Maharashtra Breaking News LIVE : 31 ऑगस्ट 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Manoj Jarange : मराठा आरक्षणासाठी जरांगे पाटलांनी सुरू केलेल्या उपोषणाचा आज तिसरा दिवस आहे... जरांगेंनी पुन्हा मुंबई आंदोलन करण्याची हाक दिल्यानंतर सरकार दरबारी हालचालींना वेग आलाय. आज सरकारचं शिष्टमंडळ मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेणार आहे... या शिष्टमंडळात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री शंभुराज देसाई, मंत्री उदय सामंत आणि प्रसाद लाड यांचा समावेश आहे... आंतरवाली सराटीमध्ये जाऊन हे शिष्टमंडळ जरांगेंसोबत चर्चा करणार आहे... दरम्यान या चर्चेनंतर आंदोलनावर काही तोडगा निघणार का हे पहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे....
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Thane : ठाण्यातील मुंब्रा रेतीबंदर परिसरात खाडीत पोहण्यासाठी गेलेल्या तिघांचा बुडून मृत्यू झाल्याची घटना रविवारी घडलीये...पाण्याचा अंदाज न आल्याने ही दुर्घटना घडल्याची प्राथमिक माहिती आहे..आलम सय्यद, रिझवान सय्यद आणि साहिल पोलंदास अशी मृतांची नावं आहेत..
नेपाळमध्ये 2500 नागरिक अजूनही बेपत्ता...आतापर्यंत 804 मृतदेह सापडले..7500 लोकांना वाचवण्यात यश..नेपाळमध्ये अनेक गावे उद्ध्वस्त...अडकलेल्या नागरिकांना वाचवण्याचे प्रयत्न सुरु
मुंबई महापालिकेतील महापौरपदावरून महायुतीत पडद्यामागे राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. भाजपकडे असलेले महापौरपद पुढील सव्वा वर्षानंतर एकनाथ शिंदे शिवसेनेला मिळावे, यासाठी नगरसेवकांचे संख्याबळ वाढवण्याची रणनीती आखली जात असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. मुंबई महापालिकेतील सत्तासमीकरणे पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहेत. सध्या ठरलेल्या फॉर्म्युल्यानुसार भाजपच्या रितू तावडे महापौरपदावर, तर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे संजय घाडी उपमहापौरपदावर आहेत. पहिल्या अडीच वर्षांसाठी महापौरपद भाजपकडे राहणार असून त्यानंतरच्या सव्वा वर्षासाठी एकनाथ शिंदे शिवसेनेला महापौरपद मिळण्याचा फॉर्म्युला असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, पुढील टप्प्यातील महापौरपदासाठी एकनाथ शिंदे शिवसेनेने आतापासूनच राजकीय तयारी सुरू केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. शिवसेना ठाकरे पक्षातील काही नगरसेवकांना आपल्या गोटात आणून महापालिकेतील संख्याबळ वाढवण्याच्या हालचालींना ‘मिशन टायगर’ असे नाव देण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
NCP : मुंबईत आज राष्ट्रवादी पक्षाची महत्त्वाची बैठक...आठवडाभरात दुसऱ्यांदा कोअर कमिटीची बैठक..आज सकाळी 10 वाजता बैठकीचं आयोजन
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Subhash Chandra : NCLT कर्ज सेटलमेंटसंदर्भात काही टीकाकारांकडून एस्सेल समूहाचे चेअरमन डॉ. सुभाष चंद्रा यांच्याबाबत खोटी माहिती पसरवली जातेय.. सोशल मीडियावर काहींनी कॅम्पेन सुरु केलंय.. मात्र त्यांच्या खोट्या आरोपांवर विश्वास ठेवू नका, असं आवाहन डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी केलंय.. त्यासाठी डॉ. सुभाष चंद्रा नागरिकांच्या प्रश्नांना थेट उत्तर देणार आहेत.. आज सकाळी 9 वाजल्यापासून डॉ. सुभाष चंद्रा इन्स्टाग्रामवर लाईव्ह असतील. त्यांना कुणीही थेट प्रश्न विचारु शकतो.. काय बरोबर, काय चूक हे केवळ थेट संभाषणानंतरच ठरवता येईल, त्यासाठी डॉ. सुभाष चंद्रा प्रत्येकाच्या प्रश्नाला थेट उत्तर देणार आहेत..