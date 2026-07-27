Maharashtra Breaking News LIVE : 27 जुलै 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

MARATHWADA TANKER : ऐन पावसाळ्यात मराठवड्यातील काही भागात तीव्र पाणीटंचाई आहे..मराठवाड्यातील 256 गावे आणि 131 वाड्यांना 428 टँकरने पाणीपुरवठा केला जातोय..पाणी पुरवठ्यासाठी 969 विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आलंय.. विशेष म्हणजे मे महिन्यात मराठवाड्यात टँकरची संख्या केवळ 210 होती...आगामी काळात दमदार पाऊस न झाल्यास परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे..
HINGOLI : हिंगोलीत ऐन पावसाळ्यात पाणीटंचाई निर्माण झालीये..हिंगोलीतील पिंपळखुटा गावामध्ये हंडाभर पाण्यासाठी महिलांना पायपीट करावी लागतेय..गावकऱ्यांना गावापासून दूर असलेल्या विहिरीवरून पाणी आणावे लागत आहे.. पाणी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी गावकरी करत आहेत....
HEALTHY FOOD : देशात कुपोषणाचे प्रमाण काही अंशी कमी झाले असले तरी कोट्यवधी भारतीय अजूनही पोष्टिक आहारापासून दूर आहेत...वाढत्या महागाईमुळे नागरिक पोषक आहार घेऊ शकत नाही अशी धक्कादायक माहिती संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालातून समोर आलीय...फळे, भाज्या, डाळी, दूध आणि प्रथिनयुक्त अन्न यासारख्या मुलभूत गरजा नियमितपणे पूर्ण करणे 52 कोटी भारतीयांना परवडत नाहीये...संयुक्त राष्ट्रांच्या स्टेट ऑफ फूड सिक्युरिटी अँड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्डच्या अहवालातून ही माहिती समोर आलीये...दरम्यान यामध्ये देशात गेल्या दोन दशकांत कुपोषण कमी झाल्याचाही उल्लेख आहे..
SONAM WANGCHUK : सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना मेदांता रुग्णालयातून आज डिस्चार्ज मिळणार आहे... डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर ते लडाखला रवाना होण्यापूर्वी राजघाटावर जातील..तिथे ते राष्ट्रपिता महात्मा गांधींना आदरांजली वाहतील... त्यानंतर सोनम वांगचुक लडाखला जाणार आहेत...दरम्यान जंतरमंतरवरील उपोषणादरम्यान प्रकृती खालावल्याने दिल्ली पोलिसांनी त्यांना सफदरजंग रुग्णालयात नेलं होतं...त्यानंतर कोर्टाच्या आदेशानंतर त्यांना मेदांतामध्ये हलवण्यात आलं होतं...तेथील उपचारानंतर आता आज त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळणार आहे...
RAIN : विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रात आज अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आलाय. मुंबईत मात्र, अधूनमधून पावसाच्या सरी कोसळतील. हवामान खात्याने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, मुंबई आणि गोवा किनारपट्टीवर आज आणि उद्या मध्यम स्वरुपाच्या पावसाच्या सरींचा अंदाजा आहे. पावसाचे प्रमाण जवळपास 35 ते 50 मिमी दरम्यान राहू शकते. मात्र, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात पावसाचा जोर कमी असणार आहे. त्यानंतर 29 जुलैपासून पावसाचा हा जोर कमी होण्याची शक्यता आहे. तसंच या कालावधीत कोकण आणि घाटमाथ्यावर काही ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता असल्यानं नागरिकांना सतर्क राहण्याचं आवाहन करण्यात आलंय.