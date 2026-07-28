Maharashtra Breaking News LIVE : 28 जुलै 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

HIGHCOURT ON CIDCO : प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरे अत्यल्प व अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी आहेत... मात्र, सिडकोने उत्पन्नाची कमाल मर्यादा निश्चित न केल्याने या योजनेतून न्यायमूर्ती व श्रीमंत लोक घरे विकत घेऊ शकतात; त्यामुळे या योजनेतील घरे श्रीमंतांसाठी की गरिबांसाठी आहेत? अशी विचारणा करत हायकोर्टाने सिडकोला फटकारलं आहे... अत्यल्प व अल्प उत्पन्न गटातील लोकांसाठी पंतप्रधान आवास योजनेतील घरे आहेत. मात्र, नवी मुंबईसाठी ही योजना वेगळ्या पद्धतीने लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे या योजनेचा आढावा घेऊ, असे प्रभारी मुख्य न्या. रवींद्र घुगे व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने म्हटले...
STATE RAIN : राज्यात पुढील काही दिवस मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा हवामान खात्याकडून देण्यात आला आहे... राज्यातील २२ जिल्ह्यांना पावसाचा 'अलर्ट' देण्यात आला आहे... यामध्ये मुंबईला 'यलो अलर्ट देण्यात आला आहे...उत्तर-पश्चिम बंगालच्या खाडीत आणि पश्चिम बंगालच्या किनारपट्टी भागात कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झाले असून जोरदार पाऊस होणार असल्याचे हवामान खात्याचे म्हणणे आहे...काही ठिकाणी ३० ते ४० किमी प्रतितास वेगाने वादळी वारे वाहणार आहेत... त्यामुळे या भागातील नागरिकांनी आवश्यक खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन हवामान खात्याकडून करण्यात आले आहे....
1993 च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील दोषी व कुख्यात गैंगस्टर अबू सालेम याने कारावासाची 25 वर्षांची मुदत पूर्ण झाल्याचा दावा करत केलेल्या सुटकेच्या याचिकेवरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राखून ठेवला. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सालेमच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाने एप्रिलमध्ये त्याची तातडीच्या सुटकेची मागणी करणारी याचिका अकाली आणि गैरसमजावर आधारित असल्याचे सांगत फेटाळली होती. या आदेशाला सालेमने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.