Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

STATE SIR : राज्यात मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणीची अर्थात SIR मोहीम आजपासून सुरू होत आहे... या अंतर्गत निवडणुक कर्मचारी घरोघरी गणना अर्जाचे वाटप करणार आहेत....राज्यात २००२ ते २००४ या काळात पार पडलेल्या विशेष सखोल फेरतपासणी मोहिमेत मतदारयाद्यांमध्ये नावे असलेल्यांना केवळ त्यांच्या विद्यमान तपशीलांची पडताळणी करून गणना अर्ज सादर करता येईल.... आई, वडील, आजी-आजोबांची नावे असली तरी चालतील. घरोघरी अर्जाचे वाटप तसेच भरलेले अर्ज जमा करण्याकरिता निवडणूक अधिकारी घरी भेट देतील.... ही मोहिम २९ जुलैपर्यंत सुरू राहील.... मतदारांकडून प्राप्त झालेल्या गणना अर्जाच्या आधारे प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध केल्या जातील....
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HSRP NUMBER PLATE : वाहनधारकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. राज्यातील 1 एप्रिल 2019 पूर्वी नोंदणी झालेल्या सर्व वाहनांवर उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक प्लेट (HSRP) बसविण्यासाठी आता फक्त एकच दिवसाची मुदत उरली आहे... शासनाने दिलेली 30 जून 2026 ही अंतिम मुदत संपल्यानंतर, म्हणजेच 1 जुलैपासून नियमांचे पालन न करणाऱ्या वाहनधारकांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार कडक कारवाई करण्यात येणार आहे...
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