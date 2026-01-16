BMC Election 2026 Result LIVE: मुंबईकरांचा कौल कोणाला? ठाकरेंची साद की महायुतीला साथ?

बृहन्मुंबई महानगर पालिका निवडणूक निकाल लाइव्ह | BMC Election 2026 Result LIVE: महाराष्ट्रात 29 महापालिकांचा महासंग्राम पार पडला असून आता प्रतीक्षा लागून राहिली आहे ती म्हणजे निकालाची. यंदाच्या मनपा निवडणुका अनेक कारणांनी खास होत्या. त्यातही काही मनपा गाजवल्या त्या बहुचर्चित मनोमिलनानं. मुंबई त्यापैकीच एक. शहारात यंदा निवडणुकीच्या रिंगणात 20 वर्षांनंतर राजकीय पटलावर ठाकरे बंधू अर्थात (Shivsena UBT) उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांचा उबाठा पक्ष आणि राज ठाकरे (MNs Raj Thackeray) यांचा मनसे हा पक्ष युतीच्या बंधनात अडकत निवडणूक एकजुटीनं लढताना दिसला. तर, या युतीला आव्हान दिलं ते म्हणजे शिवसेनेच्या शिंदे पक्षासह भाजप (Shivsena Shinde, BJP) आणि महायुतीतील (Mahayuti) इतर पक्षांनी. अशा या मुंबई मनपावर झेंडा रोवण्यासाठी प्रत्येक पक्षानं प्रयत्नांची पराकाष्टा केली असून आता नेमके कोणाचे प्रयत्न फळणार आणि हा मुंबईकर मतदार राजा नेमका कोणाला कौल देणार याचीच उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. याच उत्सुकतेच्या आणि बृहन्मुंबई महानगर पालिका निवडणूकीच्या निकालाचे अपडेट पाहा एका क्लिकवर.
2026 मनपा निवडणुकीदरम्यान मुंबईत अनेक प्रभागांमध्ये गोंधळाची परिस्थिती, पैसे वाटपाचे गंभीर आरोप आणि राजकीय गटांमध्ये हाणामाऱ्या झाल्याचं पाहायला मिळालं. या राजकीय धुमश्चक्रीचा समारोप सांगणारी आकडेवारी आता नेमकी कोणाला सत्तेच्या सिंहासनावर बसवते हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या निकालादरम्यान आघाडीवर कोण, पिछाडीवर कोण इथपासून कोणाच्या डोक्यावर सजणार विजयाचा मुकूट या सर्व अपडेट पाहा एका क्लिकवर, झी 24तासच्या विशेष Live Blog मध्ये.... सर्व माहिती आणि व्हिडीओंचे वेगवान अपडेट...
महाराष्ट्रातील सर्व २९ महानगरपालिका निवडणूक मतमोजणीचे ताजे अपडेट्स येथे पाहा....
16 Jan 2026, 06:57 वाजता
हेसुद्धा वाचा : BMC Elections : 2017 मध्ये मुंबई महापालिकेवर कोणाची सत्ता होती? 9 वर्षांपूर्वीची आकडेवारी काय सांगते?
16 Jan 2026, 06:43 वाजता
मतपेटी घेऊन निघालेली बस शिवाजी नगर जंक्शन जवळ थांबवली आणि...
मानखुर्द चिल्ड्रन होम मतदान केंद्रावरून मतपेटी घेऊन निघालेली बस शिवाजी नगर जंक्शन जवळ थांबून एक मतदान पेटी उतरण्यात आल्याने लल्लुभाई येथील केंद्रावर काँग्रेस उमेदवार शशिकांत पाटील व त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी जाब विचारल्याने पोलिसांचा लाठीच्या
16 Jan 2026, 06:41 वाजता
मुंबईतील एकूण मतदानाची आकडेवारी समोर; मात्र पालिकेकडून...
मुंबई महापालिका निवडणुकीत साधारणपणे 53 ते 55 % मतदान. मुंबई महापालिकेतील सूत्रांची माहिती. मात्र, रात्री उशिरापर्यंतही पालिकेकडून आकडेवारी बाबत कुठलीही अधिकृत घोषणा नाही.
16 Jan 2026, 06:27 वाजता
अॅक्सीसच्या पोलनुसार महायुतीला
अॅक्सीसच्या पोलनुसार महायुतीला 131-151 जागा
मुंबईमध्ये ठाकरे बंधूंना 58-68 जागांचा अंदाज
काँग्रेस आणि वंचितला 12-16 जागांचा अंदाज
16 Jan 2026, 06:25 वाजता
DV रिसर्चच्या पोलनुसार महायुतीला 107-122 जागा
मुंबईत ठाकरे बंधूंना 68-83 जागांचा अंदाज
काँग्रेस आणि वंचित मिळून 18-25 जागांचा अंदाज
मुंबईत इतरांना 8-15 जागा मिळण्याचा अंदाज
16 Jan 2026, 06:25 वाजता
जनमतच्या पोलनुसार मुंबईत महायुतीला 198 जागा
मुंबईत ठाकरे बंधूंना 62 जागा मिळण्याचा अंदाज
काँग्रेस-वंचितला 20 जागा मिळण्याचा अंदाज
मुंबई इतरांना 7 जागा मिळण्याचा अंदाज
16 Jan 2026, 06:24 वाजता
JVCच्या एक्झिट पोलनुसार मुंबईत महायुतीला 138 जागा मिळू शकतात
ठाकरेंची शिवसेना-मनसेला 59 जागांचा अंदाज
काँग्रेस आणि वंचितला 23 जागा मिळण्याचा अंदाज
मुंबईत इतरांना 7 जागा मिळण्याचा अंदाज
15 Jan 2026, 22:03 वाजता
एक्झिट पोल काय सांगतात?
मुंबईत 227 जागांसाठी निवडणूक लढवण्यात आली असून, सत्तेत येण्यासाठी 114 चं बहुमत गाठावं लागणार आहे. एक्झिट पोलचे आकडे पाहता मुंबईत भाजपा-शिवसेना म्हणजेच महायुतीची सत्ता येण्याची शक्यता असून हा ठाकरे बंधूंसाठी मोठा धक्का असू शकतो.
15 Jan 2026, 22:02 वाजता
25 वर्षांपासून ठाकरेंची सत्ता...
मुंबई मनपावर गेल्या 25 वर्षांपासून उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचं नेतृत्व असून, भाजपाकडून यावेळी भगवा फडकावण्याचा प्रयत्न आहे. मुंबई महापालिकेसाठी राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी पहिल्यांदा युती केली असून शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेसही सोबत आहे. दुसरीकडे भाजपा आणि एकनाथ शिंदेंची शिवसेना मुंबईत स्वतंत्र लढत पाहायला मिळाली.