Maharashtra Breaking News LIVE : 27 सप्टेंबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

STATE RAIN : राज्याच्या अनेक भागात पावसाची प्रतीक्षा कायम आहे. तर काही ठिकाणी हलक्या सरी हजेरी लावत आहे.. राज्यात उन्हाचा चटका वाढला असून उकाडा जाणवत आहे. पूर्व विदर्भ आणि कोकणातील काही भागात तुरळक ठिकाणी पाऊस पडेल असा अंदाज हवामान खात्यानं वर्तवलाय.. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, नाशिक घाटमाथा, पुणे घाटमाथा, सातारा घाटमाथा, कोल्हापूर घाटमाथा, सांगली, सातारा, पुणे, सोलापूर, अहिल्यानगर, बीड, धाराशिव, लातूर जिल्ह्यात विजांसह हलक्या सरीचा अंदाज आहे. तर उर्वरित राज्यात ढगाळ हवामानाचा अंदाज हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविलीये..
PAKISTAN : पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वा भागात आत्मघाती हल्ला झालाय.. डेरा इस्माईल खान शहरात झालेल्या या हल्ल्यात 12 जणांचा मृत्यू झालाय तर 30 जण जखमी झालेत.. हा स्फोट रस्त्याच्या कडेला असलेल्या पोलिस चेकपोस्टवर झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या स्फोटाची जबाबदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान या संघटनेनं घेतलीये.. स्फोटानंतर गोळीबाराचे आवाजही ऐकू आल्याची माहितीही प्रत्यक्षदर्शींनी दिलीये.. स्फोटातील जखमींना उपचारांसाठी नजीकच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. जखमींमध्ये काही पोलिसांचाही समावेश असल्याचं समजतं...