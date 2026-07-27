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Maharashtra Breaking News LIVE : 27 जुलै 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 27 JULY महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Jul 27, 2026, 06:50 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:05 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : 27 जुलै 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
27 July 2026 09:05 AM (IST)

ऐन पावसाळ्यात मराठवाड्यात पाणीटंचाई 

MARATHWADA TANKER : ऐन पावसाळ्यात मराठवड्यातील काही भागात तीव्र पाणीटंचाई आहे..मराठवाड्यातील 256 गावे आणि 131 वाड्यांना 428 टँकरने पाणीपुरवठा केला जातोय..पाणी पुरवठ्यासाठी 969 विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आलंय.. विशेष म्हणजे मे महिन्यात मराठवाड्यात टँकरची संख्या केवळ 210 होती...आगामी काळात दमदार पाऊस न झाल्यास परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे..  

27 July 2026 09:03 AM (IST)

हिंगोलीत ऐन पावसाळ्यात पाणीटंचाईची झळ 

HINGOLI : हिंगोलीत ऐन पावसाळ्यात पाणीटंचाई निर्माण झालीये..हिंगोलीतील पिंपळखुटा गावामध्ये हंडाभर पाण्यासाठी महिलांना पायपीट करावी लागतेय..गावकऱ्यांना गावापासून दूर असलेल्या विहिरीवरून पाणी आणावे लागत आहे.. पाणी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी गावकरी करत आहेत....

27 July 2026 09:01 AM (IST)

महागाईमुळे ताटातून 'पौष्टिक आहार' गायब

HEALTHY FOOD : देशात कुपोषणाचे प्रमाण काही अंशी कमी झाले असले तरी कोट्यवधी भारतीय अजूनही पोष्टिक आहारापासून दूर आहेत...वाढत्या महागाईमुळे नागरिक पोषक आहार घेऊ शकत नाही अशी धक्कादायक माहिती संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालातून समोर आलीय...फळे, भाज्या, डाळी, दूध आणि प्रथिनयुक्त अन्न यासारख्या मुलभूत गरजा नियमितपणे पूर्ण करणे 52 कोटी भारतीयांना परवडत नाहीये...संयुक्त राष्ट्रांच्या स्टेट ऑफ फूड सिक्युरिटी अँड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्डच्या अहवालातून ही माहिती समोर आलीये...दरम्यान यामध्ये देशात गेल्या दोन दशकांत कुपोषण कमी झाल्याचाही उल्लेख आहे.. 

27 July 2026 09:00 AM (IST)

सोनम वांगचुक यांना आज मेदांतातून डिस्चार्ज 

SONAM WANGCHUK : सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना मेदांता रुग्णालयातून आज डिस्चार्ज मिळणार आहे... डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर ते लडाखला रवाना होण्यापूर्वी राजघाटावर जातील..तिथे ते राष्ट्रपिता महात्मा गांधींना आदरांजली वाहतील... त्यानंतर सोनम वांगचुक लडाखला जाणार आहेत...दरम्यान जंतरमंतरवरील उपोषणादरम्यान प्रकृती खालावल्याने दिल्ली पोलिसांनी त्यांना सफदरजंग रुग्णालयात नेलं होतं...त्यानंतर कोर्टाच्या आदेशानंतर त्यांना मेदांतामध्ये हलवण्यात आलं होतं...तेथील उपचारानंतर आता आज त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळणार आहे... 

27 July 2026 08:51 AM (IST)

विदर्भ, उ. महाराष्ट्रात आज अतिवृष्टीचा इशारा

RAIN : विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रात आज अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आलाय. मुंबईत मात्र, अधूनमधून पावसाच्या सरी कोसळतील. हवामान खात्याने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, मुंबई आणि गोवा किनारपट्टीवर आज आणि उद्या मध्यम स्वरुपाच्या पावसाच्या सरींचा अंदाजा आहे. पावसाचे प्रमाण जवळपास 35 ते 50 मिमी दरम्यान राहू शकते. मात्र, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात पावसाचा जोर कमी असणार आहे. त्यानंतर 29 जुलैपासून पावसाचा हा जोर कमी होण्याची शक्यता आहे. तसंच या कालावधीत कोकण आणि घाटमाथ्यावर काही ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता असल्यानं नागरिकांना सतर्क राहण्याचं आवाहन करण्यात आलंय.

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About the Author

Aashish Udas

Aashish Udas

आशिष उदास झी 24 तास चॅनेलमध्ये असिस्टंट प्रोड्युसर पदावर कार्यरत आहे. आशिष यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. ते झी 24 तास चॅनेलमध्ये आऊटपूट विभागात काम करत आहेत. आशिष यांना क्रीडा क्षेत्रात विशेष आवड आहे. त्यात विशेष करुन क्रिकेटशी संबंधित महत्त्वाच्या बातम्यांची माहिती असते.. तसंच आशिष इतर खेळांसंबंधित घडामोडींचे अपडेट ठेवत असतात.

करिअरची सुरुवात

आशिष यांनी नोव्हेंबर 2012 पासून मीडिया क्षेत्रात आहेत.. त्यांनी टीव्ही9 मराठी या वृत्तवाहिनीद्वारे आपल्या मीडिया करिअरची सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी 2013मध्ये झी 24 तासमध्ये जॉईन केलं. आशिष झी 24 तासमध्ये आऊटपूट विभागात टीकर, स्पीड न्यूज आणि जनरल न्यूजसाठी काम करतात. तसंच क्रिकेट संबंधित घडामोडी असो किंवा इतर क्रीडा क्षेत्राशी निगडित घडामोडींवर लाईव्हही दिलंय. 

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

आशिष यांनी मुंबई विद्यापीठातून 2010 मध्ये पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे.. तसंच झेव्हियर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनमधून मास कम्युनिकेशन मराठी या विभागात डिप्लोपा केला आहे

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