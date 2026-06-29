Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

STATE RAIN : राज्यात आजपासून पावसाचा जोर वाढणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागाने दिलाय...आजपासून 2 जुलैपर्यंत मुंबईसह कोकण आणि घाटमाथ्यावर मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज देण्यात आला आहे..तसेच त्यानंतरही आठवडाभर पाऊस चांगला बरसणार असल्याचा अंदाज आहे...त्यामुळे जून जरी कोरडा गेला असला तरी जुलैमध्ये पावसाची कसर भरून निघण्याची आशा वर्तवली जातेय... बंगालच्या उपसागरात होणा-या हवामान प्रणालीमुळे राज्यात चांगल्या पावसाचा अंदाज आहे...
ARUNACHAL PRADESH
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PUNE AMBEGAON
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