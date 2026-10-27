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Maharashtra Breaking News LIVE : 27 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 27 OCTOBER  महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Oct 27, 2026, 07:28 AM IST|Updated: Oct 27, 2026, 12:35 PM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : 27 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
27 October 2026 12:33 PM (IST)

राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक

राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक...ऑडिओ क्लिप प्रकरणामुळे बैठक वादळी ठरण्याची शक्यता...राज्यातील दुष्काळ स्थितीचा देखील बैठकीत आढावा

27 October 2026 12:18 PM (IST)

उज्ज्वल निकमांकडून टोरंट कंपनीची वकिली- संजय राऊत

Sanjay Raut : कर्जत वृक्षतोडीवरून संजय राऊतांनी उज्ज्वल निकमांवर हल्लाबोल केलाय... उज्ज्वल निकम टोरंट कंपनीची वकिली करत असल्याचा आरोप राऊतांनी केलाय... उज्ज्वल निकम जनतेची बाजू मांडत नाहीत, हे महाराष्ट्राचं दुर्दैव असल्याचं राऊत म्हणाले... यासह कसाब आणि झाडं तोडणाऱ्यांना आम्ही एकाच तराजूत तोलतो असं राऊत म्हणाले.... 

27 October 2026 11:26 AM (IST)

सह्याद्रीची पर्वतरांग नष्ट करण्याचा घाट- संजय राऊत

Sanjay Raut : कर्जमधील वृक्षतोडीवर संजय राऊतांनी संताप व्यक्त केलाय... निर्दयीपणे झाडांवर कु-हाड चालवली... केंद्र आणि राज्य सरकार मानवी राक्षस असल्याचा हल्लाबोल राऊतांनी केलाय... ग्रामस्थ विरोध करत असल्याने रायगडमध्ये कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात आहे... मात्र हा लढा थांबणार नाही, प्रकल्प कसा होतो बघूच... असा इशारा राऊतांनी दिलाय..

27 October 2026 10:37 AM (IST)

धर्माच्या नावावर मतदान, नंतर जरांगेंना पुढे केलं, प्रकाश आंबेडकरांचा गंभीर आरोप

Prakash Ambedkar : सरकारनं धर्माच्या नावानं मतदान घेतलं- प्रकाश आंबेडकर....'धर्माच्या नावावर मतदान, नंतर जरांगेंना पुढे केलं'...प्रकाश आंबेडकरांचा सरकारवर गंभीर आरोप

27 October 2026 10:19 AM (IST)

शिवसेना UBTमधील 6 बंडखोर खासदार प्रकरणी आज सुनावणी

शिवसेना UBTमधील 6 बंडखोर खासदार प्रकरण...6 खासदारांविरोधातील याचिकेवर आज सुनावणी...सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार

27 October 2026 09:40 AM (IST)

शिवसेना पक्ष, चिन्हावर आज सुनावणी

शिवसेना कुणाची, आज महासुनावणी...दुपारी 2 वाजल्यानंतर सुनावणीची शक्यता...एकनाथ शिंदेंचे वकील मनिन्दर सिंग आणि ध्रुव मेहता युक्तिवाद करणार...8 ऑक्टोबर रोजी शिंदेंचे वकील नीरज किशन कौल यांचा युक्तिवाद संपला आहे...दरम्यान सुप्रीम कोर्टानं आधी 23 नोव्हेंबर रोजी हे प्रकरण सुचीबद्ध केले होते, मात्र काल त्यामध्ये बदल केलाय...त्यामुळे आज दुपारनंतर सुनावणी होण्याची शक्यताय...

27 October 2026 09:15 AM (IST)

टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरण, आरोपींच्या आवाजाची होणार तपासणी

Tiger Shroff Firing Case : अभिनेता टायगर श्रॉफ प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आरोपींच्या काही व्हॉइस नोट पोलिसांच्या हाती लागल्या आहेत. यातील आवाज हा त्यांचाच आहे का, हे तपासण्यासाठी त्यांच्या आवाजाचे नमुने घेतले जाणार आहेत, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. त्याचबरोबर या प्रकरणात आणखी एका आरोपीला ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती आहे. जुहू येथील जमनालाल बजाज मैदानावरून फुटबॉल खेळून १८ ऑक्टोबरला सायंकाळी घरी परतत असताना टायगर श्रॉफच्या कारवर गोळ्या झाडण्यात आल्या. या गोळीबारातून टायगर बचावला, मात्र त्याचा चालक फिरदोस आणि त्याला पाहण्यासाठी जमलेल्या गर्दीतील उमेश चौहान हे जखमी झाले

27 October 2026 08:53 AM (IST)

अभिनेता इम्रान खानच्या याचिकेवर आज सुनावणी

Imran Khan : अभिनेता इम्रान खानला भारत सोडावा लागणार की दिलासा मिळणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर इम्रान खानला 28 ऑक्टोबरपर्यंत भारत सोडण्याची नोटीस देण्यात आली आहे...या नोटिशीला इम्रान खाननं आव्हान दिलंय.. यावर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे...

27 October 2026 08:22 AM (IST)

अर्णब चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर अलर्ट

'अर्णब' चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर अलर्ट..ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणात अलर्ट जारी...ओडिशात शाळा आणि कॉलेज बंद....मच्छीमारांना समुद्रात न जाण्याचा सल्ला

27 October 2026 07:35 AM (IST)

प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरण, मिनाक्षी शिंदे यांची चौकशी होणार

Pradeep Purnekar Murder Case : प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरण अपडेट...माजी महापौर मिनाक्षी शिंदे यांची चौकशी होणार...ठाणे पोलिसांच्या खंडणीविरोधी पथकाकडून चौकशी होणार....याआधी मिनाक्षी शिंदे यांचे पती राजेंद्र शिंदेंची 7 वेळा चौकशी...हत्या प्रकरणात राम पूर्णेकर यांनी संशय व्यक्त केल्यानं मिनाक्षी शिंदेंची चौकशी

27 October 2026 07:29 AM (IST)

पदवीधर शिक्षक निवडणुकीची आज मतमोजणी

विधान परिषदेच्या शिक्षक पदवीधरच्या पाच जागांसाठी आज मतमोजणी होणार आहे... या निवडणुकीत अनेक दिग्गजांची प्रतिष्ठ पणाला लागली होती... एकूण 3 पदवीधर आणि 2 शिक्षक मतदारसंघांच्या या रणधुमाळीत तब्बल 182 उमेदवारांचे राजकीय भवितव्य मतपेटीत बंद झाले आहे... एकूण 3 पदवीधर आणि 2 शिक्षक मतदारसंघात मतदान पार पडलं होतं... अनेक ठिकाणी महायुती आणि मविआमध्ये झालेल्या बंडखोरीमुळे निवडणुकीला वेगळचं महत्त्व आलंय... सकाळी 8 वाजल्यापासून मतमोजणीला सुरूवात होईल... मतदान बॅलेट पेपरवर झालं असल्याने अंतिम निकाल हाती येण्यासाठी वेळ लागण्याची शक्यता आहे... 

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About the Author

Aashish Udas

Aashish Udas

आशिष उदास झी 24 तास चॅनेलमध्ये असिस्टंट प्रोड्युसर पदावर कार्यरत आहे. आशिष यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. ते झी 24 तास चॅनेलमध्ये आऊटपूट विभागात काम करत आहेत. आशिष यांना क्रीडा क्षेत्रात विशेष आवड आहे. त्यात विशेष करुन क्रिकेटशी संबंधित महत्त्वाच्या बातम्यांची माहिती असते.. तसंच आशिष इतर खेळांसंबंधित घडामोडींचे अपडेट ठेवत असतात.

करिअरची सुरुवात

आशिष यांनी नोव्हेंबर 2012 पासून मीडिया क्षेत्रात आहेत.. त्यांनी टीव्ही9 मराठी या वृत्तवाहिनीद्वारे आपल्या मीडिया करिअरची सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी 2013मध्ये झी 24 तासमध्ये जॉईन केलं. आशिष झी 24 तासमध्ये आऊटपूट विभागात टीकर, स्पीड न्यूज आणि जनरल न्यूजसाठी काम करतात. तसंच क्रिकेट संबंधित घडामोडी असो किंवा इतर क्रीडा क्षेत्राशी निगडित घडामोडींवर लाईव्हही दिलंय. 

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

आशिष यांनी मुंबई विद्यापीठातून 2010 मध्ये पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे.. तसंच झेव्हियर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनमधून मास कम्युनिकेशन मराठी या विभागात डिप्लोपा केला आहे

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