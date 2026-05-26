Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

SCHOOL SAHITYA : नवे शैक्षणिक वर्ष सुरु होताना शालेय साहित्याच्या किंमतीत मोठी वाढ झाल्याचे दिसत आहे. त्याचा थेट फटका पालक आणि विद्यार्थ्यांना बसताना दिसत असून यामुळे पालकांवरील खर्चाचा भार वाढला आहे. अभ्यासक्रम पूरक पुस्तके, सराव संच, व्यवसाय, वह्या, दप्तर, चित्रकलेचे साहित्य या सगळ्याच्या किंमतीत २० ते २५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. गणवेश, दप्तर, डबे तसेच पिण्याच्या पाण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या बाटल्या यांच्या किंमतीतही १५ ते २० टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.
WESTERN RAILWAY : पश्चिम रेल्वेने गोरेगाव आणि मालाड स्थानका दरम्यान रेल्वेच्या जागेवरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी मोठी मोहीम हाती घेतली आहे..... या मोहिमेत अनेक बेकायदेशीर बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात येत असून, मोठ्या प्रमाणावर पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला..... गोरेगाव-मालाड दरम्यान पूर्वेकडील बाजूस रेल्वेच्या मालकीच्या सुमारे दीड हजार चौरस मीटर जागेवर अतिक्रमण करण्यात आले होते.... या जागेवर उभारण्यात आलेल्या ३६ पक्क्या आणि २४ तात्पुरत्या बांधकामांवर कारवाई करण्यात येत आहे..... आतापर्यंत २६ पक्की बांधकामे हटविण्यात आलेत... ही जागा हार्बर मार्गाच्या विस्तारीकरणासाठी वापरली जाणार आहे.... त्यामुळे भविष्यातील रेल्वे पायाभूत सुविधा विकास आणि प्रवासी क्षमतावाढीसाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात आहे....
DELHI EKNATH SHINDE : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिल्लीत अमित शाहांची भेट घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय.. या भेटीबाबत अतिशय गुप्तता पाळण्यात आल्याची माहिती मिळतेय... केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारात आणखी एक मंत्रिपद मिळवण्यासाठी शिंदेंचे प्रयत्न असल्याचं बोललं जातंय. या भेटीत शिंदेंनी विधान परिषद जागावाटपाबाबत नाराजी व्यक्त केल्याचं बोललं जातंय.. तसंच शिंदेंच्या या दिल्ली दौ-यात राजकीय समीकरणांवर महत्त्वाची चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय.. त्यामुळे शिंदेंच्या या भेटीनंतर महायुतीत हालचाली वाढण्याची शक्यता आहे.. मात्र या भेटीनंतर शिवसेनेतील अस्वस्थता पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरलीय.
VEGETABLE PRICE HIKE : वाढलेलं तापमान आणि इंधन दरवाढीचा दुहेरी फटका आता थेट स्वयंपाक घराला बसू लागलाय...वाढत्या उष्णतेमुळे घटलेलं उत्पादन, इंधन दरवाढीमुळे वाढलेला वाहतूक खर्च यामुळे भाजीपाल्याच्या दरात मोठी वाढ झालीये...फरसबीने तर थेट 200 रुपयांचा टप्पा गाठलाय...वटाणा, घेवडा, गवारच्या दरानेही शंभरीपार केलीय..शेपू, पालकची जुडी 40 रुपयांना झालीये...इतर भाज्यांच्या दरातही मोठ्या प्रमाणात वाढ झालीय...यामुळे गृहिणीचं किचन बजेट कोलमडणार आहे.....
MONSOON : उकाड्याने हैराण नागरिकांसाठी दिलासादायक बातमी आहे...वीकेंडला मान्सून केरळमध्ये दाखल होण्याची शक्यता आहे...मोसमी वा-याच्या वाटचालीसाठी पोषक स्थिती असून अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरात वेगाने आगेकूच करत आहे...पुढील 3 ते 4 दिवसांत मान्सून केरळमध्ये डेरेदाखल होईल असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे...तर जूनच्या दुस-या आठवड्यात मोसमी वारे महाराष्ट्रात दाखल होण्याची शक्यता आहे...दरम्यान पुढील 2 ते 3 दिवस कोकणासह मध्य महाराष्ट्रात मान्सूनपूर्व सरी कोसळण्याचा अंदाज आहे...
STATE RAIN : राज्यात आजही काही भागात पावसाचा इशारा देण्यात आलाय.. मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रातील सहा जिल्ह्यांना यलो अलर्ट देण्यात आलाय. बीड, परभणी, नांदेड, धाराशिव, लातूर आणि सोलापूर जिल्ह्यांना यलो अलर्ट जारी करण्यात आलाय.. काही ठिकाणी हलक्या पावसासह मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट आणि ताशी ३० ते ४० किमी वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. तसंच कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रासह खान्देशातील काही जिल्ह्यांना पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.