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Maharashtra Breaking News LIVE : 28 जुलै 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 28 JULY महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Jul 28, 2026, 06:54 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:31 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : 28 जुलै 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
28 July 2026 08:30 AM (IST)

हायकोर्टानं सिडकोला फटकारलं

HIGHCOURT ON CIDCO : प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरे अत्यल्प व अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी आहेत... मात्र, सिडकोने उत्पन्नाची कमाल मर्यादा निश्चित न केल्याने या योजनेतून न्यायमूर्ती व श्रीमंत लोक घरे विकत घेऊ शकतात; त्यामुळे या योजनेतील घरे श्रीमंतांसाठी की गरिबांसाठी आहेत? अशी विचारणा करत हायकोर्टाने सिडकोला फटकारलं आहे... अत्यल्प व अल्प उत्पन्न गटातील लोकांसाठी पंतप्रधान आवास योजनेतील घरे आहेत. मात्र, नवी मुंबईसाठी ही योजना वेगळ्या पद्धतीने लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे या योजनेचा आढावा घेऊ, असे प्रभारी मुख्य न्या. रवींद्र घुगे व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने म्हटले...

28 July 2026 08:29 AM (IST)

राज्यात 4 दिवस जोरदार पावसाचा अंदाज 

STATE RAIN : राज्यात पुढील काही दिवस मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा हवामान खात्याकडून देण्यात आला आहे... राज्यातील २२ जिल्ह्यांना पावसाचा 'अलर्ट' देण्यात आला आहे... यामध्ये मुंबईला 'यलो अलर्ट देण्यात आला आहे...उत्तर-पश्चिम बंगालच्या खाडीत आणि पश्चिम बंगालच्या किनारपट्टी भागात कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झाले असून जोरदार पाऊस होणार असल्याचे हवामान खात्याचे म्हणणे आहे...काही ठिकाणी ३० ते ४० किमी प्रतितास वेगाने वादळी वारे वाहणार आहेत... त्यामुळे या भागातील नागरिकांनी आवश्यक खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन हवामान खात्याकडून करण्यात आले आहे....

28 July 2026 07:04 AM (IST)

अबू सालेमने केली सुटकेची मागणी

1993 च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील दोषी व कुख्यात गैंगस्टर अबू सालेम याने कारावासाची 25 वर्षांची मुदत पूर्ण झाल्याचा दावा करत केलेल्या सुटकेच्या याचिकेवरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राखून ठेवला. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सालेमच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाने एप्रिलमध्ये त्याची तातडीच्या सुटकेची मागणी करणारी याचिका अकाली आणि गैरसमजावर आधारित असल्याचे सांगत फेटाळली होती. या आदेशाला सालेमने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

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About the Author

Aashish Udas

Aashish Udas

आशिष उदास झी 24 तास चॅनेलमध्ये असिस्टंट प्रोड्युसर पदावर कार्यरत आहे. आशिष यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. ते झी 24 तास चॅनेलमध्ये आऊटपूट विभागात काम करत आहेत. आशिष यांना क्रीडा क्षेत्रात विशेष आवड आहे. त्यात विशेष करुन क्रिकेटशी संबंधित महत्त्वाच्या बातम्यांची माहिती असते.. तसंच आशिष इतर खेळांसंबंधित घडामोडींचे अपडेट ठेवत असतात.

करिअरची सुरुवात

आशिष यांनी नोव्हेंबर 2012 पासून मीडिया क्षेत्रात आहेत.. त्यांनी टीव्ही9 मराठी या वृत्तवाहिनीद्वारे आपल्या मीडिया करिअरची सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी 2013मध्ये झी 24 तासमध्ये जॉईन केलं. आशिष झी 24 तासमध्ये आऊटपूट विभागात टीकर, स्पीड न्यूज आणि जनरल न्यूजसाठी काम करतात. तसंच क्रिकेट संबंधित घडामोडी असो किंवा इतर क्रीडा क्षेत्राशी निगडित घडामोडींवर लाईव्हही दिलंय. 

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

आशिष यांनी मुंबई विद्यापीठातून 2010 मध्ये पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे.. तसंच झेव्हियर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनमधून मास कम्युनिकेशन मराठी या विभागात डिप्लोपा केला आहे

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