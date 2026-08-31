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Maharashtra Breaking News LIVE : 31 ऑगस्ट 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 31 AUGUST महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Aug 31, 2026, 07:30 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 10:17 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : 31 ऑगस्ट 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
31 August 2026 10:15 AM (IST)

सरकारचं शिष्टमंडळ आज जरांगेंची भेट घेणार

Manoj Jarange : मराठा आरक्षणासाठी जरांगे पाटलांनी सुरू केलेल्या उपोषणाचा आज तिसरा दिवस आहे... जरांगेंनी पुन्हा मुंबई आंदोलन करण्याची हाक दिल्यानंतर सरकार दरबारी हालचालींना वेग आलाय. आज सरकारचं शिष्टमंडळ मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेणार आहे... या शिष्टमंडळात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री शंभुराज देसाई, मंत्री उदय सामंत आणि प्रसाद लाड यांचा समावेश आहे... आंतरवाली सराटीमध्ये जाऊन हे शिष्टमंडळ जरांगेंसोबत चर्चा करणार आहे... दरम्यान या चर्चेनंतर आंदोलनावर काही तोडगा निघणार का हे पहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे....

बातमीचा व्हिडीओ पाहा- 

 

31 August 2026 09:43 AM (IST)

ठाण्यात खाडीत बुडून तिघांचा मृत्यू

Thane : ठाण्यातील मुंब्रा रेतीबंदर परिसरात खाडीत पोहण्यासाठी गेलेल्या तिघांचा बुडून मृत्यू झाल्याची घटना रविवारी घडलीये...पाण्याचा अंदाज न आल्याने ही दुर्घटना घडल्याची प्राथमिक माहिती आहे..आलम सय्यद, रिझवान सय्यद आणि साहिल पोलंदास अशी मृतांची नावं आहेत..  

31 August 2026 09:28 AM (IST)

नेपाळमध्ये 2500 नागरिक अजूनही बेपत्ता, आतापर्यंत 804 मृतदेह सापडले

नेपाळमध्ये 2500 नागरिक अजूनही बेपत्ता...आतापर्यंत 804 मृतदेह सापडले..7500 लोकांना वाचवण्यात यश..नेपाळमध्ये अनेक गावे उद्ध्वस्त...अडकलेल्या नागरिकांना वाचवण्याचे प्रयत्न सुरु
 

31 August 2026 08:35 AM (IST)

BMCमध्ये शिंदेंचं मिशन टायगर-सूत्र

मुंबई महापालिकेतील महापौरपदावरून महायुतीत पडद्यामागे राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. भाजपकडे असलेले महापौरपद पुढील सव्वा वर्षानंतर एकनाथ शिंदे शिवसेनेला मिळावे, यासाठी नगरसेवकांचे संख्याबळ वाढवण्याची रणनीती आखली जात असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. मुंबई महापालिकेतील सत्तासमीकरणे पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहेत. सध्या ठरलेल्या फॉर्म्युल्यानुसार भाजपच्या रितू तावडे महापौरपदावर, तर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे संजय घाडी उपमहापौरपदावर आहेत. पहिल्या अडीच वर्षांसाठी महापौरपद भाजपकडे राहणार असून त्यानंतरच्या सव्वा वर्षासाठी एकनाथ शिंदे शिवसेनेला महापौरपद मिळण्याचा फॉर्म्युला असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, पुढील टप्प्यातील महापौरपदासाठी एकनाथ शिंदे शिवसेनेने आतापासूनच राजकीय तयारी सुरू केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. शिवसेना ठाकरे पक्षातील काही नगरसेवकांना आपल्या गोटात आणून महापालिकेतील संख्याबळ वाढवण्याच्या हालचालींना ‘मिशन टायगर’ असे नाव देण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

31 August 2026 08:20 AM (IST)

मुंबईत आज राष्ट्रवादी पक्षाची महत्त्वाची बैठक

NCP :  मुंबईत आज राष्ट्रवादी पक्षाची महत्त्वाची बैठक...आठवडाभरात दुसऱ्यांदा कोअर कमिटीची बैठक..आज सकाळी 10 वाजता बैठकीचं आयोजन

31 August 2026 07:39 AM (IST)

पुण्यात आज भाजप प्रदेश कार्यकारिणीची बैठक

Pune BJP : पुण्यात आज भाजप प्रदेश कार्यकारिणीची बैठक..भाजपचे मंत्री, आमदार, जिल्हाध्यक्ष उपस्थित राहणार...मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, रवींद्र चव्हाण करणार मार्गदर्शन

31 August 2026 07:31 AM (IST)

डॉ. सुभाष चंद्रांना थेट प्रश्न विचारता येणार,आज सकाळी 9पासून इन्स्टाग्रामवर लाईव्ह

Subhash Chandra : NCLT कर्ज सेटलमेंटसंदर्भात काही टीकाकारांकडून एस्सेल समूहाचे चेअरमन डॉ. सुभाष चंद्रा यांच्याबाबत खोटी माहिती पसरवली जातेय.. सोशल मीडियावर काहींनी कॅम्पेन सुरु केलंय.. मात्र त्यांच्या खोट्या आरोपांवर विश्वास ठेवू नका, असं आवाहन डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी केलंय.. त्यासाठी डॉ. सुभाष चंद्रा नागरिकांच्या प्रश्नांना थेट उत्तर देणार आहेत.. आज सकाळी 9 वाजल्यापासून डॉ. सुभाष चंद्रा इन्स्टाग्रामवर लाईव्ह असतील. त्यांना कुणीही थेट प्रश्न विचारु शकतो.. काय बरोबर, काय चूक हे केवळ थेट संभाषणानंतरच ठरवता येईल, त्यासाठी डॉ. सुभाष चंद्रा प्रत्येकाच्या प्रश्नाला थेट उत्तर देणार आहेत.. 

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About the Author

Aashish Udas

Aashish Udas

आशिष उदास झी 24 तास चॅनेलमध्ये असिस्टंट प्रोड्युसर पदावर कार्यरत आहे. आशिष यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. ते झी 24 तास चॅनेलमध्ये आऊटपूट विभागात काम करत आहेत. आशिष यांना क्रीडा क्षेत्रात विशेष आवड आहे. त्यात विशेष करुन क्रिकेटशी संबंधित महत्त्वाच्या बातम्यांची माहिती असते.. तसंच आशिष इतर खेळांसंबंधित घडामोडींचे अपडेट ठेवत असतात.

करिअरची सुरुवात

आशिष यांनी नोव्हेंबर 2012 पासून मीडिया क्षेत्रात आहेत.. त्यांनी टीव्ही9 मराठी या वृत्तवाहिनीद्वारे आपल्या मीडिया करिअरची सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी 2013मध्ये झी 24 तासमध्ये जॉईन केलं. आशिष झी 24 तासमध्ये आऊटपूट विभागात टीकर, स्पीड न्यूज आणि जनरल न्यूजसाठी काम करतात. तसंच क्रिकेट संबंधित घडामोडी असो किंवा इतर क्रीडा क्षेत्राशी निगडित घडामोडींवर लाईव्हही दिलंय. 

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

आशिष यांनी मुंबई विद्यापीठातून 2010 मध्ये पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे.. तसंच झेव्हियर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनमधून मास कम्युनिकेशन मराठी या विभागात डिप्लोपा केला आहे

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