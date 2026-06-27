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Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 27 JUNE महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Jun 27, 2026, 06:35 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 09:42 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
27 June 2026 09:41 AM (IST)

टोमॅटोची 14 ते 24 रुपये प्रतिकिलोने विक्री

TOMATO PRICE : टोमॅटोची आवक वाढल्याने भाव घसरले आहेत. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शुक्रवारी टोमॅटोची विक्रमी 344 टन आवक झाल्याने बाजारभावात मोठी घसरण झाली. टोमॅटोचे होलसेल बाजारातील दर थेट १४ ते २४ रुपये प्रतिकिलो इतके खाली आले. तर किरकोळ बाजारात टोमॅटो ४० ते ५० रुपये प्रतिकिलो दराने विकला जात आहे.

27 June 2026 09:40 AM (IST)

7 महिन्यात कांद्यानं ओलांडला 2 हजारांचा टप्पा

NASHIK : सात महिन्यांनंतर नाशिकच्या कांदा उत्पादक शेतक-यांना अच्छे दिन पाहायाल मिळालेत.. लासलगाव बाजार समितीमध्ये कांद्यानं दोन हजारांचा टप्पा ओलांडलाय.. लासलगाव बाजार समितीत कांद्याला सरासरी २ हजार१०१ रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळालाय... कांद्याचा यंदाच्या हंगामातील हा सर्वोच्च भाव ठरलाय.. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळाला.. पावसामुळे कांद्याची आवक घटलीये.. तर अनेक शेतक-यांनी कांदा साठवून ठेवल्याने बाजारात कांद्याचा तुटवडा निर्माण झालाय.. नाफेड-एनसीसीएफचा दर कमी पडत असल्याने शेतकरी  खुल्या बाजारात कांदा विकू लागलेत.. 

27 June 2026 09:38 AM (IST)

मुंबईकरांवरील पाणीसंकट अधिक गडद

MUMBAI : मुंबईवरील पाणीसंकट अधिक गडद होत चाललंय...आधीच धरणांनी तळ गाठलेला आहे, त्यातच जून महिना संपला तरी समाधानकारक पाऊस न पडल्याने टेन्शन अधिक वाढलंय...त्यामुळे आता मुंबईतील पाणीकपातीत वाढ केली जाईल...जुलैपासून मुंबईसह उपनगरांत 25 टक्के पाणीकपातीची शक्यता वर्तवली जातेय... 

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