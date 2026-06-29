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Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

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Written ByAashish Udas
Published: Jun 29, 2026, 06:49 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:49 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
29 June 2026 07:48 AM (IST)

राज्यात आजपासून पावसाचा जोर वाढणार

STATE RAIN : राज्यात आजपासून पावसाचा जोर वाढणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागाने दिलाय...आजपासून 2 जुलैपर्यंत मुंबईसह कोकण आणि घाटमाथ्यावर मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज देण्यात आला आहे..तसेच त्यानंतरही आठवडाभर पाऊस चांगला बरसणार असल्याचा अंदाज आहे...त्यामुळे जून जरी कोरडा गेला असला तरी जुलैमध्ये पावसाची कसर भरून निघण्याची आशा वर्तवली जातेय... बंगालच्या उपसागरात होणा-या हवामान प्रणालीमुळे राज्यात चांगल्या पावसाचा अंदाज आहे...

29 June 2026 07:47 AM (IST)

अरुणाचल प्रदेशमध्ये मुसळधार पाऊस 

ARUNACHAL PRADESH
अरुणाचल प्रदेशमध्ये मुसळधार पाऊस 
पावसामुळे लोअर सियांगमध्ये भूस्खलन
डोंगराचा मोठा भाग रस्त्यावर, वाहतूक ठप्प 
मातीचा ढिगारा नदी पात्रात, प्रवाह अडला 

29 June 2026 07:45 AM (IST)

आंबेगाव तालुक्याला पावसाने झोडपलं 

PUNE AMBEGAON
पुणे जिल्ह्यात जोरदार पावसाची हजेरी 
आंबेगाव तालुक्याला पावसाने झोडपलं 
पारगाव, निरगुडसरमध्ये शेतीला तळ्याचं स्वरुप 
दमदार पावसामुळे बळीराजा सुखावला 
शेती मशागत, पेरणीच्या कामांना वेग येणार 

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Aashish Udas

Aashish Udas

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