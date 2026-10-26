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Maharashtra Breaking News LIVE : 26 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 26 OCTOBER  महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Oct 26, 2026, 07:27 AM IST|Updated: Oct 26, 2026, 10:42 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : 26 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
26 October 2026 10:42 AM (IST)

शिवसेना पक्ष-चिन्ह सुनावणी दिवाळीनंतर, आज होणारी सुनावणी पुढे ढकलली

शिवसेना कुणाची, यावर गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे...सध्या शिंदेंच्या वकिलांकडून युक्तिवाद सुरु आहे...मात्र आजही सुनावणी होणार होती मात्र आजची सुनावणी पुढे ढकलली गेलीये...तसेच आता थेट दिवाळीनंतर म्हणजेच 23 नोव्हेंबरला ही सुनावणी होणारेय...त्यामुळे शिवसेना कुणाची याचा निकाल यावर्षी लागण्याची शक्यता कमीच आहे...

26 October 2026 10:16 AM (IST)

ऑडिओ क्लिप प्रकरणी ईडी चौकशी करा, संजय राऊतांचं अमित शाहांना पत्र

Sanjay Raut : खासदार संजय राऊत यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहिलंय.. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी समोर आणलेल्या कथित पाचशे कोटींच्या ऑडिओ क्लिप प्रकरणी ईडी चौकशी करा अशी मागणी या पत्रातून करण्यात आलीत.. पाचशे कोटी कुणी दिले, ही रक्कम कुठे गेले याचा सखोल तपास महाराष्ट्र पोलीस आणि ईडीच्या माध्यमातून करण्याची मागणी या पत्रातून करण्यात आलीय.. 

26 October 2026 10:05 AM (IST)

समृद्धी महामार्गावर आजपासून वाहतूक ब्लॉक

Samruddhi Mahamarg Traffic Block : समृद्धी महामार्गावर आजपासून 6 नोव्हेंबरपर्यंत वाहतूक ब्लॉक घेण्यात येणार आहे... भरवीर ते इगतपुरी इंटरचेंजदरम्यान संरक्षक जाळी बसवण्याच्या कामासाठी टप्प्या टप्पायने ब्लॉक घेतले जाणार आहेत... मुंबईच्या दिशेने जाणारी वाहतूक दररोज सकाळी १० ते ११, दुपारी १ ते २ आणि सायंकाळी ४ ते ५ या वेळेत बंद राहणार आहे. प्रवाशांनी प्रवासाचे नियोजन करून सहकार्य कराव असे आवाहन करण्यात वाहतूक विभागाकडून करण्यात आले आहे

26 October 2026 09:13 AM (IST)

अभिनेता इम्रान खानच्या याचिकेवर आज सुनावणी

Imran Khan : अभिनेता इम्रान खानला भारत सोडावा लागणार की दिलासा मिळणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर इम्रान खानला २८ ऑक्टोबरपर्यंत भारत सोडण्याची नोटीस देण्यात आली आहे. या नोटिशीला आव्हान देणाऱ्या इम्रान खानच्या याचिकेवर आज, मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. 

26 October 2026 08:31 AM (IST)

टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरण, टायगर श्रॉफपूर्वी आमिर खान होता टार्गेट-सूत्र

Tiger Shroff Firing Case : टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणात मोठी माहिती...टायगर श्रॉफपूर्वी आमिर खान होता टार्गेट-सूत्र...संधी न मिळाल्यानं टायगरकडे वळवला मोर्चा...आरोपींकडून आमिरच्या घराची तीन वेळा रेकी केल्याचं समोर

 

26 October 2026 08:06 AM (IST)

तीव्र दुष्काळातही आनंदाचा शिधा नाही?

Anandacha Shidha : तीव्र दुष्काळातही दिवाळीत आनंदाचा शिधा मिळणार नसल्याचं बोललं जातंय.. दिवाळीला अवघे काही दिवस बाकी असतानाही सरकारकडून याबाबत कुठलीही घोषणा करण्यात आलेली नाही.. आर्थिक चणचणीचं कारण देत सरकारनं ही योजना कागदावरच गुंडाळल्याचं बोललं जातंय...४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी एकनाथ शिंदेच्या नेतृत्वातील सरकारने आनंदाचा शिधा देण्याचा निर्णय घेतला होता. अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंब योजनेतील लाभार्थ्यांना याचा लाभ देण्यात आला. २०२३ मध्ये गुढीपाडवा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, गौरी-गणपती आणि दिवाळीला हा शिधा देण्यात आला होता. एक किलो साखर, एक लिटर खाद्यतेल आणि रवा, चणाडाळ, मैदा, पोहे प्रत्येकी अर्धा किलो असा हा शिधा होता. या शिध्यासाठी प्रत्येक वेळी ५५० ते ६०० कोटी रुपयांची आवश्य

 

26 October 2026 07:32 AM (IST)

मल्लिकार्जुन खरगेंविरोधात भाजप आक्रमक, भाजपचं आज देशव्यापी आंदोलन

BJP : मल्लिकार्जुन खरगेंविरोधात भाजप आक्रमक...भाजपचं आज देशव्यापी आंदोलन...सर्व राज्यांच्या राजधानीत काँग्रेस कार्यालयाला घेराव घालणार-देशभरात भाजप सभा घेणार असल्याची माहिती...एका सभेत खरगेंनी पंतप्रधान मोदींबाबत वादग्रस्त विधान केलं होतं...

26 October 2026 07:27 AM (IST)

वृक्षतोडीविरोधात आदित्य ठाकरे आक्रमक,आदित्य ठाकरे आज कर्जत दौऱ्यावर

Aditya Thackeray : टोरंट कंपनीच्या वृक्षतोडीच्या मुद्द्यावरून शिवसेना UBTचे नेते आदित्य ठाकरेंनी आज कर्जतच्या दौ-यावर जाणार आहेत. तिथल्या स्थानिक नागरिकांशी ते संवाद साधणार असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. तसंच 48 हजार केवळ आकडा असून प्रत्यक्षात चार ते पाच लाख झाडांची कत्तल करणार असल्याचा दावा आदित्य ठाकरेंनी केलाय. तसंच महाराष्ट्राचं वाळवंट करायचंय मुख्यमंत्र्यांनी ठरवलंय, असा हल्लाबोल आदित्य ठाकरेंनी केलाय.

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About the Author

Aashish Udas

Aashish Udas

आशिष उदास झी 24 तास चॅनेलमध्ये असिस्टंट प्रोड्युसर पदावर कार्यरत आहे. आशिष यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. ते झी 24 तास चॅनेलमध्ये आऊटपूट विभागात काम करत आहेत. आशिष यांना क्रीडा क्षेत्रात विशेष आवड आहे. त्यात विशेष करुन क्रिकेटशी संबंधित महत्त्वाच्या बातम्यांची माहिती असते.. तसंच आशिष इतर खेळांसंबंधित घडामोडींचे अपडेट ठेवत असतात.

करिअरची सुरुवात

आशिष यांनी नोव्हेंबर 2012 पासून मीडिया क्षेत्रात आहेत.. त्यांनी टीव्ही9 मराठी या वृत्तवाहिनीद्वारे आपल्या मीडिया करिअरची सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी 2013मध्ये झी 24 तासमध्ये जॉईन केलं. आशिष झी 24 तासमध्ये आऊटपूट विभागात टीकर, स्पीड न्यूज आणि जनरल न्यूजसाठी काम करतात. तसंच क्रिकेट संबंधित घडामोडी असो किंवा इतर क्रीडा क्षेत्राशी निगडित घडामोडींवर लाईव्हही दिलंय. 

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

आशिष यांनी मुंबई विद्यापीठातून 2010 मध्ये पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे.. तसंच झेव्हियर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनमधून मास कम्युनिकेशन मराठी या विभागात डिप्लोपा केला आहे

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