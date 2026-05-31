Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

HINGOLI : डिझेल टंचाईचा हिंगोली कृषी बाजार समितीला फटका बसलाय. बाजार समितीमध्ये व्यापाऱ्यांनी खरेदी केलेली शेकडो क्विंटल हळद वाहतुकीअभावी यार्डमध्येच पडून आहे. डिझेल मिळत नसल्याने ट्रक आणि मालवाहू वाहने बंद पडली आहे. त्यामुळे हळदीची वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झालीय. आता हळदीचा साठा करण्यासाठी बाजार समितीच्या मार्केट यार्डमध्ये जागाच शिल्लक राहिलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून येणाऱ्या नव्या हळदीचा लिलाव करणेही अशक्य झाले आहे. या गंभीर परिस्थितीमुळे हिंगोली कृषी उत्पन्न बाजार समिती सहा दिवस बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.
STATE RAIN : मागील काही दिवस उकाड्याने हैराण नागरिकांसाठी दिलासादायक बातमी आहे...तीव्र उष्णतेपासून आता काहीसा दिलासा मिळण्यास सुरुवात झाली आहे...मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात मान्सूनपूर्व पावसाच्या हालचाली सक्रिय झाल्याने कमाल तापमानात 2 ते 3 अंशांनी घट झालीय...पुढील तीन ते चार दिवसांत पारा आणखी घसरणार आहे...त्यातच आज मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यातील बहुतांश जिल्ह्यात पावसाचा यलो अलर्ट देण्यात आलाय...तर विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्येही पावसाच्या हलक्या सरी बरसण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय...
UPI CHANGE : 1 जूनपासून एलपीजी सिलिंडर, पेट्रोल-डिझेल, कॅश मर्यादा, यूपीआयसह सात क्षेत्रांतील नियमांत मोठे बदल होणार आहे. केंद्र सरकारने हा करण्याचा निर्णय घेतलाय. या निर्णयाकडे आता संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून आहे. गॅस कंपन्या महिन्याच्या पहिल्या तारखेला गॅस दरांचा आढावा घेतील, त्यानुसार घरगुती आणि व्यावसायिक सिलेंडरच्या नवीन किमती लागू होतील. काही बँका एटीएममधून मोफत पैसे काढण्याची मर्यादा आणि ट्रान्झेंक्शन शुल्कात बदल करत आहेत. काही डेबिट कार्ड कॅश मर्यादा कमी करणार आहेत. तसंच फसवणूक रोखण्यासाठी एनपीसीआय नवीन नियम आणत आहे. यानुसार यूपीआय अॅपवर समोरच्या व्यक्तीचे नोंदणीकृत नाव दिसेल.