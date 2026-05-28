Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 28 MAY महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.
NEET Paper Leak Case : NEET पेपरफुटी प्रकरणात नवी अपडेट...मनोज शिरुरेच्या फ्लॅटवर भरायचे विशेष क्लासेस...पी.व्ही. कुलकर्णी घ्यायचा विशेष क्लासेस...मोटेगावकरच्या क्लासचे प्लॅटिनम, गोल्ड बॅच...प्लॅटिनम, गोल्ड बॅचसाठी भरमसाठ शुल्क..विद्यार्थ्यांकडून आकारले जायचं भरमसाठ शुल्क...कुलकर्णी, मोटेगावकर, शिरुरे नेक्ससबाबत तपास
CNG : देशभरात सीएनजीच्या दरात वाढ झालीये.. आज पासून देशभरात सीएनजीचे भाव वाढले आहेत.. सीएनजीच्या दरात अडीच रूपयांनी वाढ करण्यात आलीये..त्यामुळे सीएनजीचे नवे दर आता 94.75 रूपये प्रति किलो असणार आहेत..
Manoj Jarange : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारला दिलेला 28 तारखेचा अल्टीमेटम आज संपतोय.. राज्य सरकार आणि जरांगे पाटील यांच्यात मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला....मात्र या मध्यस्थीला अजूनही यश आल्याचं दिसून येत नाहीय. कारण लाड जरांगे यांच्यासोबत चर्चा करून गेल्यानंतर लाड यांच्याकडून कोणताही निरोप अजून जरांगे पाटील यांना देण्यात आलेली नाहीय. त्यामुळे जरांगे पाटील आज अंतर वाली सराटीत सकाळी 10.30 वाजता पत्रकार परिषद घेत 30 मे पासूनच्या आमरण उपोषणाची घोषणा करणाराहेत. 30 तारखेला अंतरवाली सराटीमध्ये होणारं आमरण उपोषण हे कठोर स्वरूपाचं असेल असा ईशारा जरांगेंनी सरकारला दिलाय....