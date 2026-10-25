Maharashtra Breaking News LIVE : 25 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

राज्यात हवामानात सातत्याने बदल जानवत आहेत... कुठे उष्णतेची लाट तर कुठे हलक्या पावसाची शक्यता आहे... पालघर, मुंबई, ठाणे, रायगड उष्णतेचा आणि दमट हवानाचा यलो अलर्ट देण्यात आलाय... यामुळे नागरिकांची आज उष्णतेने होरपळ होण्याचा अंदाज आहे... तर बंगालच्या खाडीत होत असलेला वातावरणी बदलांमुळे पुढील काही दिवसांत महाराष्ट्रात पावसाची शक्यता आहे... राज्यात पावसासाठी पोषक स्थिती निर्माण होत असल्याचा हवामान विभागाचा अंदाज आहे....
Tiger Shroff Firing Case : टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणी 11व्या संशयिताला अटक करण्यात आलीये.. इंदूरमधून पोलिसांनी या संशयिताला अटक केलीये.. मुंबई आणि इंदूर क्राईम ब्रान्चनं ही कारवाई केलीये.. प्रांजल ठाकरान असं या संशयिताचं नाव आहे.. हल्लेखोरांना मदत केल्याच्या संशयातून त्याला अटक केलीये. हा आरोपी मुळचा सोनीपथचा असून त्याला इंदूरच्या परदेशीपुरा भागातून अटक करण्यात आलीये. तो भावाच्या उपचारासाठी इंदूरला आला होता. त्याला न्यायालयात हजर केल्यानंतर मुंबईला आणण्यात आलं.. त्यानं आरोपींना प्रवासात मदत केली होती असा आरोप आहे..