Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

MONSOON : मोसमी पावसाने अरबी समुद्र, बंगालच्या उपसागरातील काही भाग आणि अंदमान समुद्राच्या बहुतांश भागात वाटचाल केली आहे. तर लवकरच मोसमी वारे केरळमध्ये दाखल होणार आहे, अशी माहिती हवामान विभागानं दिलीये. दरम्यान पुढील दोन दिवस मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि कोकण प्रदेशातील काही भागात वादळी पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. आज कोकणातही पावसाचा यलो अलर्ट देण्यात आलाय. कोकणात वादळी वा-यासह जोरदार पाऊस होणार आहे. मुंबईतही ढगाळ वातावरण असून आर्द्रतेचे प्रमाणही वाढले आहे.
WASHIM ACCIDENT : मुंबईहून वर्धा जिल्ह्याकडे डिझेल घेऊन जात असताना कारंजा मूर्तीजापूर रोडवरील तक्षशिला महाविद्यालयाजवळ हा अपघात झाला..अपघातानंतर चालक केबिनखाली अटकला होता..डिझेल गळतीमुळे आग लागल्याची भीती निर्माण झाली होती...अपघाताची माहिती मिळताच पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत क्रेनच्या सहाय्याने 45 मिनीटांच्या अथक प्रयत्नानंतर चालकाची सुटका केली..सध्या चालकावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..
PARBHANI : परभणीच्या मानवत तालुक्यातील कैलास पेट्रोल पंपवर दोन गटात तुफान राडा झालाय. पेट्रोल पंपावर इंधन भरतांना युवकांचा एका व्यक्तीला धक्का लागल्याच्या कारणावरून हा राडा झाला.. यावेळी दोन्ही गटातील तरुणांनी प्लास्टिक कॅन आणि लाकडी दांड्याने एकमेकांना मारहाण केली.. या मारहाणीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय.. त्यानंतर तीन जणांविरोधात मानवत पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला..