  महापालिका निवडणूक: उमेदवारी अर्जासोबत द्यावे लागणार घरातील टॉयलेटचे फोटो? नेमका हा नियम काय?

महापालिका निवडणूक: उमेदवारी अर्जासोबत द्यावे लागणार घरातील टॉयलेटचे फोटो? नेमका हा नियम काय?

Local Body Election: उमेदवारी अर्ज भरण्याची उद्याची म्हणजेच सोमवारीच शेवटची तारीख असताना आता उमेदवारी अर्जासोबत घरातील टॉयलेटसंदर्भातील माहितीही द्यावी लागणार आहे. नेमका हा नियम काय आहे पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 28, 2025, 07:00 AM IST
उमेदवारांचं टेन्शन वाढणार? (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य फ्रीपिक आणि हौऊसिंग डॉट कॉमवरुन साभार)

Local Body Election: राज्यातील 29 महानगरपालिकांसाठी होत असलेल्या निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याचा सोमवारचा शेवटचा दिवस आहे. अद्याप अनेक शहरांमध्ये युती आणि आघाड्यांसंदर्भातील अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळेच पक्षांकडून एबी फॉर्म देण्यात आलेले नाही. म्हणूनच आज आणि उद्या उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी उमेदवारांची मोठी गर्दी होणार आहे. मात्र निवडणूक अर्ज भरतानाही उमेदवारांना केवळ संपत्तीचं विवरण नाही तर इतरही तपशील द्यावा लागणार आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये घरात शौचालय आहे की नाही हे सुद्धा सांगावं लागणार आहे. 22 डिसेंबर रोजीच्या राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसमवेत महानगरपालिका मुख्यालयात झालेल्या बैठकीत याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली. 

या प्रश्नांची उत्तरही द्यावी लागणार

निवडणूक अर्ज भरताना इच्छुक उमेदवारांना एका विचित्र विषयासंदर्भात माहिती द्यावी लागणार आहे. इच्छुक उमेदवारांच्या घरातील शौचालयापर्यंतचे प्रश्न निवडणुकीचा अर्ज भरताना विचारले जात आहेत. स्वतःच्या मालकीचे घर आहे का? त्यात शौचालय आहे का? भाड्याच्या घरात राहत असाल तर तिथे शौचालय आहे का? घरात शौचालय नसले तर सार्वजनिक शौचालयाचा वापर करत असल्याचे अर्जासोबतच्या प्रमाणपत्रात नमूद करावे लागणार आहे. घरातील शौचालयासंदर्भात शौचालय वापर प्रमाणपत्र जोडणे उमेदवारांना बंधनकारक करण्यात आलं आहे. अर्जाच्या छाननीदरम्यान हे प्रमाणपत्र किंवा स्वयंप्रमाणपत्र सादर केलं नाही तर अर्ज बेकायदेशीर ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. यासंदर्भात कारवाई होऊ शकते असे संकेत निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.

का द्यावी लागणार माहिती?

स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत काही वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने शहरे-महानगरे हागणदारी मुक्त करण्यासाठी काही विशेष उपाययोजना केलेल्या. यापैकीच एक म्हणजे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना एक विशेष अट घालण्यात आली आहे. त्यानुसार अपात्रतेबाबतच्या कलमामध्ये शौचालयाचा नियमितपणे वापर करीत असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. त्यात कसूर करणारी व्यक्ती निवडून येण्यास व सदस्य होण्यास अपात्र ठरेल, अशी तरतूद समाविष्ट करण्यात आली.

फोटोंचीही आवश्यकता?

सहायक आयुक्त/प्रभाग अधिकारी यांनी उमेदवारांना शौचालय वापर प्रमाणपत्र नियमाधीन कार्यवाही करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र यासाठी शौचालयाची, व्यक्तीची छायाचित्रे काढण्याची आवश्यकता नसून याबाबत सर्व संबंधितांनी नोंद घेण्याबाबत, महानगरपालिका प्रशासनाने कळवलं आहे. त्यामुळे अर्जासोबत फोटो द्यावा लागणार नसला तरी यासंदर्भातील प्रमाणपत्र मात्र नक्कीच सादर करावं लागणार आहे.

