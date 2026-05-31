Add Zee Business As A Preferred Source
App
Live Now

Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 30 MAY महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: May 31, 2026, 06:38 AM IST|Updated: May 31, 2026, 09:15 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
Add Zee News as a Preferred Source
31 May 2026 09:14 AM (IST)

डिझेल टंचाईचा हिंगोली बाजार समितीला फटका

HINGOLI : डिझेल टंचाईचा हिंगोली कृषी बाजार समितीला फटका बसलाय. बाजार समितीमध्ये व्यापाऱ्यांनी खरेदी केलेली शेकडो क्विंटल हळद वाहतुकीअभावी यार्डमध्येच पडून आहे. डिझेल मिळत नसल्याने ट्रक आणि मालवाहू वाहने बंद पडली आहे. त्यामुळे हळदीची वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झालीय. आता हळदीचा साठा करण्यासाठी बाजार समितीच्या मार्केट यार्डमध्ये जागाच शिल्लक राहिलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून येणाऱ्या नव्या हळदीचा लिलाव करणेही अशक्य झाले आहे. या गंभीर परिस्थितीमुळे हिंगोली कृषी उत्पन्न बाजार समिती सहा दिवस बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.

बातमीचा व्हिडीओ पाहा - 

31 May 2026 09:09 AM (IST)

राज्याला तीव्र उष्णता, उकाड्यापासून दिलासा

STATE RAIN : मागील काही दिवस उकाड्याने हैराण नागरिकांसाठी दिलासादायक बातमी आहे...तीव्र उष्णतेपासून आता काहीसा दिलासा मिळण्यास सुरुवात झाली आहे...मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात मान्सूनपूर्व पावसाच्या हालचाली सक्रिय झाल्याने कमाल तापमानात 2 ते 3 अंशांनी घट झालीय...पुढील तीन ते चार दिवसांत पारा आणखी घसरणार आहे...त्यातच आज मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यातील बहुतांश जिल्ह्यात पावसाचा यलो अलर्ट देण्यात आलाय...तर विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्येही पावसाच्या हलक्या सरी बरसण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय... 

31 May 2026 09:07 AM (IST)

गॅस, बँकिंग आणि यूपीआयमध्ये मोठे बदल होणार

UPI CHANGE : 1 जूनपासून एलपीजी सिलिंडर, पेट्रोल-डिझेल, कॅश मर्यादा, यूपीआयसह सात क्षेत्रांतील नियमांत मोठे बदल होणार आहे. केंद्र सरकारने हा करण्याचा निर्णय घेतलाय. या निर्णयाकडे आता संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून आहे. गॅस कंपन्या महिन्याच्या पहिल्या तारखेला गॅस दरांचा आढावा घेतील, त्यानुसार घरगुती आणि व्यावसायिक सिलेंडरच्या नवीन किमती लागू होतील. काही बँका एटीएममधून मोफत पैसे काढण्याची मर्यादा आणि ट्रान्झेंक्शन शुल्कात बदल करत आहेत. काही डेबिट कार्ड कॅश मर्यादा कमी करणार आहेत. तसंच फसवणूक रोखण्यासाठी एनपीसीआय नवीन नियम आणत आहे. यानुसार यूपीआय अॅपवर समोरच्या व्यक्तीचे नोंदणीकृत नाव दिसेल. 

Tags:
Maharashtra breaking news
marathi news live
zee 24 taas live
ताज्या मराठी बातम्या
लेटेस्ट मराठी न्यूज
आजच्या ठळक घडामोडी
Breaking News in Maharashtra
marathi batmy
mumbai news today
Pune News Live Update
अशोक खरात
शिवराज मोटेगावकर
Neet Paper Leak Case
संभाजीनगर मुंबई पुणे ताज्या बातम्या
महाराष्ट्रातील आजच्या बातम्या
baramati
Maharashtra District News
Ashok Kharat
Local News Maharashtra
Maharashtra Weather Updates
अवकाळी पाऊस अलर्ट
gold rate today Maharashtra
सोन्याचे भाव आज
मनोरंजन ताज्या बातम्या
sports news marathi
क्रीडा घडामोडी

About the Author

Aashish Udas

Aashish Udas

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
बार्शी हादरलं! पिच रोलरखाली 15 वर्षीय खेळाडूचा मृत्यू; वडिलांनी सांगितला घटनाक्रम

बार्शी हादरलं! पिच रोलरखाली 15 वर्षीय खेळाडूचा मृत्यू; वडिलांनी सांगितला घटनाक्रम

solapur19 min ago
2

विद्यार्थी आणि पालकांना मोठा दिलासा; शिक्षण विभागाने थेट आदेश काढले

big relief to student56 min ago
3

'20 ते 30 लोकांच्या टोळीने...' अभिनेता अंकुर वाढवेवर प्राणघातक हल्ला; रात्री नेमकं क

Ankur Wadhave1 hr ago
4

Maharashtra Breaking News Today LIVE: मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत, ओव्हरहेड वायर तुटल्याने प्रवाशांचा खोळंबा

  Maharashtra1 hr ago
5

रातोरात बंद पडली पुण्यातील IT कंपनी! 700+ इंजिनिअर्सची कुटुंबं रस्त्यावर, गेटवरच...

pune1 hr ago