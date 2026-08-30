Maharashtra Breaking News LIVE : 30 ऑगस्ट 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

RAIN UPDATE : राज्यात २ सप्टेंबरनंतर पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आलीयं... कोकण किनारपट्टीवर मध्यम सरींची शक्यतायं.. ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांत येत्या २ सप्टेंबरपर्यंत हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यतायं.....तसंच गोंदिया, गडचिरोली, भंडारा जिल्ह्यांत काही ठिकाणी तुरळक आणि जोरदार पाऊस होण्याची शक्यता आहे...... त्याचबरोबर धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड, लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांमध्ये हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे...
RAIN UPDATE : राज्यातील १८ जिल्ह्यांमध्ये पावसाची तूट नोंदवण्यात आली आहे.....यात मराठवाडा आणि विदर्भाचा समावेश असून काही जिल्ह्यांत ४० टक्क्यांहून अधिक तूट आहे... सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही पावसाचे प्रमाण कमी असल्याची माहिती भारतीय हवामान विभागाने दिली... येत्या २ सप्टेंबरपर्यंत राज्यात कुठेही अत्यंत मुसळधार पावसाची शक्यता किंवा धोक्याचा इशारा देण्यात आला नाही....
MOHAN BHAGAWAT : भारतात एकही मुस्लीम नको म्हणणारा हिंदू कदाचित हिंदू नसेल असं सरसंघचालक मोहन भागवत म्हणालेत... मानवांमध्ये कोणताही भेदभाव नाही. धर्म वेगवेगळे असले तरी मानवता एक आहे, असं त्यांनी नमूद केलंय.. न्यूयॉर्कमधील 'वन वर्ल्ड वन ह्युमॅनिटी' कार्यक्रमात सरसंघचालकांनी विविधतेतून एकता आणि मानवतावाद यांवर विचार मांडले.
NEPAL FLOOD UPDATE : नेपाळला पुन्हा पुराचा धोका वर्तवण्यात आलाय... भोटेकोशी नदीच्या पाणीपातळीत वाढ झाल्याने पुन्हा पुराची भीती व्यक्त केली जातेय... भोटेकोशी आणि त्रिशूली नदी परिसरात हाय अलर्ट जारी करण्यात आलाय... नेपाळमधील या नैसर्गिक आपत्तीत आतापर्यंत 669 जणांचा मृत्यू झाला असून 2,426 जण अद्याप बेपत्ता आहेत... बचाव पथकांकडून युद्धपातळीवर शोधमोहीम आणि मदतकार्य सुरू असून, आतापर्यंत 3,700 जणांची सुरक्षित सुटका करण्यात आली आहे.
DR. SUBHASH CHANDRA : NCLT कर्ज सेटलमेंटसंदर्भात काही टीकाकारांकडून एस्सेल समूहाचे चेअरमन डॉ. सुभाष चंद्रा यांच्याबाबत खोटी माहिती पसरवली जात आहे.. सोशल मीडियावर काहींनी कॅम्पेन सुरु केलंय.. मात्र त्यांच्या खोट्या आरोपांवर विश्वास ठेवू नका असं आवाहन डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी केलंय.. त्यासाठी डॉ. सुभाष चंद्रा नागरिकांच्या प्रश्नांना थेट उत्तर देणार आहे.. उद्या सकाळी 9 वाजल्यापासून डॉ. सुभाष चंद्रा इन्स्टाग्रामवर लाईव्ह उपलब्ध असणार असून त्यांना कोणताही नागरिक थेट प्रश्न विचारु शकतो.. काय बरोबर काय चूक हे केवळ थेट संभाषणानंतरच ठरवता येईल त्यासाठी डॉ. सुभाष चंद्रा प्रत्येकाच्या प्रश्नाला थेट उत्तर देणार आहेत..