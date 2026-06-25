Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Sanjay Raut : संजय राऊतांचं पोलीस आयुक्तांना पत्र... संजय दिना पाटील यांच्याविरोधात पत्र... पोलीस आयुक्त देवेन भारतींना राऊतांचं पत्र...संजय दिना पाटलांनी धमकी दिल्याचं नमूद
Ketan Aggarwal Murder Case : लोहगड किल्ल्यावरील केतन अगरवाल प्रकरणात एक मोठी घडामोड घडलीये. ही घडामोड केतनच्या हत्येचा कट रचणाऱ्या सिया गोयल आणि प्रियकर चेतन चौधरीच्या अडचणी वाढवणार आहेत. कारण पुणे ग्रामीण पोलिसांना एक माफीचा साक्षीदार मिळालाय. नीरज कुमार असं त्याचं नाव आहे. पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडून माफीचा साक्षीदार म्हणून नीरजचा जबाब नोंदवला जातोय. हा नीरज म्हणजे चेतनच्या दुकानातील कामगार आहे. केतनची हत्या करण्यासाठी लोहगडावर आलेल्या चेतनने या नीरजच्या फोनचा वापर केला होता.. तर नीरज कडेचं चेतनचा फोन होता. हत्येच्या दिवशी म्हणजे 18 जूनच्या सकाळी सव्वा सात वाजल्यापासून ते सायंकाळच्या साडे पाच वाजेपर्यंत चेतनचा मोबाईल नीरजकडे होता. दिवसभर चेतनला जेवढे फोन आले ते सर्व नीरजने उचलले होते. या दरम्यान नीरजच्या फोनचे लोकेशन लोहगड आणि परिसरात ट्रेस झाले होते. त्यामुळं केतनच्या हत्या प्रकरणात नीरजची साक्ष महत्वाची ठरणार आहे. ज्यामुळं केतनच्या हत्येवळी चेतन लोहगडावर हजर होता. हे पोलिसांना न्यायालयात सिद्ध करता येणार आहे..
Ambadas Danve : शिवसेना UBT आमदार अंबादास दानवे यांनी जिल्हा बँक निवडणुकीत भाजप आणि महायुतीसोबत संधान बांधले आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडी असे दोन पॅनल झालेले असतानाही दानवे यांनी मविआऐवजी महायुतीच्या पॅनलमध्ये सामील होण्यास पसंती दिली आहे. ही नव्या राजकीय समीकरणाची नांदी तर नाही ना, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. जिल्हा बँक निवडणुकीत आतार्यत ८ जण बिनविरोध संचालक झाले असून, १२ जागांसाठी निवडणूक होत आहे. बिनविरोधचा प्रयत्न फसल्यानंतर महायुती व मविआचे पॅनल बनले असून, त्यांच्यात थेट लढत होत आहे. विशेष म्हणजे मविआचे पॅनल बनले असतानाही अंबादास दानवे यांनी महायुतीच्या पॅनलमधून निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. बँक निवडणुकीतील हा निर्णय स्थानिक पातळीवरील असला तरी, चार दिवसांपूर्वी शिवसेना UBT खासदारांनी शिवसेनेत प्रवेश केल्याच्या पार्श्वभूमीवर आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या संपूर्ण बाबीवर बँकेत पक्षीय राजकारण नसते अशी भूमिका अंबादास दानवे यांनी मांडली आहे.
Venezuela Earthquake : एकाच वेळी दोन देश प्रलयंकारी भूकंपानं हादरून गेलेत.. दक्षिण अमेरिकेतील व्हेनेझुएला आणि आशिया खंडातील जपान हे देश एकाच वेळी भूकंपां हादरून गेलेत.. व्हेनेझुएलात सलग दोन शक्तिशाली भूकंप झाले असून या भूकंपाची तिव्रता अनुक्रमे 7.2 आणि 7.5 रिश्टर स्केल एवढी नोदवण्यात आलीये.. या भूकंपामुळे व्हेनेझुएलामध्ये प्रचंड जीवित आणि वित्त हानी झाल्याचं सांगण्यात येतंय.. हा भूकंप व्हेनेझुएलातील गेल्या शंभर वर्षांतील सर्वात शक्तिशाली भूकंपांपैकी एक मानला जातोय... या भूकंपामुळे राजधानी कॅराकस येथे भूकंपाचे तीव्र धक्के जाणवले.. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं... अनेक लोक सुरक्षिततेसाठी घराबाहेर पडले. या भूकंपात एक 22 मजली इमारत कोसळल्याची माहितीही समोर आलीये... तसेच अनेक इमारती आणि घरांच्या काही भागांचे नुकसान झाले आहे. 10 हजार नागरिकांचा या भूकंपात मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आलीये.. दरम्यान याच वेळी जपानमध्येही 6.9 रिश्टर स्केल तिव्रतेचा भूकंप झालाय.. या भूकंपामुळे त्सुनामीची शक्यता वर्तवण्यात आलीये.
Nashik : नाशिक जिल्ह्यातील बागलाण तालुक्यात वीज कोसळून 41 जनावरांचा मृत्यू झालाय.. खुडाणे येथे वादळी वा-यासह झालेल्या पावसादरम्यान मेंढ्यांच्या कळपावर वीज कोसळली.. यात 10 बक-या, 30 मेंढ्या आणि एका कुत्र्याचा जागीच मृत्यू झाला. तर 5 मेंढ्या जखमी झाल्यात... या नैसर्गिक आपत्तीत मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याने शासनाने मेंढपाळाला तातडीने नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केलीये.
Nasrapur Rape and Murder Case : नसरापूरमध्ये साडेतीन वर्षांच्या बालिकेवर अत्याचार करून खून करण्यात आल्याच्या संतापजनक घटनेनंतर राज्यभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या.. या प्रकरणातील खटल्याचा निकाल आज जाहीर होण्याची शक्यता आहे.. विशेष म्हणजे गुन्हा घडल्यानंतर अवघ्या पावणेदोन महिन्यांत या खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाली असून.. पोलिसांनी 16 दिवसांत 1 हजार 200 पानी दोषारोपपत्र दाखल केले. 55 साक्षीदार, डीएनए, सीसीटीव्ही आणि वैद्यकीय पुराव्यांच्या आधारे या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली आहे.. राज्याच्या न्यायालयीन इतिहासातील सर्वात जलदगतीने सुनावणी झालेल्या खटल्यांपैकी हा एक महत्त्वाचा खटला ठरणार आहे..त्यामुळे न्यायालय आरोपीला काय शिक्षा सुनावतं याकडे राज्यासह देशाचं लक्ष लागलंय..