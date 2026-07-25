Maharashtra Breaking News LIVE : 25 जुलै 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Raj Thackeray : "GEN Z सरकारच्या झिंज्या उपटल्या"...राज ठाकरे यांचा सरकारवर निशाणा...तरुणाईने सरकारला जमिनीवर आणलंय-राज ठाकरे...राज ठाकरे यांचा सरकारवर निशाणा
CJP : धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर CJPचं आंदोलन मागे.. सरकारने मागण्या मान्य केल्याची पत्रकार परिषदेत माहिती.. जंतरमंतरवरुन विद्यार्थ्यांनी घरी परतण्याचंही आवाहन..
Dharmendra Pradhan : सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक आणि कॉक्रोच जनता पार्टीचं आंदोलनला अखेर यश आलं आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला आहे.. शुक्रवारी मध्यरात्री जे.पी. नड्डा यांनी रुग्णालयात सोनम वांगचुक यांची भेट घेतली. त्यानंतर सोनम वांगचुक यांनी 26 दिवसांनी आपलं उपोषण सोडलं. पण दिल्लीत कॉक्रोच जनता पार्टी आंदोलनावर ठाम होती. जोपर्यंत शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देत नाही तोपर्यंत देशभरात आंदोलन थांबणार नाही, असा इशारा दिला. त्यानंतर अखेर आज केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सोशल मीडियावर प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करत आपण राजीनामा दिल्याची घोषणा केली..
बातमीचा व्हिडीओ पाहा-
SANGALI : दिल्लीतील जंतरमंतर आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून सांगलीत देखील विद्यार्थ्यांकडून आंदोलन करण्यात आली..सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर CJPच्या नेतृत्वाखाली धडक मोर्चा काढण्यात आला. विश्रामबाग येथील क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करत जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत तिरंगा मोर्चा काढण्यात आला,या मोर्चात हजारोच्या संख्येने विद्यार्थी सहभागी झाले होते. हातात संविधान,तिरंगे झेंडे ,डॉ. आंबेडकर व भगतसिंह यांची प्रतिमा घेऊन जोरदार घोषणाबाजी करत काढण्यात आलेल्या मोर्चाच्या माध्यमातून दिल्लीतल्या जंतर-मंतर आंदोलनाला पाठिंबा आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा,अशी मागणी करण्यात आली
MALSHEJ GHAT :
माळशेज घाटात रस्ता खचला
कल्याण-नगर महामार्गावर रस्ता खचला
नगरच्या दिशेनं एकेरी वाहतूक सुरु
माळशेज घाट परिसरात मुसळधार पाऊस
DELHI METRO : जंतरमंतरवरील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आजही दिल्लीतील 18 मेट्रो स्टेशन बंद करण्यात आले आहेत. आंदोलनामुळे सरकारने काही मेट्रो बंद करण्याच्या निर्णय घेतलाय. दरम्यान मेट्रो स्टेशन बंद असल्यानं इतर प्रवाशांची गैरसोय होत आहे...पुढील सूचना मिळेपर्यंत हे मेट्रो स्टेशन बंद राहतील. तसंच राजीव चौक, मंडी हाऊस आणि सेंट्रल सेक्रेटरीएट मेट्रो स्थानकांवर इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध राहतील...अशी माहिती दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने दिलीये..
MUMBAI : मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात धरणांतील पाणीसाठ्यात गेल्या २४ तासांत सात टक्क्यांची वाढ झाली. सातही धरणांतील पाणीसाठा ७७.६२ टक्क्यांवर गेला आहे.... सात धरणांपैकी चार जलाशये काठोकाठ भरली आहेत.... तर सवांत मोठे भातसा धरणही ७३ टक्के भरले आहे...... उर्ध्व वैतरणा, मोडकसागर, तानसा, मध्य वैतरणा, भातसा, विहार व तुलसी या सात धरणांत मिळून २४ जुलै रोजी सकाळी ७७.६२ टक्के पाणीसाठा जमा झाला...
HIMACHAL PRADESH : हिमाचल प्रदेशातील पांगी-उदयपूर मार्गावर शुक्रवारी एक भीषण अपघात झालाय....धावत्या वाहनावर अचानक दरड कोसळली आहे... या घटनेत कारमधील 13 पर्यटकांचा जागीच मृत्यू झाला असून दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत...अपघातातील सर्व मृत चंबा भागातील रहिवासी असून ते सहल आटोपून परतीच्या मार्गावर असताना हा भीषण अपघात झालाय...
PUNE : विद्येचे माहेरघर पुण्यात एकाच दिवशी दोन ठिकाणी गोळीबार झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे... पुण्यातील पेठ पोलीस चौकी आणि खडकी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत गोळीबार झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे...लागोपाठ घडलेल्या दोन्ही घटनांनी नागरिकांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे...घोरपडे पेठेतील घटनेत पाठीत गोळी लागल्याने एक तरुण गंभीर जखमी झालाय. तर दुसऱ्या घटनेत तरुण थोडक्यात बचावला आहे...
STATE RAIN
राज्यात 4 दिवस पावसाचा जोर कायम राहणार
कोकण, घाटमाध्यावर मुसळधारेचा इशारा
मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांत जोरदार पावसाची शक्यता
नाशिक, पालघरला पावसाचा ऑरेंज अलर्ट
मध्य महाराष्ट्रासह गुजरातच्या काही भागात अतिमुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आलाय..
CONGRESS :
काँग्रेसकडून आज कँडल मार्चचं आवाहन
नीट पेपरफुटीप्रकरणी काँग्रेसचं आंदोलन
प्रत्येक जिल्ह्यात कँडल मार्च काढण्याचं आवाहन
काँग्रेस हायकमांडचे सर्व पदाधिका-याना निर्देश