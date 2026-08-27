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Maharashtra Breaking News LIVE : 27 ऑगस्ट 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 27 AUGUST महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Aug 27, 2026, 07:17 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 10:14 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : 27 ऑगस्ट 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
27 August 2026 10:14 AM (IST)

नागपुरातील वसतिगृहात विद्यार्थिनींच्या आरोग्याशी खेळ

NAGPUR : नागपुरातील धंतोलीतील मुलींच्या वसतिगृहातील जेवणात किडे आणि अळ्या आढळल्याचा गंभीर प्रकार समोर आलाय... भोजनाच्या गुणवत्तेबाबत मागील दीड-दोन वर्षांपासून तक्रारी करूनही दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप पालकांनी केलाय... यासह मेसच्या स्वयंपाकघरात अस्वच्छता असल्याचं देखील समोर आलंय... अन्न व औषध प्रशासनाकडून राज्यभर विविध ठिकाणी कारवाया केल्या जात असून वसतिगृहातील जेवणाकडेही लक्ष देण्याची मागणी होत आहे... 

27 August 2026 09:42 AM (IST)

इटलीत विमानाचा अपघात, पायलटसह महिलेचा मृत्यू

ITALY PLANE CRASHED : इटलीच्या डोंगराळ प्रदेशावरून पर्यटकांसाठीच्या हवाई सफरीदरम्यान एक जायरोकॉप्टर केबल कारच्या तारांना अडकलं... त्यानंतर या विमानाला आग लागली आणि ते एका धरणाजवळ डोंगराच्या उतारावर कोसळले. या दुर्घटनेत 62 वर्षीय पायलटसह एका 63 वर्षाच्या महिलेचा मृत्यू झालाय... ही संपूर्ण घटना व्हिडिओमध्ये चित्रित झालीये.. केबल कारमध्ये मार्कर बॉल नसल्यामुळे हा अपघात झाल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात आलाय.. 

27 August 2026 09:00 AM (IST)

कॉमेडियन कुणाल कामरा पुन्हा वादात

KUNAL KAMRA : प्रसिद्ध कॉमेडियन कुणाल कामरा हा पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. कॉमेडियन गौरव कपूरच्या लाय हार्ड या शोमध्ये कुणाल कामरा सहभागी झाला होता. यावेळी कुणाल कामराने महाभारताबाबत एक मत व्यक्त केलं आहे. त्यावरुन कुणाल कामराला ट्रोल करण्यात आलं. त्यावर त्याने पोस्ट लिहित पुन्हा एकदा मला शिव्या देऊ शकता असंही म्हटलं आहे. कुणाल कामरा म्हणाला, "इतिहास आपल्याला काय घडलं ते आपण कुठल्या गोष्टींच्या आधा सिद्ध करु शकतो ते सांगतो. पौराणिक कथा आपल्याला हे सांगतात की सर्वोत्तम लोकांचा विश्वास नेमका कशावर होता. त्यांना कशाची भीती वाटत होती, नेमकी त्यांची आशा काय होती त्यांची परिपूर्ण आयुष्याची कल्पना होती. त्यांच्या सगळ्या संकल्पना ते सांगत होते. इतिहास आणि पुराण कथा वेगळ्या असतात. पुराणकथा म्हणजे इतिहास नाही. महाभारताबाबत मला हेच वाटतं की ती पुराणकथा आहे, इतिहास नाही. मी हेच म्हटलं होतं हे माझं मत आहे. आता तुम्ही मला शिव्या देऊ शकता." असं कुणाल कामराने म्हटलं होतं. अशीच एक पोस्टही त्याने केली आहे.

27 August 2026 08:56 AM (IST)

अमित ठाकरे आज नागपूर दौ-यावर

NAGPUR : महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष अमित ठाकरे आज नागपुरात विविध महाविद्यालयांमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणार आहे. मनसेच्या सदस्य नोंदणी अभियानालाही सुरुवात करणार आहे. सकाळी साडे दहाच्या सुमारास ते संविधान चौकात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळळ्याला पुष्पहार अर्पण करतील.. तिथून शहरातील सिंधू महाविद्यालय, कमला नेहरू महाविद्यालय, धनवटे नॅशनल कॉलेज, कमला नेहरू महाविद्यालय आणि एनआयटी इंजिनिअरिंग कॉलेज येथे विद्यार्थ्यांच्या भेटीगेटी आणि विद्यार्थी केंद्रांचे उद्घाटन करणार आहेत. त्यानंतर दुपारी कुलगुरू डॉक्टर मनाली शिरसागर यांच्यासोबत त्यांची बैठक होणार आहे

27 August 2026 08:27 AM (IST)

अमेरिकेकडून सर्व व्हिसा अपॉईंटमेंट स्थगित

AMERICA : अमेरिकेत जाऊन नोकरी करण्याचे किंवा स्थायिक होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारतीयांसाठी एक मोठी आणि धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने जगभरातील सर्व अमेरिकन व्हिसा अपॉइंटमेंट्स तात्पुरत्या थांबवल्याची घोषणा घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे आधीच ठरलेल्या हजारो मुलाखतीच्या फेऱ्या रद्द किंवा लांबणीवर पडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेषतः, याचा सर्वाधिक फटका भारतीय नागरिकांना बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

27 August 2026 08:25 AM (IST)

व्हेंटिलेटर खरेदीसाठी नवीन SOPचा निर्णय

VENTILATOR SOP : अमरावतीच्या स्त्री रुग्णालयात लागलेल्या आगीच्या दुर्घटनेची दखल राज्यातील वैद्यकीय संस्थांनी घेतली असून त्या अनुषंगाने खबरदारीच्या उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण विभागाने यापुढे व्हेंटिलेटरसारखी उपकरणे खरेदी करण्यासाठी नवीन एसओपी तयार करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करणार असल्याचे समजते. विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व रुग्णालयातील इलेक्ट्रिकल आणि फायर ऑडिट त्रयस्थ संस्थेतर्फे करण्यात येणार आहे.

27 August 2026 08:20 AM (IST)

मोमोज खाल्ल्याने 14 जणांना विषबाधा

KURLA : कुर्ल्यात मोमोज खाणा-या 14 जणांना विषबाधा झालीये.. कुर्ला पश्चिमेतील सुंदरबाग परिसरात ही घटना घडलीये.. मोमोज खाल्ल्यानंतर या सर्वांना उलट्या, जुलाब, ताप, पोटदुखी तसेच चक्कर येण्याचा त्रास जाणवू लागला त्यांनतर त्यांना कुर्ला येथील भाभा रुग्णालयात उपचारासाठी आणण्यात आलं..या सर्व रुग्णांची प्रकृती स्थिर आहे. 

27 August 2026 08:18 AM (IST)

देशात स्वाईन फ्लूचा धोका वाढला

SWINE FLU : देशात 'स्वाईन फ्लू'नं पुन्हा डोकं वर काढलंय.. देशात स्वाईनफ्लूच्या रुग्णांमध्ये वाढ होऊ लागलीये.. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि पश्चिम बंगालमध्ये संसर्गाचे रुग्ण आढळले असून, दिल्लीत स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएन्झा ए आणि बीचे एकूण रुग्ण तीन हजारांपार गेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारतीय वैद्यकीय संघटनेने  सार्वजनिक आरोग्यविषयक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केलेत...यानुसार बाजारपेठा, गर्दीची ठिकाणे आणि सार्वजनिक ठिकाणी  मास्क वापरण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे... तसंच ताप आल्यास दुर्लक्ष करू नका.. स्वतःहून अँटिबायोटिक्स किंवा तापावरील औषधे घेणे टाळा आणि तातडीने डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा असाही सल्ला देण्यात आलाय.. 

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About the Author

Aashish Udas

Aashish Udas

आशिष उदास झी 24 तास चॅनेलमध्ये असिस्टंट प्रोड्युसर पदावर कार्यरत आहे. आशिष यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. ते झी 24 तास चॅनेलमध्ये आऊटपूट विभागात काम करत आहेत. आशिष यांना क्रीडा क्षेत्रात विशेष आवड आहे. त्यात विशेष करुन क्रिकेटशी संबंधित महत्त्वाच्या बातम्यांची माहिती असते.. तसंच आशिष इतर खेळांसंबंधित घडामोडींचे अपडेट ठेवत असतात.

करिअरची सुरुवात

आशिष यांनी नोव्हेंबर 2012 पासून मीडिया क्षेत्रात आहेत.. त्यांनी टीव्ही9 मराठी या वृत्तवाहिनीद्वारे आपल्या मीडिया करिअरची सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी 2013मध्ये झी 24 तासमध्ये जॉईन केलं. आशिष झी 24 तासमध्ये आऊटपूट विभागात टीकर, स्पीड न्यूज आणि जनरल न्यूजसाठी काम करतात. तसंच क्रिकेट संबंधित घडामोडी असो किंवा इतर क्रीडा क्षेत्राशी निगडित घडामोडींवर लाईव्हही दिलंय. 

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

आशिष यांनी मुंबई विद्यापीठातून 2010 मध्ये पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे.. तसंच झेव्हियर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनमधून मास कम्युनिकेशन मराठी या विभागात डिप्लोपा केला आहे

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