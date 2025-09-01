Maratha Protest LIVE Updates: मोठी बातमी! दक्षिण मुंबईत आंदोलकांचा ठिय्या; पोलिसांची कुमक वाढवली

Manoj Jarange Maratha Protest LIVE Updates 1 August 2025: मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे आपल्या समर्थकांसह मागील तीन दिवसांपासून आझाद मैदानात आंदोलन करत आहेत. हजारोंच्या संख्येने मराठा आंदोलक मुंबईत दाखल झाल्याने दक्षिण मुंबईत अनेक ठिकाणी दोन दिवस वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती. दुसरीकडे आंदोलकांसाठी शौचालयांची सोय नसल्याने स्वच्छतेचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यातच आता मनोज जरांगे यांनी सोमवारपासून आपण पाणीही घेणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे. यामुळे आंदोलक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. मराठ्यांच्या या आंदोलनासंदर्भातील प्रत्येक अपडेट तुम्ही येथे वाचू शकता.
1 Sep 2025, 09:13 वाजता
मराठा आंदोलकांती आंदोलकांची नेरूळ येथील तेरणा मेडिकल कॉलेजमध्ये राहण्या, खाण्याची व्यवस्था
धाराशिव जिल्ह्यातील लाखो मराठा बांधव आंदोलनासाठी मुंबईकडे गेले आहेत . त्यांच्या राहण्याची व खाण्याची व्यवस्था नेरूळ येथील तेरणा मेडिकल कॉलेजमध्ये करण्यात आली आहे. भाजपा आमदार राणा जगजीत सिंह पाटील यांनी ही व्यवस्था केली आहे. या ठिकाणी सध्या हजारो मराठा बांधव मुक्कामी आहेत. त्यांची खाण्याची व झोपण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.आंदोलकांना मदत करणारे राणा जगजीत सिंह पाटील हे एकमेव भाजप आमदार आहेत. गैरसोय टाळण्यासाठी तेरणा मेडिकल कॉलेजमध्ये या असे आवाहन आमदार राणा जगजीत सिंह पाटील यांनी केले आहे.
1 Sep 2025, 09:10 वाजता
अकोला जिल्ह्यात पुराच्या पाण्यात वाहून गेलेल्या युवकाचा मृतदेह आढळला
अकोला जिल्ह्यातील पातूर तालुक्यातील पिंपळखुटा येथील करण वानखडे (वय 24) हा युवक काही दिवसांपूर्वी मन नदीच्या पाण्यात वाहून गेला होता. घटनेनंतर सुरू झालेल्या शोधकार्याला काल संध्याकाळपर्यंत काहीही यश आले नव्हते..दरम्यान, सुनील कल्ले यांच्या मार्गदर्शनाखाली वंदे मातरम् आपत्कालीन शोध व बचाव पथक कुरणखेड यांनी मोठ्या प्रयत्नांनी शोध मोहीम सुरू ठेवली. अखेर घटनास्थळापासून सुमारे 5 किलोमीटर अंतरावर बुलढाणा जिल्ह्यातील शहापूर गावाजवळ करण वानखडे याचा मृतदेह सापडला.
1 Sep 2025, 08:51 वाजता
Manoj Jarange Mumbai Maratha Morcha: वाहतूक अतिसंथ गतीने; मुंबईत येणाऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना, 'हे' रस्ते बंद https://t.co/ErWc2odwlZ
मराठा मोर्चाच्या धर्तीवर दक्षिण मुंबईत मराठा आंदोलकांची प्रचंड गर्दी, वाहतुकीवर थेट परिणाम.... आताच्या क्षणाची मोठी बातमी... #news…
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) September 1, 2025
1 Sep 2025, 08:47 वाजता
वेळेआधी ऑफिससाठी निघा...
मध्य रेल्वेच्या प्रवाशांनी वेळेआधी कार्यालयांसाठी निघावं, सद्यस्थिती पाहता प्रवासात खोळंबा होण्याच्या संभाव्यतेमुळं रेल्वे प्रशासनाचा इशारा. मध्य रेल्वेकडून प्रवाशांना आवाहन.
1 Sep 2025, 08:45 वाजता
रेल्वे प्रवासादरम्यान सामान्य मुंबईकरांना प्रचंड त्रास
रेल्वे प्रवासादरम्यान सामान्य मुंबईकरांना प्रचंड त्रास होत असून, ज्या लोकल फलाटावर येत आहेत त्यांना उतरण्यासाठी अडचणी निर्माण होत आहेत. मराठा बांधव आक्रमक झाले आहेत. प्रवाश्यांना अडचणी निर्माण होत आहेत.
1 Sep 2025, 08:05 वाजता
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या साखळी उपोषणाचा आज तिसरा दिवस
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या साखळी उपोषणाचा आज तिसरा दिवस नागपूर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या साखळी उपोषणाचा आज तिसरा दिवस आहे... ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी हे साखळी उपोषण सुरू करण्यात आले आहे.. जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या मागणीकरता मुंबईत आझाद मैदानावर उपोषण सुरू केले आहे. तर मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण दिले जाऊ नये म्हणून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने नागपुरात संविधान चौकात हे साखळी उपोषण सुरू केले आहे. ओबीसी साखळी उपोषणाच्या दोन दिवसात दिवशी प्रमुख राजकीय पक्ष नेत्यांनी उपस्थिती लावली... भाजपाचे आमदार प्रविण दटके,आशिष देशमुख, आमदार परिणय फुके, काँग्रेसचे आमदार अभिजीत वंजारी,खासदार नामदेव किरसान या सह अनेक आजी-माजी आमदार तसेच काही नेत्यांनी उपस्थिती या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. दरम्यान राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने सरकारकडून पुन्हा लेखी आश्वासन मागितले आहे.
1 Sep 2025, 08:04 वाजता
निगडे गावाजवळ कार गटारात पलटी; प्रवासी किरकोळ जखमी
पुणे-सातारा महामार्गावर निगडे गावाजवळ भरधाव कार रस्त्याच्या कडेला असलेल्या गटारात पलटी होऊन अपघात झाला. सुदैवाने यात जीवितहानी झाली नाही, मात्र कारमधील प्रवासी किरकोळ जखमी झाले. पावसामुळे महामार्गावरील निगडे–सारोळा दरम्यान रस्त्यांची दुरावस्था झाली असून मोठे खड्डे पडले आहेत. . हे खड्डे चुकवताना चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात घडला. या भागात वारंवार लहान-मोठे अपघात होत असून महामार्ग प्रशासन मात्र दुर्लक्ष करत असल्याची नागरिकांची नाराजी आहे. रस्ता तातडीने दुरुस्त करण्याची मागणी स्थानिकांनी केली आहे.
1 Sep 2025, 07:58 वाजता
मुंबईत आलेल्या मराठा आंदोलकांसाठी 7 टन पेरू ,1000 किलो मसाला भात
मराठा आरक्षणाला घेऊन मुंबई दाखल झालेल्या हाजारो आंदोलकांसाठी मोठ्याप्रमाणात खानपानाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यात 7 टन पेरू ,1000 किलो मसाला भातासह इतर खाद्य पदार्थ आणण्यात आले आहेत.
1 Sep 2025, 07:45 वाजता
मराठा आंदोलक रेल रोको करणार; 'ही' स्थानकं हिटलिस्टवर...
रेल्वेच्या सूत्रानुसार कळविण्यात आले आहे की उद्या दिनांक ०१-०९-२५ रोजी सकाळी ०७:०० ते १०:०० या दरम्यान मध्य रेल्वे वरती मराठा क्रांती मोर्चा यांच्या कार्यकर्त्यांकडून रेल रोको करण्यात येणार आहे तरी त्यांचे हिट लिस्ट वर बदलापूर टेशन-कल्याण स्टेशन- डोंबिवली टेशन- दिवा स्टेशन -ठाणे स्टेशन दादर रेल्वे स्टेशन इत्यादी आहेत.
1 Sep 2025, 07:25 वाजता
Maratha Protest Live Updates: आजपासून मनोज जरांगे पाटील पाणी त्याग करणार
आजपासून मनोज जरांगे पाटील हे पाणी त्याग ही करणार आहेत. त्यात कालच डॉक्टर यांनी त्यांना पाणी जास्त पिण्यास सांगितले आहे ,ors घेण्यास सांगितले आहे. सध्या जरांगे यांची शुगर ही फक्त 70 च्या आसपास आहे. त्यामुळे पाणी ही त्याग केलास त्यांची प्रकृती खालावू शकते असे डॉक्टर टीम कडून सांगण्यात येत आहे.