Maharashtra Breaking News LIVE : 26 ऑगस्ट 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Onion Rate : यंदा श्रावणामध्येच कांद्याचे दर वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. सप्टेंबरमध्ये आवक आणखी कमी होईल. त्यामुळे सध्या उपलब्ध असलेला कांदा ऑक्टोबरपर्यंत पुरवावा लागणार असून दिवाळीत विक्रमी दरवाढीची शक्यता असल्याने कांदा आणखी रडवणार आहे. ही दरवाढ होऊ नये यासाठी शासनाने वेळेत योग्य उपाययोजना कराव्यात अशी मागणीही व्यापाऱ्यांनी केली आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये जुलैमध्ये १५ ते २६ रुपये किलो दराने विकल्या जाणाऱ्या कांद्याचे दर ३२ ते ४२ रुपयांवर पोहोचले आहेत. किरकोळ बाजारात ६० रुपये प्रतिकिलो दराने विक्री होत आहे. कांद्याचे नवीन पीक ऑक्टोबर, नोव्हेंबरमध्ये बाजारात येते. तोपर्यंत उन्हाळी हंगामातील कांदा ग्राहकांना पुरविण्यात येतो. प्रत्येक वर्षी सप्टेंबरअखेरीस कांदा दरात तेजी येत असते. यंदा ऑगस्टमध्येच बाजारभाव वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. पुढील दोन महिने कांद्याचे दर तेजीत राहण्याची शक्यता आहे.
Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जुलै महिन्याच्या हप्त्याचे 1 , 500 रुपये जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे.... राज्य सरकारच्या महिला , बाल विकास विभागाकडून ही योजना चालवली जाते.... या योजनेच्या पात्र लाभार्थी महिलांकडून जुलै महिन्याच्या हप्त्याची वाट पाहिली जात होती.... त्यांना 1,500 रुपये जमा होण्यास सुरुवात झाल्यानं लाडक्या बहिणींमा मोठा दिलासा मिळाला आहे... मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या जुलै महिन्याच्या हप्त्याचे 1500 रुपये रक्षाबंधन सणापूर्वीच खात्यात जमा होण्यास सुरु झाल्यानं लाभार्थी महिलांनी याबाबत आनंद व्यक्त केला आहे... सामाजिक न्याय विभागाकडून 344 कोटी रुपयांचा निधी महिला व बालविकास विभागाकडे वितरित करण्यात आल्यानंतर जुलै महिन्याच्या हप्त्यांच वितरण सुरु करण्यात आलं आहे...
MPSC : अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या परीक्षेमध्ये गैरप्रकार झाल्याचा आरोप झाला. त्यासंदर्भातले पुरावेही समोर आले. त्यानंतर संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं अर्थात MPSC नं घेतला आहे. गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या अहवालानुसार, परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याचं निष्पन्न झालं. एकाच उमेदवाराला या परीक्षेचा प्रश्न संच मिळाला आणि त्याचा लाभ घेतल्याचं उघड झालंय. या विरोधात विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या लढ्यामुळे MPSC ला भरती प्रक्रिया रद्द करावी लागली. या प्रकरणात पहिल्यांदा राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवारांनी पेपरफुटीचा आरोप केला होता. MPSC परीक्षांची तयारी करणा-या विद्यार्थ्यांनी मंगळवारी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंची भेट घेतली होती. तर, पुण्यात लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी घेतलेल्या छात्रों की गुंज कार्यक्रमात एका विद्यार्थिनीनं हा मुद्दा मांडला होता.