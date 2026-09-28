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Maharashtra Breaking News LIVE : 28 सप्टेंबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on  28 SEPTEMBER महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Sep 28, 2026, 07:26 AM IST|Updated: Sep 28, 2026, 10:41 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : 28 सप्टेंबर 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
28 September 2026 10:39 AM (IST)

अजित पवार विमान अपघाती मृत्यू प्रकरण, मफलरमागील नाव जाहीर करणार-रोहित पवार

Rohit Pawar on Ajit Pawar : अजित पवार विमान अपघाती मृत्यू प्रकरण...रोहित पवारांची 10 ऑक्टोबरला पत्रकार परिषद...'पत्रकार परिषदेत मफलरमागील नाव जाहीर करणार'..रोहित पवारांचा रोख नेमका कुणाकडे?

28 September 2026 10:05 AM (IST)

राज्यातील एसटी बसेसची दयनीय अवस्था

ST Bus : राज्य परिवहन महामंडळाच्या जुन्या आणि नादुरुस्त बस रस्त्यावर धावण्याचे प्रमाण जास्त आहे, यामुळे बस बंद पडण्याचे प्रमाणदेखील वाढले आहे... गेल्या चार महिन्यात सुमारे २५ हजार बस गाड्या रस्त्यातच बंद पडल्या. त्यामुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत आहे.

28 September 2026 09:41 AM (IST)

दुष्काळ जाहीर केलेल्या तालुक्यांमध्ये आजपासून पंचनामे

दुष्काळ जाहीर झालेल्या 265 तालुक्यांमध्ये आजपासून पंचनाम्यांना सुरूवात होणार आहे... जिल्हाधिकाऱ्यांना नुकसानीची प्रत्यक्ष पाहणी करून पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आलेत... पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना पुढील टप्प्यात आर्थिक मदत दिली जाणार आहे... 

28 September 2026 09:14 AM (IST)

कोकणात परप्रांतियांची शेतजमीन खरेदी

राज्याच्या कुळ कायद्याचे उल्लंघन करत शेतकरी नसताना कोकणात शेकडो एकर कृषी जमीन खरेदी केल्याच्या प्रकरणाची चौकशी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समिती करीत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग, सावंतवाडी आणि वेंगुर्ला या तीन तालुक्यांमध्ये राज्याबाहेरील बड्या धनिकांनी शेतकरी नसतानासुद्धा खोटी कागदपत्रे देऊन कृषी जमिनीची खरेदी केल्याची अनेक प्रकरणे समितीला आढळून आली आहेत. राष्ट्रवादी SPचे आमदार माजी मंत्री जयंत पाटील यांनी जुलैमधील पावसाळी अधिवेशनामध्ये सदर प्रकरण उपस्थित केले होते. त्यावेळी महसूल विभागानं कोकण विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशीची घोषणा केली होती. कोकण विभागीय आयुक्त रुबल आग्रवाल यांनी यासंदर्भात सिंधुदुर्गला दोन वेळा भेट दिली. या चौकशी संदर्भात महसूल मंत्र्यांनीएक बैठकही घेतली असून त्यांनी तपासाचा आढावा घेतला. यातील बहुतांश खरेदीदार हे दिल्ली, बेंगळुरू आणि हैदराबादचे आहेत. येथे खरेदी केलेल्या शेतजमिनीवर घर बांधले तर ते शेतघर असल्याने अनधिकृत ठरत नाही. भारतीय नागरिक देशात कुठेही जमीन खरेदी करू शकतो. त्यामुळे दिल्लीच्या असले तरी या लोकांची जमीन खरेदी बेकायदा होत नाही, असे महसूल विभागातील सूत्रांनी सांगितले. या जमीन खरेदी व्यवहारांमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचा पैसा वापरल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. पण, या जमीन खरेदीला कुठून कर्ज घेतले, हा मुद्दा समितीच्या चौकशीसमोर नाही, असे महसूल विभागातील सूत्रांनी सांगितले.

28 September 2026 08:31 AM (IST)

केतन अग्रवाल हत्या प्रकरण,चेतनची प्रत्यक्षदर्शीला फेकून देण्याची धमकी

Ketan Agarwal Murder Case : लोहगड केतन अग्रवाल हत्या प्रकरण..चेतनची प्रत्यक्षदर्शीला फेकून देण्याची धमकी...'तू शांत बस, नाहीतर तुलाही फेकेन' लोहगाडावर धमकी...प्रत्यक्षदर्शीच्या जबाबाने तपासाला नवे वळण...सोशल मीडिया आणि डिलीट केलेल्या चॅटचा फॉरेन्सिक तपास...6 मोबाईल, 9 पेनड्राइव्ह, बॅकअप, कॉल रेकॉर्डचाही तपास...काही डेटा हटवण्याचा प्रयत्न केल्याचाही दावा

28 September 2026 08:05 AM (IST)

2 हजारांवरील UPI पेमेंटवरील शुल्क हटणार?

UPI वरील शुल्क हटणार का याकडे लक्ष लागलंय.. कारण 2 हजारांच्या मर्यादेला स्थगिती देण्यासाठी आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडणार आहे. 2 हजार रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांवर MDR लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधातील याचिकेवर आज अत्यंत महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे.. त्यामुळे आता मागील 6 वर्षांपासून पूर्णपणे मोफत असलेली UPI सेवा शुल्काच्या जाळ्यात अडकणार की नागरिकांना दिलासा मिळणार, हे पाहण महत्त्वाचं ठरणारये...
 

28 September 2026 07:35 AM (IST)

मोबाईल प्रीपेड यूजर्ससाठी खूशखबर

देशभरातील लाखो मोबाईल यूजर्ससाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी आहे...भाजपचे राघव चड्ढांनी संसदेत उचलून धरलेली 30 दिवसांच्या रिचार्जची मागणी केंद्र सरकार आणि टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडियाने म्हणजेच TRAIने मान्य केली आहे...
नव्या नियमांनुसार आता टेलिकॉम कंपन्यांना ग्राहकांसाठी पूर्ण 30 दिवसांच्या व्हॅलिडिटीचे रिचार्ज प्लॅन्स उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे... यामुळे यूजर्सना आता वर्षातून 13 वेळा नाही तर केवळ 12 वेळाच मोबाईल रिचार्ज करावा लागणार आहे...

28 September 2026 07:30 AM (IST)

बँक कर्मचाऱ्यांच्या प्रस्तावित देशव्यापी संप अखेर मागे

बँक कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या तीन दिवसीय देशव्यापी संप अखेर मागे घेण्यात आलाय... आजपासून तीन दिवस बँक कर्मचारी विविध मागण्यांसाठी संपावर जाणार होते... रात्री उशिरा आयबीए आणि बँक कर्मचारी संघटनेमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर संप मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय... यामुळे आज बँकांचे सर्व व्यवहार सुरू राहणार आहेत... 

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About the Author

Aashish Udas

Aashish Udas

आशिष उदास झी 24 तास चॅनेलमध्ये असिस्टंट प्रोड्युसर पदावर कार्यरत आहे. आशिष यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. ते झी 24 तास चॅनेलमध्ये आऊटपूट विभागात काम करत आहेत. आशिष यांना क्रीडा क्षेत्रात विशेष आवड आहे. त्यात विशेष करुन क्रिकेटशी संबंधित महत्त्वाच्या बातम्यांची माहिती असते.. तसंच आशिष इतर खेळांसंबंधित घडामोडींचे अपडेट ठेवत असतात.

करिअरची सुरुवात

आशिष यांनी नोव्हेंबर 2012 पासून मीडिया क्षेत्रात आहेत.. त्यांनी टीव्ही9 मराठी या वृत्तवाहिनीद्वारे आपल्या मीडिया करिअरची सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी 2013मध्ये झी 24 तासमध्ये जॉईन केलं. आशिष झी 24 तासमध्ये आऊटपूट विभागात टीकर, स्पीड न्यूज आणि जनरल न्यूजसाठी काम करतात. तसंच क्रिकेट संबंधित घडामोडी असो किंवा इतर क्रीडा क्षेत्राशी निगडित घडामोडींवर लाईव्हही दिलंय. 

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

आशिष यांनी मुंबई विद्यापीठातून 2010 मध्ये पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे.. तसंच झेव्हियर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनमधून मास कम्युनिकेशन मराठी या विभागात डिप्लोपा केला आहे

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