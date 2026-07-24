Maharashtra Breaking News LIVE : 24 जुलै 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

MALEGAON : मालेगावातील गावठी कट्ट्यांचं मध्यप्रदेश कनेक्शन उघडकीस आलंय.. मालेगावातील पवारवाडी पोलिसांनी गावठी कट्टे विकणा-या हिफाजू रहेमान मोहम्मद इद्रिस याला अटक केली होती. त्याच्या चौकशीत त्यानं हे गावठी कट्टे मध्यप्रदेशातून आणल्याचं उघडकीस आलंय. मध्य प्रदेशातील उमरटी या गावात गावठी कट्टे बनवण्याचा कारखानाच असल्याचं पोलिसांच्या तपासात समोर आलंय.. पोलिसांनी याप्रकरणी मालेगावसह जळगाव आणि धुळ्यातही कोम्बिंग ऑपरेशन करुन मोठ्या प्रमाणात अवैध शस्त्र जप्त केलीत..
VINIT JOSHI : केंद्र सरकारनं शिक्षण मंत्रालयातले शिक्षण सचिव विनित जोशी यांची बदली केलीय. नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण सचिवांची बदली झालीय. त्यांच्याजागी पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव नरेश पाल गंगवार यांची शिक्षण सचिव म्हणून नियुक्ती केलीय. तर विनीत जोशी आता पंचायती राज मंत्रालयाचे सचिव असतील.
NARENDRA MODI : पेपरफुटीबाबत आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये चर्चा केली जाणार असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलंय. पेपरफुटीविरोधात लवकरच कायदा बनवणार, असं आश्वासनही त्यांनी दिलंय. सोमवारी पेपरफुटीवर संसदेत चर्चा करू, गुन्हेगारांना पकडून तुरूंगात टाकलंय, असंही मोदी म्हणालेत. पेपरफुटीनंर काहीच दिवसात परीक्षा झाल्या, निकालही लागला. गेल्या अडीच महिन्यात अनेकांवर कारवाई केली, असंही मोदींनी सांगितलं. अनेकांवर कठोर कारवाई केली, असंही ते म्हणालेत.
ABHIJEET DIPKE : वांगचुक यांनी आपलं उपोषण मागे घेतल्यानंतर सीजेपीचे अभिजित दिपके यांनी त्यांचे आभार मानलेत....तसंच जोपर्यंत धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देत नाहीत.तोपर्यंत जंतरमंतरवरील आंदोलन सुरुच राहणार असल्याचं दिपके यांनी म्हटलंय..
SONAM WANGCHUK : सोनम वांगचुक यांनी मध्यरात्रीनंतर आपले बेमुदत उपोषण अखेर मागे घेतलंय... हरियाणातील गुरुग्राम इथल्या मेदांता रुग्णालयात केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांच्या उपस्थितीत त्यांनी उपोषण सोडलंय... जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांनी मेदांता रुग्णालयात जाऊन वांगचुक यांची भेट घेतली... यावेळी वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली देखील उपस्थित होत्या..नीट पेपरफुटीवरुन धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणीसाठी सोनम वांगचुक यांनी 28 जूनपासून बेमुदत अमरण उपोषण सुरु केलं होतं....