Add Zee Business As A Preferred Source
App
Live Now

Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 29 MAY महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish UdasUpdated byAashish Udas
Published: May 29, 2026, 07:26 AM IST|Updated: May 29, 2026, 08:18 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर
Add Zee News as a Preferred Source
29 May 2026 08:15 AM (IST)

मंत्री छगन भुजबळ आणि पार्थ पवारांमध्ये वाद?

 

Chhagan Bhujbal : मंत्री भुजबळ आणि खासदार पार्थ पवार यांच्यात जोरदार वाद?..भुजबळ आणि पार्थ पवार यांच्यात ठेकेदारावरून वाद झाल्याची सूत्रांची माहिती...अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून वाहतूक टेंडर काढले जात. राज्यस्थरावरील एक टेंडर ठराविक ठेकेदाराला देण्यात यावे यासाठी पार्थ पवार यांच्याकडून ठेकेदाराला भुजबळांकडे पाठविण्यात आले होते..मात्र ठरावीक ठेकेदाराला टेंडर देण्यास भुजबळांचा नकार, याच मुद्यावरून दोघांमध्ये शाब्दिक चकमक झाल्याची माहिती..आजपर्यंत पक्षातील कोणत्याच वरिष्ठ नेत्याने मला असं सांगितले नव्हते, भुजबळांनी व्यक्त केली नाराजी..

29 May 2026 07:35 AM (IST)

राज्यात 3 जिल्ह्यांना पावसाचा यलो अलर्ट

 

 

Rain Alert : हवामान विभागाच्या नागपूर केंद्राने भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोली जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी केला आहे. आज काही ठिकाणी मेघगर्जनेसह वीजांचा कडकडाट आणि ताशी ३० ते ४० किमी वेगाने वादळी वारे वाहण्याची शक्यता आहे. तसेच तुरळक ठिकाणी हलक्या पावसाचाही अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे

 

29 May 2026 07:26 AM (IST)

पिंपरी-चिंचवडच्या फुगेवाडी परिसरात 8 जणांचा मृत्यू

 

Pimpri-Chinchwad : धक्कादायक बातमी पिंपरी-चिंचवडमधून..पिंपरी-चिंचवड शहरातील फुगेवाडी परिसरात अवघ्या काही तासांत 8 जणांचा मृत्यू झाल्याने परिसरात भीती आणि अफवांचे वातावरण निर्माण झालंय... हे मृत्यू विषारी दारू मुळे झाल्याची जोरदार चर्चा शहरात पसरलीये.. मात्र पोलिसांनी ती शक्यता फेटाळलीये.. मृतांमध्ये दोन सख्ख्या भावांचाही समावेश आहे. पांडुरंग फुगे,विजय राठोड, राजेंद्र राठोड, राजेंद्र राजपूत, अकबर पठाण यांचा समावेश आहे... तर काशिनाथ निकाळजे आणि आनंद देसाई यांचा उपचारा दरम्यान मृत्यू झालाय... याच भागातील आणखी दोघे जण उपचार घेत असून त्यांची प्रकृतीही चिंताजनक आहे..

Tags:
Maharashtra breaking news
marathi news live
zee 24 taas live
ताज्या मराठी बातम्या
लेटेस्ट मराठी न्यूज
आजच्या ठळक घडामोडी
Breaking News in Maharashtra
marathi batmy
mumbai news today
Pune News Live Update
अशोक खरात
शिवराज मोटेगावकर
Neet Paper Leak Case
संभाजीनगर मुंबई पुणे ताज्या बातम्या
महाराष्ट्रातील आजच्या बातम्या
baramati
Maharashtra District News
Ashok Kharat
Local News Maharashtra
Maharashtra Weather Updates
अवकाळी पाऊस अलर्ट
gold rate today Maharashtra
सोन्याचे भाव आज
मनोरंजन ताज्या बातम्या
sports news marathi
क्रीडा घडामोडी

About the Author

Aashish Udas

Aashish Udas

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
रायगडावरील Video व्हायरल! 'पैसे घेता मग सुविधा कुठंयत?' Toilet नसल्यानं महिलेने...

रायगडावरील Video व्हायरल! 'पैसे घेता मग सुविधा कुठंयत?' Toilet नसल्यानं महिलेने...

Raigad fort16 min ago
2

...म्हणून सासऱ्यांनी जावयाला भेट दिली घोडी! जावई म्हणतो, 'मला डायरेक्ट सासऱ्यांचा..'

gift35 min ago
3

Weather News : उकाडा नव्हे ही तर शिक्षा! विदर्भाची भट्टी होणं कधी थांबणार?

Maharashtra Weather news1 hr ago
4

स्मृती मंधानाच्या नावावर लाजिरवाणा रेकॉर्ड

Ind vs Eng1 hr ago
5

Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra breaking news1 hr ago