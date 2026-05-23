Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Ashok Kharat Case : भोंदू अशोक खरात प्रकरणात मोठी अपडेट..खरातचे साथीदार ईडीच्या फे-यात..13 कोटी 12 लाख रुपये जप्त, बँकेतील ठेवीही गोठवल्या...सोने-चांदीचे दागिने, एक कारही जप्त...जगदंबा आणि समता पतसंस्थांमध्ये 200 कोटींचे संशयास्पद व्यवहार उघडकीस..एका दिवसात तब्बल 13.50 कोटी रुपये खात्यात जमा केल्याचा खुलासा...अवतार पूजेच्या नावाखाली पैसे उकळल्याचा आरोप
NEET Paper Leak Case : नीट पेपरफुटी प्रकरणात आता आणखी एक मोठी कारवाई झालीये.. CBI ने फिजिक्सचा पेपर लीक केल्याच्या आरोपाखाली मनीषा संजय हवलदार हिला पुण्यातून अटक केलीये... धक्कादायक म्हणजे मनीषालाही NTA ने एक्सपर्ट म्हणून नियुक्त केलं होतं..
मनीषा सध्या पुण्यातील सेठ हिरालाल सराफ प्रशालेत कार्यरत होती.. तिच्याकडे फिजिक्सच्या प्रश्नपत्रिकेचा access होता. आतापर्यंत दिल्ली, जयपूर, गुरुग्राम, नाशिक, पुणे, लातूर आणि अहिल्यानगरातून 11 आरोपींना अटक करण्यात आलीय.. दरम्यान CBI कडून पुढील चौकशी सुरू असून आणखी धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता आहे..
Petrol and Diesel Prices Have Become Expensive : पेट्रोल-डिझेल पुन्हा एकदा महागलं..पेट्रोलच्या दरात प्रतिलीटर 87 पैशांची वाढ..-डिझेलही 91 पैशांनी महागलं..10 दिवसांत पेट्रोल-डिझेलची तिस-यांदा दरवाढ..मुंबईत पेट्रोल प्रतिलीटर आता 108 रुपये 49 पैसे तर डिझेल 95 रुपये 2 पैसे इतके झाले आहे
Engineering Exam : NEET परीक्षा लांबणीवर पडल्यानं महाराष्ट्रातील अभियांत्रिकी प्रवेशांवर परिणाम होईल अशा चर्चा सुरु झाली होती. मात्र, राज्य सामाईक परीक्षा कक्षानं अभियांत्रिकी प्रवेश वेळेतच होणार असून विद्यार्थी आणि पालकांनी संभ्रम बाळगू नये असं आवाहन केलंय..नीट यूजी परीक्षेचे गुण आवश्यक असलेले 9 अभ्यासक्रम वगळता उर्वरित अभियांत्रिकी प्रवेश प्रक्रिया वेळापत्रकानुसार सुरू राहणार आहेत. AICTE च्या नियोजित वेळापत्रकानुसारच प्रवेश प्रक्रिया होणार आहे, अशी माहिती राज्य सामाईक परीक्षा कक्षाकडून देण्यात आली आहे..