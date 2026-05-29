Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Chhagan Bhujbal : मंत्री भुजबळ आणि खासदार पार्थ पवार यांच्यात जोरदार वाद?..भुजबळ आणि पार्थ पवार यांच्यात ठेकेदारावरून वाद झाल्याची सूत्रांची माहिती...अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून वाहतूक टेंडर काढले जात. राज्यस्थरावरील एक टेंडर ठराविक ठेकेदाराला देण्यात यावे यासाठी पार्थ पवार यांच्याकडून ठेकेदाराला भुजबळांकडे पाठविण्यात आले होते..मात्र ठरावीक ठेकेदाराला टेंडर देण्यास भुजबळांचा नकार, याच मुद्यावरून दोघांमध्ये शाब्दिक चकमक झाल्याची माहिती..आजपर्यंत पक्षातील कोणत्याच वरिष्ठ नेत्याने मला असं सांगितले नव्हते, भुजबळांनी व्यक्त केली नाराजी..
Rain Alert : हवामान विभागाच्या नागपूर केंद्राने भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोली जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी केला आहे. आज काही ठिकाणी मेघगर्जनेसह वीजांचा कडकडाट आणि ताशी ३० ते ४० किमी वेगाने वादळी वारे वाहण्याची शक्यता आहे. तसेच तुरळक ठिकाणी हलक्या पावसाचाही अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे
Pimpri-Chinchwad : धक्कादायक बातमी पिंपरी-चिंचवडमधून..पिंपरी-चिंचवड शहरातील फुगेवाडी परिसरात अवघ्या काही तासांत 8 जणांचा मृत्यू झाल्याने परिसरात भीती आणि अफवांचे वातावरण निर्माण झालंय... हे मृत्यू विषारी दारू मुळे झाल्याची जोरदार चर्चा शहरात पसरलीये.. मात्र पोलिसांनी ती शक्यता फेटाळलीये.. मृतांमध्ये दोन सख्ख्या भावांचाही समावेश आहे. पांडुरंग फुगे,विजय राठोड, राजेंद्र राठोड, राजेंद्र राजपूत, अकबर पठाण यांचा समावेश आहे... तर काशिनाथ निकाळजे आणि आनंद देसाई यांचा उपचारा दरम्यान मृत्यू झालाय... याच भागातील आणखी दोघे जण उपचार घेत असून त्यांची प्रकृतीही चिंताजनक आहे..