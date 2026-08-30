Add Zee Business As A Preferred Source
App
Live Now

Maharashtra Breaking News LIVE : 30 ऑगस्ट 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 30 AUGUST महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Aug 30, 2026, 06:47 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 09:44 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : 30 ऑगस्ट 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
30 August 2026 09:42 AM (IST)

राज्यात 2 सप्टेंबरनंतर पावसाची शक्यता

RAIN UPDATE : राज्यात २ सप्टेंबरनंतर पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आलीयं... कोकण किनारपट्टीवर मध्यम सरींची शक्यतायं.. ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांत येत्या २ सप्टेंबरपर्यंत हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची  शक्यतायं.....तसंच गोंदिया, गडचिरोली, भंडारा जिल्ह्यांत काही ठिकाणी तुरळक आणि जोरदार पाऊस होण्याची शक्यता आहे......  त्याचबरोबर धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड, लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांमध्ये हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे...

30 August 2026 09:41 AM (IST)

राज्यात 2 सप्टेंबरपर्यंत पावसाची पाठ

RAIN UPDATE : राज्यातील १८ जिल्ह्यांमध्ये पावसाची तूट नोंदवण्यात आली आहे.....यात मराठवाडा आणि विदर्भाचा समावेश असून काही जिल्ह्यांत ४० टक्क्यांहून अधिक तूट आहे... सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही पावसाचे प्रमाण कमी असल्याची माहिती भारतीय हवामान विभागाने दिली... येत्या २ सप्टेंबरपर्यंत राज्यात कुठेही अत्यंत मुसळधार पावसाची शक्यता किंवा धोक्याचा इशारा देण्यात आला नाही....

30 August 2026 09:39 AM (IST)

धर्म वेगवेगळे असले तरी मानवता एक आहे

MOHAN BHAGAWAT : भारतात एकही मुस्लीम नको म्हणणारा हिंदू कदाचित हिंदू नसेल असं सरसंघचालक मोहन भागवत म्हणालेत... मानवांमध्ये कोणताही भेदभाव नाही. धर्म वेगवेगळे असले तरी मानवता एक आहे, असं त्यांनी नमूद केलंय.. न्यूयॉर्कमधील 'वन वर्ल्ड वन ह्युमॅनिटी' कार्यक्रमात सरसंघचालकांनी विविधतेतून एकता आणि मानवतावाद यांवर विचार मांडले. 

30 August 2026 08:52 AM (IST)

नेपाळला पुन्हा पुराचा धोका

NEPAL FLOOD UPDATE : नेपाळला पुन्हा पुराचा धोका वर्तवण्यात आलाय... भोटेकोशी नदीच्या पाणीपातळीत वाढ झाल्याने पुन्हा पुराची भीती व्यक्त केली जातेय... भोटेकोशी आणि त्रिशूली नदी परिसरात हाय अलर्ट जारी करण्यात आलाय... नेपाळमधील या नैसर्गिक आपत्तीत आतापर्यंत 669 जणांचा मृत्यू झाला असून 2,426 जण अद्याप बेपत्ता आहेत... बचाव पथकांकडून युद्धपातळीवर शोधमोहीम आणि मदतकार्य सुरू असून, आतापर्यंत 3,700 जणांची सुरक्षित सुटका करण्यात आली आहे.

30 August 2026 07:48 AM (IST)

सर्व प्रश्नांना डॉ. सुभाष चंद्रा देणार थेट उत्तर

DR. SUBHASH CHANDRA : NCLT कर्ज सेटलमेंटसंदर्भात काही टीकाकारांकडून एस्सेल समूहाचे चेअरमन डॉ. सुभाष चंद्रा यांच्याबाबत खोटी माहिती पसरवली जात आहे.. सोशल मीडियावर काहींनी कॅम्पेन सुरु केलंय.. मात्र त्यांच्या खोट्या आरोपांवर विश्वास ठेवू नका असं आवाहन डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी केलंय.. त्यासाठी डॉ. सुभाष चंद्रा नागरिकांच्या प्रश्नांना थेट उत्तर देणार आहे.. उद्या सकाळी 9 वाजल्यापासून डॉ. सुभाष चंद्रा इन्स्टाग्रामवर लाईव्ह उपलब्ध असणार असून त्यांना कोणताही नागरिक थेट प्रश्न विचारु शकतो.. काय बरोबर काय चूक हे केवळ थेट संभाषणानंतरच ठरवता येईल त्यासाठी डॉ. सुभाष चंद्रा प्रत्येकाच्या प्रश्नाला थेट उत्तर देणार आहेत..

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Maharashtra breaking news
marathi news live
zee 24 taas live
ताज्या मराठी बातम्या
लेटेस्ट मराठी न्यूज
आजच्या ठळक घडामोडी
Breaking News in Maharashtra
marathi batmy
mumbai news today
Pune News Live Update
अशोक खरात
शिवराज मोटेगावकर
Ketan Agarwal Murder case
Siya Goyal
chetan chaudhary
Neet Paper Leak Case
rain
abhijeet dipke
CJP
cockroach janata party संभाजीनगर मुंबई पुणे ताज्या बातम्या
महाराष्ट्रातील आजच्या बातम्या
baramati
Maharashtra District News
Ashok Kharat
Local News Maharashtra
Maharashtra Weather Updates
अवकाळी पाऊस अलर्ट
gold rate today Maharashtra
सोन्याचे भाव आज
मनोरंजन ताज्या बातम्या
sports news marathi
क्रीडा घडामोडी

About the Author

Aashish Udas

Aashish Udas

आशिष उदास झी 24 तास चॅनेलमध्ये असिस्टंट प्रोड्युसर पदावर कार्यरत आहे. आशिष यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. ते झी 24 तास चॅनेलमध्ये आऊटपूट विभागात काम करत आहेत. आशिष यांना क्रीडा क्षेत्रात विशेष आवड आहे. त्यात विशेष करुन क्रिकेटशी संबंधित महत्त्वाच्या बातम्यांची माहिती असते.. तसंच आशिष इतर खेळांसंबंधित घडामोडींचे अपडेट ठेवत असतात.

करिअरची सुरुवात

आशिष यांनी नोव्हेंबर 2012 पासून मीडिया क्षेत्रात आहेत.. त्यांनी टीव्ही9 मराठी या वृत्तवाहिनीद्वारे आपल्या मीडिया करिअरची सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी 2013मध्ये झी 24 तासमध्ये जॉईन केलं. आशिष झी 24 तासमध्ये आऊटपूट विभागात टीकर, स्पीड न्यूज आणि जनरल न्यूजसाठी काम करतात. तसंच क्रिकेट संबंधित घडामोडी असो किंवा इतर क्रीडा क्षेत्राशी निगडित घडामोडींवर लाईव्हही दिलंय. 

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

आशिष यांनी मुंबई विद्यापीठातून 2010 मध्ये पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे.. तसंच झेव्हियर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनमधून मास कम्युनिकेशन मराठी या विभागात डिप्लोपा केला आहे

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Government Job ची सुवर्णसंधी! 23757 पदांसाठी भरती.. महाराष्ट्रात सर्वाधिक जागा, ना परीक्षा, ना मुलाखत, दहावी पास इतकीच अट; कुठे करायचा अर्ज? पगार किती? जाणून घ्या
2
3
4
5