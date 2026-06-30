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Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 30 JUNE महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Jun 30, 2026, 06:51 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:21 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
30 June 2026 09:20 AM (IST)

आजपासून राज्यात मतदारयाद्यांची विशेष फेरतपासणी

STATE SIR : राज्यात मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणीची अर्थात SIR मोहीम आजपासून सुरू होत आहे... या अंतर्गत निवडणुक कर्मचारी घरोघरी गणना अर्जाचे वाटप करणार आहेत....राज्यात २००२ ते २००४ या काळात पार पडलेल्या विशेष सखोल फेरतपासणी मोहिमेत मतदारयाद्यांमध्ये नावे असलेल्यांना केवळ त्यांच्या विद्यमान तपशीलांची पडताळणी करून गणना अर्ज सादर करता येईल.... आई, वडील, आजी-आजोबांची नावे असली तरी चालतील. घरोघरी अर्जाचे वाटप तसेच भरलेले अर्ज जमा करण्याकरिता निवडणूक अधिकारी घरी भेट देतील.... ही मोहिम २९ जुलैपर्यंत सुरू राहील.... मतदारांकडून प्राप्त झालेल्या गणना अर्जाच्या आधारे प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध केल्या जातील....

बातमीचा व्हिडीओ पाहा - 

30 June 2026 09:19 AM (IST)

HSRP नंबर प्लेटसाठी आज शेवटची मुदत

HSRP NUMBER PLATE : वाहनधारकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. राज्यातील 1 एप्रिल 2019 पूर्वी नोंदणी झालेल्या सर्व वाहनांवर उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक प्लेट (HSRP) बसविण्यासाठी आता फक्त एकच दिवसाची मुदत उरली आहे... शासनाने दिलेली 30 जून 2026 ही अंतिम मुदत संपल्यानंतर, म्हणजेच 1 जुलैपासून नियमांचे पालन न करणाऱ्या वाहनधारकांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार कडक कारवाई करण्यात येणार आहे... 

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