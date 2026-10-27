Maharashtra Breaking News LIVE : 27 ऑक्टोबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक...ऑडिओ क्लिप प्रकरणामुळे बैठक वादळी ठरण्याची शक्यता...राज्यातील दुष्काळ स्थितीचा देखील बैठकीत आढावा
Sanjay Raut : कर्जत वृक्षतोडीवरून संजय राऊतांनी उज्ज्वल निकमांवर हल्लाबोल केलाय... उज्ज्वल निकम टोरंट कंपनीची वकिली करत असल्याचा आरोप राऊतांनी केलाय... उज्ज्वल निकम जनतेची बाजू मांडत नाहीत, हे महाराष्ट्राचं दुर्दैव असल्याचं राऊत म्हणाले... यासह कसाब आणि झाडं तोडणाऱ्यांना आम्ही एकाच तराजूत तोलतो असं राऊत म्हणाले....
Sanjay Raut : कर्जमधील वृक्षतोडीवर संजय राऊतांनी संताप व्यक्त केलाय... निर्दयीपणे झाडांवर कु-हाड चालवली... केंद्र आणि राज्य सरकार मानवी राक्षस असल्याचा हल्लाबोल राऊतांनी केलाय... ग्रामस्थ विरोध करत असल्याने रायगडमध्ये कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात आहे... मात्र हा लढा थांबणार नाही, प्रकल्प कसा होतो बघूच... असा इशारा राऊतांनी दिलाय..
Prakash Ambedkar : सरकारनं धर्माच्या नावानं मतदान घेतलं- प्रकाश आंबेडकर....'धर्माच्या नावावर मतदान, नंतर जरांगेंना पुढे केलं'...प्रकाश आंबेडकरांचा सरकारवर गंभीर आरोप
शिवसेना UBTमधील 6 बंडखोर खासदार प्रकरण...6 खासदारांविरोधातील याचिकेवर आज सुनावणी...सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार
शिवसेना कुणाची, आज महासुनावणी...दुपारी 2 वाजल्यानंतर सुनावणीची शक्यता...एकनाथ शिंदेंचे वकील मनिन्दर सिंग आणि ध्रुव मेहता युक्तिवाद करणार...8 ऑक्टोबर रोजी शिंदेंचे वकील नीरज किशन कौल यांचा युक्तिवाद संपला आहे...दरम्यान सुप्रीम कोर्टानं आधी 23 नोव्हेंबर रोजी हे प्रकरण सुचीबद्ध केले होते, मात्र काल त्यामध्ये बदल केलाय...त्यामुळे आज दुपारनंतर सुनावणी होण्याची शक्यताय...
Tiger Shroff Firing Case : अभिनेता टायगर श्रॉफ प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आरोपींच्या काही व्हॉइस नोट पोलिसांच्या हाती लागल्या आहेत. यातील आवाज हा त्यांचाच आहे का, हे तपासण्यासाठी त्यांच्या आवाजाचे नमुने घेतले जाणार आहेत, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. त्याचबरोबर या प्रकरणात आणखी एका आरोपीला ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती आहे. जुहू येथील जमनालाल बजाज मैदानावरून फुटबॉल खेळून १८ ऑक्टोबरला सायंकाळी घरी परतत असताना टायगर श्रॉफच्या कारवर गोळ्या झाडण्यात आल्या. या गोळीबारातून टायगर बचावला, मात्र त्याचा चालक फिरदोस आणि त्याला पाहण्यासाठी जमलेल्या गर्दीतील उमेश चौहान हे जखमी झाले
Imran Khan : अभिनेता इम्रान खानला भारत सोडावा लागणार की दिलासा मिळणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर इम्रान खानला 28 ऑक्टोबरपर्यंत भारत सोडण्याची नोटीस देण्यात आली आहे...या नोटिशीला इम्रान खाननं आव्हान दिलंय.. यावर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे...
'अर्णब' चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर अलर्ट..ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणात अलर्ट जारी...ओडिशात शाळा आणि कॉलेज बंद....मच्छीमारांना समुद्रात न जाण्याचा सल्ला
Pradeep Purnekar Murder Case : प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरण अपडेट...माजी महापौर मिनाक्षी शिंदे यांची चौकशी होणार...ठाणे पोलिसांच्या खंडणीविरोधी पथकाकडून चौकशी होणार....याआधी मिनाक्षी शिंदे यांचे पती राजेंद्र शिंदेंची 7 वेळा चौकशी...हत्या प्रकरणात राम पूर्णेकर यांनी संशय व्यक्त केल्यानं मिनाक्षी शिंदेंची चौकशी
विधान परिषदेच्या शिक्षक पदवीधरच्या पाच जागांसाठी आज मतमोजणी होणार आहे... या निवडणुकीत अनेक दिग्गजांची प्रतिष्ठ पणाला लागली होती... एकूण 3 पदवीधर आणि 2 शिक्षक मतदारसंघांच्या या रणधुमाळीत तब्बल 182 उमेदवारांचे राजकीय भवितव्य मतपेटीत बंद झाले आहे... एकूण 3 पदवीधर आणि 2 शिक्षक मतदारसंघात मतदान पार पडलं होतं... अनेक ठिकाणी महायुती आणि मविआमध्ये झालेल्या बंडखोरीमुळे निवडणुकीला वेगळचं महत्त्व आलंय... सकाळी 8 वाजल्यापासून मतमोजणीला सुरूवात होईल... मतदान बॅलेट पेपरवर झालं असल्याने अंतिम निकाल हाती येण्यासाठी वेळ लागण्याची शक्यता आहे...