Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 25 MAY महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish UdasUpdated byAashish Udas
Published: May 25, 2026, 06:54 AM IST|Updated: May 25, 2026, 07:49 AM IST
25 May 2026 07:48 AM (IST)

राज्यातील आठ हजारांहून अधिक गावात पाणीटंचाई

STATE WATER SHORTAGE : राज्यातील आठ हजारांहून अधिक गावांना पाणीटंचाईच्या तीव्र झळा बसतायेत. सरकारी कागदावर दोन हजार 285 महसुली गावं, वाड्या तहानलेल्या आहेत. त्यामुळे याठिकाणी ठोस उपाययोजनेची मागणी होत आहे. राज्य शासनाच्या पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागाच्या अधिकृत साप्ताहिक अहवालानुसार राज्यातील 15 जिल्ह्यांमधील 633 गावं आणि एक हजार 652 वाड्या-वस्त्या टंचाईग्रस्त घोषित करण्यात आलीये. याठिकाणी 706 टँकर्सद्वारे पाणीपुरवठा केला जातोय. हणजेच कागदावर केवळ दोन हजार 285 महसुली गावं आणि वाड्या तहानलेल्या दाखवल्या आहेत. प्रत्यक्षात राज्यातील तब्बल आठ ते नऊ हजार गावे आणि वाड्या सध्या तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करत आहेत.

25 May 2026 07:44 AM (IST)

प. महाराष्ट्रासह मराठवाड्यात मान्सूनपूर्व सरी

STATE RAIN LOSS : राज्यातील अनेक ठिकाणी मान्सून पूर्व पावसाने हजेरी लावली. पश्चिम महाष्ट्रासह, मराठवाड्यात आणि कोकणात मान्सून पूर्व पाऊस बरसला. या पावसामुळे नागरिकांची चांगलीच तारांबळ उडाली. रत्नागिरीच्या देवगड तालुक्यात सर्वाधिक सरासरी 103 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली. जिल्ह्यात ढगांच्या गडगडाटासह रविवारी पहाटे पाऊस झाला. कोल्हापूर, सांगली, अहिल्यानगर,  जळगाव, मालेगावातही जोरदार पाऊस झाला. या पावसामुळे जळगावातील केळीबागांचं मोठ नुकसान झालंय. अडावद-थानोरा या भागात वादळी पाऊस झाला. या वादळामुळे अनेक झाडे उन्मळून पडली. 

25 May 2026 07:42 AM (IST)

विदर्भात उष्णतेचा कहर कायम

VIDHARBHA HEAT : राज्यात एकीकडे मान्सून पूर्व पाऊस बरसतोय. मात्र विदर्भात याचं उलटं चित्र पाहायला मिळतंय. विदर्भात उष्णतेची तीव्र लाट जीवघेणी ठरत आहे. अनेक शहरांचा पारा 47 अंशांच्या उंबरठ्यावर पोहोचलाय. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, विदर्भात पुढील चार ते पाच दिवस उष्णतेची लाट कायम राहण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर तापमानात २ ते ४ अंशांनी घट होऊ शकते. चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी हे शहर रविवारी देशात सर्वाधिक तापमान असलेले ठिकाण ठरले आहे. अकोला, अमरावती, वर्धा आणि यवतमाळ जिल्ह्यांसाठी 'रेड अलर्ट' जारी करण्यात आला आहे. या भागांत अतितीव्र उष्णतेची लाट कायम राहण्याचा अंदाज आहे.

25 May 2026 07:41 AM (IST)

राज्याच्या विविध भागात पावसाचा इशारा

STATE RAIN : राज्याच्या दुसऱ्या बाजूला प्री-मॉन्सून हालचालींनी वेग घेतला आहे. कोल्हापूर घाटमाथा, सातारा घाटमाथा, पुणे घाटमाथा, सांगली, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर, धाराशिव आणि नांदेड जिल्ह्यांत मेघगर्जनेसह पाऊस, विजांचा कडकडाट आणि ताशी ३० ते ५० किमी वेगाने वारे वाहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. मान्सून केरळमध्ये २६ मेच्या सुमारास दाखल होण्याची शक्यता आहे. सध्या वातावरणीय परिस्थिती मान्सूनच्या पुढील प्रगतीसाठी अनुकूल बनली आहे.

