Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

AKOLA : मुसळधार पावसाच्या पाण्याच्या प्रचंड प्रवाहात एक चारचाकी वाहन वाहून गेली. मिळालेल्या माहितीनुसार, काल झालेल्या जोरदार पावसामुळे देऊळगाव परिसरातील नदी-नाल्यांना मोठा पूर आला. पावसाचे पाणी अचानक गावात शिरल्याने अनेक ठिकाणी पाणी साचले. याच दरम्यान रस्त्यालगत उभी असलेली एक चारचाकी गाडी पाण्याच्या तीव्र प्रवाहात वाहून गेली.
PAKISTAN : पाकिस्तानातील सर्वात मोठे शहर असलेल्या कराचीमध्ये शनिवार संध्याकाळी एका भीषण आत्मघाती हल्ल्याने आणि अंदाधुंद गोळीबाराने प्रचंड खळबळ उडवून दिली आहे. कराचीच्या गुलिस्तान-ए-जौहर भागातील 'पाकिस्तान रेंजर्स'च्या (अर्धसैनिक बल) मुख्यालयाला लक्ष्य करत हा दहशतवादी हल्ला करण्यात आला. सुरुवातीला एकापाठोपाठ झालेल्या शक्तिशाली बॉम्बस्फोटांच्या आवाजाने परिसर हादरला, ज्यानंतर सुरक्षा रक्षक आणि दहशतवाद्यांमध्ये भीषण चकमक सुरू झाली. या हल्ल्यात ४ जणांचा मृत्यू झाला असून ३ जण गंभीर जखमी आहेत.
PUNE ACCIDENT : राजगड किल्ला पाहण्यासाठी निघालेली खासगी ट्रॅव्हल पाबे घाटातील खोल दरीत कोसळली. या अपघातात दोन जणांचा मृत्यू झालाय. तर अनेक जण जखमी झालेत. चालकाचं नियंत्रण सुटल्यानं हा अपघात झालाय. ट्रॅव्हल्समध्ये एकूण 20 जण होते. त्यातील दोघांचा मृत्यू झालाय. मुंबईच्या अंधेरीतून हा ग्रुप राजगड किल्ला पाहण्यासाठी निघाला होता. यादरम्यान रस्त्यात हा अपघात झाला. हवेली आपत्ती व्यवस्थापन रेस्क्यू टीमने तत्काळ मदत कार्य करून इतरांना सुखरूप बाहेर काढलंय.
MAHIM : लोकल ट्रेन हत्येची घटना ताजी असतानाच आता माहिम रेल्वे स्थानकात चाकू हल्ल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. माहिम रेल्वे स्थानकात एक व्यक्ती रेल्वेतून उतरल्यानंतर पायी जात असताना त्याचा दुस-या व्यक्तीला धक्का लागला. यादरम्यान दुस-या व्यक्तीच्या हातातील मोबाईल खाली पडला. मात्र याबाबत त्या व्यक्तीने माफी देखील मागितली असता त्याचा पाठलाग त्याने चाकू हल्ला केला. दरम्यान हल्ला करत असताना इतर व्यक्तींनी सोडवा सोडवी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्या व्यक्तीने इतरांनाही चाकूचा धाक दाखवत घटनास्थळावरून पळ काढला. हल्ल्यात जखमी झालेल्या व्यक्तीवर सायन रुग्णालयात उपचार सुरू असून परिस्थिती चिंताजनक आहे.
SANGALI : सांगलीत पत्नीने प्रियकराच्या मदतीने पतीचा खून केल्याची धक्कादायक घटना घडलीये..धक्कादायक म्हणजे खून करुन पतीचा झोपेतच मृत्यू झाल्याचा बनाव रचून पोलिसांची दिशाभूल करण्याचं काम सुरू होतं..विश्रामबाग पोलिसांनी कसून चौकशी केल्यानंतर या प्रकरणाचा उलगडा झालाय..याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपी पत्नीसह प्रियकराला अटक केलीये..पती दारू पिऊन सतत मारहाण आणि छळ करत असल्याच्या रागातून खून केल्याचे कारण प्राथमिक तपासात समोर आलंय..
JALGAON : दोन जणांच्या भांडणात सहा वर्षीय चिमुकल्याचा जीव गेलाय. भांडणात चुकलेला लाकडी दांडक्याचा वार चिमुकल्याला लागला यात त्याचा मृत्यू झाला. जळगावातील आव्हाने शिवारात ही घटना घडलीये. अवघ्या 900 रुपयांच्या क्षुल्लक कारणावरून हा वाद सुरू होता. दोघांच्या भांडणात लाकडी दांडक्याचा वार चिमुकल्याच्या डोक्यात लागला. याप्रकरणी तालुका पोलीस ठाण्यात सदोषमनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला
NASHIK : नाशिकच्या सिडकोतील इंदिरा गांधी वसाहतीत तरुण-तरुणींच्या टोळक्याने धुमाकूळ घातलाय... दुचाकीवर आलेल्या तरुण आणि तरुणींच्या टोळक्याकडून नागरिकांच्या घरांवर दगडफेक आणि शिवीगाळ करण्यात आलीय...तरुणांच्या या गोंधळाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय... घटनेनंतर परिसरातील नागरिकांमध्ये दहशतीचे वातावरण...