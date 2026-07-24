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Maharashtra Breaking News LIVE : 24 जुलै 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 24 JULY महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Jul 24, 2026, 06:54 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 09:36 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : 24 जुलै 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
24 July 2026 09:34 AM (IST)

मालेगाव गावठी कट्ट्यांचं मध्य प्रदेश कनेक्शन

MALEGAON : मालेगावातील गावठी कट्ट्यांचं मध्यप्रदेश कनेक्शन उघडकीस आलंय.. मालेगावातील  पवारवाडी पोलिसांनी गावठी कट्टे विकणा-या हिफाजू रहेमान मोहम्मद इद्रिस याला अटक केली होती. त्याच्या चौकशीत त्यानं हे गावठी कट्टे मध्यप्रदेशातून आणल्याचं उघडकीस आलंय.  मध्य प्रदेशातील उमरटी या गावात गावठी कट्टे  बनवण्याचा कारखानाच असल्याचं पोलिसांच्या तपासात समोर आलंय.. पोलिसांनी याप्रकरणी मालेगावसह जळगाव आणि धुळ्यातही कोम्बिंग ऑपरेशन करुन मोठ्या प्रमाणात अवैध शस्त्र जप्त केलीत..

24 July 2026 09:32 AM (IST)

शिक्षण सचिव विनित जोशी यांची बदली

VINIT JOSHI : केंद्र सरकारनं शिक्षण मंत्रालयातले शिक्षण सचिव विनित जोशी यांची बदली केलीय. नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण सचिवांची बदली झालीय. त्यांच्याजागी पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव नरेश पाल गंगवार यांची शिक्षण सचिव म्हणून नियुक्ती केलीय. तर विनीत जोशी आता पंचायती राज मंत्रालयाचे सचिव असतील.

24 July 2026 09:27 AM (IST)

पेपरफुटीविरोधात लवकरच कायदा बनवणार - मोदी

NARENDRA MODI : पेपरफुटीबाबत आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये चर्चा केली जाणार असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलंय. पेपरफुटीविरोधात लवकरच कायदा बनवणार, असं आश्वासनही त्यांनी दिलंय. सोमवारी पेपरफुटीवर संसदेत चर्चा करू, गुन्हेगारांना पकडून तुरूंगात टाकलंय, असंही मोदी म्हणालेत. पेपरफुटीनंर काहीच दिवसात परीक्षा झाल्या, निकालही लागला. गेल्या अडीच महिन्यात अनेकांवर कारवाई केली, असंही मोदींनी सांगितलं. अनेकांवर कठोर कारवाई केली, असंही ते म्हणालेत. 

24 July 2026 08:51 AM (IST)

'प्रधानांचा राजीनामा होईपर्यंत आंदोलन सुरुच'

ABHIJEET DIPKE : वांगचुक यांनी आपलं उपोषण मागे घेतल्यानंतर सीजेपीचे अभिजित दिपके यांनी त्यांचे आभार मानलेत....तसंच जोपर्यंत धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देत नाहीत.तोपर्यंत जंतरमंतरवरील आंदोलन सुरुच राहणार असल्याचं दिपके यांनी म्हटलंय..

24 July 2026 08:50 AM (IST)

सोनम वांगचुक यांचं उपोषण अखेर मागे

SONAM WANGCHUK : सोनम वांगचुक यांनी मध्यरात्रीनंतर आपले बेमुदत उपोषण अखेर मागे घेतलंय... हरियाणातील गुरुग्राम इथल्या मेदांता रुग्णालयात केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांच्या उपस्थितीत त्यांनी उपोषण सोडलंय... जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांनी मेदांता रुग्णालयात जाऊन वांगचुक यांची भेट घेतली... यावेळी वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली देखील उपस्थित होत्या..नीट पेपरफुटीवरुन धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणीसाठी सोनम वांगचुक यांनी 28 जूनपासून बेमुदत अमरण उपोषण सुरु केलं होतं....

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About the Author

Aashish Udas

Aashish Udas

आशिष उदास झी 24 तास चॅनेलमध्ये असिस्टंट प्रोड्युसर पदावर कार्यरत आहे. आशिष यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. ते झी 24 तास चॅनेलमध्ये आऊटपूट विभागात काम करत आहेत. आशिष यांना क्रीडा क्षेत्रात विशेष आवड आहे. त्यात विशेष करुन क्रिकेटशी संबंधित महत्त्वाच्या बातम्यांची माहिती असते.. तसंच आशिष इतर खेळांसंबंधित घडामोडींचे अपडेट ठेवत असतात.

करिअरची सुरुवात

आशिष यांनी नोव्हेंबर 2012 पासून मीडिया क्षेत्रात आहेत.. त्यांनी टीव्ही9 मराठी या वृत्तवाहिनीद्वारे आपल्या मीडिया करिअरची सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी 2013मध्ये झी 24 तासमध्ये जॉईन केलं. आशिष झी 24 तासमध्ये आऊटपूट विभागात टीकर, स्पीड न्यूज आणि जनरल न्यूजसाठी काम करतात. तसंच क्रिकेट संबंधित घडामोडी असो किंवा इतर क्रीडा क्षेत्राशी निगडित घडामोडींवर लाईव्हही दिलंय. 

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

आशिष यांनी मुंबई विद्यापीठातून 2010 मध्ये पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे.. तसंच झेव्हियर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनमधून मास कम्युनिकेशन मराठी या विभागात डिप्लोपा केला आहे

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