील पाराळा, खरज, भादली, तलवाडा, लोणी खुर्द व बाभूळतेल परिसरात झालेल्या दमदार पावसामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.... या पावसामुळे तलवाडा घाटातील नदी-नाल्यांना मोठे पाणी आले असून विहिरींची पाणीपातळी वाढण्यास मदत होणार आहे.... तर शिऊर बंगला आणि नांदगाव रस्त्यावरील  पूल वाहून गेलाय...

23 June 2026 09:54 AM (IST)

रायगड जिल्ह्यात पावसाच्या हलक्या सरी

RAIGAD RAIN : रायगड जिल्ह्याच्या विविध भागात पावसाच्या हलक्या सरी बरसत आहेत.... दक्षिण भागातील महाड, पोलादपूर, माणगाव, म्हसळा तालुक्यात पावसाची रिमझिम  सुरू आहे ...तर अलिबागसह पेण, कर्जत, खालापूर या तालुक्यात देखील अधून मधून पावसाची बरसत सुरू आहे.... पावसामुळे हवेत गारवा निर्माण झालायं.. मात्र वारंवार वीज पुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार वाढले आहेत...

23 June 2026 09:53 AM (IST)

रत्नागिरीत पावासाची जोरदार हजेरी 

RATNAGIRI RAIN : रत्नागिरी  जिल्ह्यात पावासाने जोरदार हजेरी लावलीयं... हवामान विभागाने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार जिल्ह्यात पावसाने जोरदार हजेरी लावली... या पावसामुळे  उकाड्याने हैराण झालेल्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला असून शेतक-यांमध्ये ही आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.... गेल्या काही दिवसांपासून जिल्ह्यात उकाड्याची तीव्रता वाढली होती .... पावसाची प्रतीक्षा लागून राहिलेल्या नागरिकांना अखेर आता पावसामुळे दिलासा मिळालायं.... या मुसळधार पावसामुळे तालुक्यातील अनेक भागात रस्त्यावर पाणी साचले.... तर  या पावसामुळे पूर्व मशागतीच्या कामांना गती मिळणारेय...  

23 June 2026 09:51 AM (IST)

जुन्नर तालुक्यात पावसाची हजेरी

JUNNAR RAIN : पुणे जिल्ह्याच्या जुन्नर तालुक्यातील ओतूर कामशेत परिसराला ढगफुटीसदृश पावसाने झोडपलंय... वादळी वाऱ्यासह झालेल्या या ढगफुटी सदृश्य पावसाने परिसरात सर्वत्र पुराचे दृश्य पाहायला मिळाले असून ओढे नाले खळखळून वाहू लागलेत ...तर या ढगफुटी सदृश्य पावसाने शेतीमालाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय.... या पावसामुळे शेती मशागतीच्या कामांना वेग येणार असून लवकरच बळीराजा खरीप पिकांची पेरणी करणार आहे... 

23 June 2026 09:48 AM (IST)

बुलढाणा जिल्ह्यात पावसाचे आगमन 

BULDHANA RAIN : बुलढाणा जिल्ह्यात पावसाचे जोरदार आगमान झालंय...बुलढाणा, चिखली , मेहकरसह इतर तालुक्यांमध्ये काल सायंकाळी जोरदार पाऊस पडलाय...या पावसामुळे बळीराजा सुखावला असून पेरणीपूर्व कामांना वेग येईल... यंदाच्या पावसाळ्यातील हा पहिलाच दमदार पाऊस असल्याने परिसरातील तापमानातही घट झाली असून वातावरण आल्हाददायक बनले आहे..

23 June 2026 09:46 AM (IST)

मुंबईत अखेर जोरदार पावसाची हजेरी 

MUMBAI RAIN : मुंबईत अखेर जोरदार पावसाने हजेरी लावली..... मुंबईसह उपनगरात जोरदार पावसाने हजेरी लावली.... या पावसामुळे उकाड्यापासून हैराण झालेल्या मुंबईकरांना दिलासा मिळणारेय...  काल देखील सकाळच्या सत्रात मुंबईतील काही भागात मुसळधार पाऊस बरसला होता….तर आज हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार पावासाचं आमगन झालंय..... 

23 June 2026 08:35 AM (IST)

गिरणी कामगारांना घरे मिळणार

GIRANI KAMGAR : कायदेशीर अडचण नसलेल्या जागांवर गिरणी कामगारांना घरे मिळणार आहे.... मुंबईतील कायदेशीर अडचण नसलेल्या जागांवर गिरणी कामगारांना घरे देण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, असे आश्वासन गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव   यांनी दिलंय...  काळाचौकी येथील इंडिया युनायटेड मिल क्रमांक ४ च्या जागेवर, तसेच वेस्टर्न इंडियाच्या जागेवर काही गिरण्यांच्या जमिनीचे एकत्रीकरण करून कामगारांना घरे बांधण्याचा प्रस्ताव पालिकेपुढे आहे.... त्यावर संबंधितांशी चर्चा करून तो प्रश्न मार्गी लावला जाणारेय...  तसंच इंदू मिल क्रमांक २ व ३ ची जागा टेक्स्टाइल म्युझियमसाठी पालिकेला देण्यात आली आहे.... त्यातील पाच एकर जागा म्युझियमसाठी सोडली तर १८ एकर जमीन गिरणी कामगारांना घरे बांधण्यासाठी देण्यात यावी,  या प्रस्तावाबाबत चर्चा केली जाणारेय... 

23 June 2026 08:16 AM (IST)

महाविकास आघाडीची उद्या महत्त्वाची बैठक

MVA MEETING : महाविकास आघाडीची उद्या बैठक पार पडणार आहे.. उद्धव ठाकरे, शरद पवार, हर्षवर्धन सपकाळांच्या उपस्थितीत बैठक  होणार आहे..या बैठकीला मविआतील सर्व महत्त्वाचे नेते बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत..सध्याची राजकीय परिस्थिती आणि राज्यातील प्रश्न यासंदर्भात बैठकीत चर्चा होणार असल्याची माहिती आहे..ठाकरेंच्या सहा खासदारांच्या फुटीनंतर  महाविकास आघाडीची बैठक महत्त्वाची असणार आहे..  

23 June 2026 08:14 AM (IST)

अंजली दमानियांचा फुटीर खासदारांवर हल्लाबोल

ANJALI DAMANIA : विरोधात असल्याने निधी मिळत नाही सांगत सत्तेसोबत जाणा-या खासदारांवर अंजली दमानिया यांनी हल्लाबोल केलाय...दमानिया यांनी फुटीर खासदारांना दोन वर्षांत मिळालेला निधी आणि त्यांनी केलेल्या खर्चाची आकडेवारीच ट्विट केलीय...'एम्पॉवर्ड इंडियन या वेबसाईटवरील माहितीचा आधार घेऊन त्यांनी ही माहिती पोस्ट केली आहे... 

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Aashish Udas

Aashish Udas

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