Marathi News
'मुंबईकरांना ठाऊक आहे फक्त मोदीजी...', 'अर्ध्या हळकुंडा'वरुन राज ठाकरेंच्या मनसेला टोला

Raj Thackeray MNS Vs BJP: मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरेंची मनसे आणि भारतीय जनता पार्टीमध्ये जुंपल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. आता भाजपाने राज ठाकरेंवर निशाणा साधलाय.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 18, 2025, 11:14 AM IST
मनसे आणि भाजपाची जुंपली (प्रातिनिधिक फोटो)

Raj Thackeray MNS Vs BJP: मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीला अद्याप काही महिन्यांचा कालावधी असला तरी या विषयावरुन सध्या सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खास करुन ठाकरे बंधूंमध्ये चांगलीच जुंपल्याचं पाहायला मिळत आहे, उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंचं मनोमिलन होऊन ते राजकीय युती करतील अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याचा पार्श्वभूमीवर मंगळवारी वरळीमधील डोम येथे झालेल्या भाजपाच्या विजयी संकल्प कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे बंधूंवर निशाणा साधला. या टीकेला आता मनसेनं उत्तर दिल्यानंतर आता त्यावर पुन्हा भाजपाने थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा उल्लेख करत मनसेवर पलटवार केलाय.

भाजपाने नेमकी काय टीका केलेली?

"बेस्ट निवडणुकीत आमच्या शशांक राव आणि लाड, दरेकरांनी त्या ब्रँडचा बँड वाजवला. बाळासाहेब ठाकरे हे ब्रँड होते, तुम्ही ब्रँड नाहीत," असा टोला फडणवीसांनी विजयी संकल्प मेळाव्याच्या मंचावरुन ठाकरे बंधूंना लगावला. "ठाकरे बंधूंच्या हातात मुंबई महापालिका सत्ता गेली तर मुंबईतील प्रत्येक रस्ता मोहम्मद अली रोड होईल. प्रत्येक दारावर बांगलादेशी असेल किंवा कुणीतरी खान मुंबईचा महापौर होईल. हिरव्या वादळाला परतवण्याची क्षमता भाजपात आहे," असं म्हणत साटम यांनी ठाकरेंवर निशाणा साधला. 

"निवडणूक आली की मराठीचा मुद्दा आठवतो. मराठीला अभिजात दर्जा मोदींजींनी दिला. भाषा संपर्काचं साधन असते, संघर्षाचं नाही," असं म्हणत मराठीच्या मुद्द्यावरून साटम यांनी ठाकरे बंधूंवर निशाणा साधला. "मराठीचा मुद्दा पुढे करून वेगळंच षड्यंत्र रचलं जातंय. संपलेलं राजकारण सुरू करण्यासाठी काहीजण प्रयत्न करतायत," असं म्हणत साटम यांनी ठाकरें बंधूंच्या संभाव्य युतीचा समाचार घेतला.

राज ठाकरेंच्या मनसेचा भाजपाला टोला

फडणवीस आणि साटम यांनी केलेल्या या टीकेला आता मनसेचे नेते आणि राज ठाकरेंचे निकटवर्तीय संदीप देशपांडेंनी कठोर शब्दांमध्ये उत्तर दिलं. आपल्या एक्स अकाऊंटवरुन "मुंबईचा महापौर हा मराठीच होणार. खानाची भीती दाखवून भैय्या आणि गुज्जू महापौर करण्याचा कट उधळून लावणार. पतपेढीच्या विजयामुळे अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे झालेल्यांची कावीळ महापालिका निवडणुकीत उतरणार,", असा इशारा देशपांडेंनी भाजपाला दिला. 

भाजपाने दिलं प्रत्युत्तर

भाजपाचे प्रसारमाध्यम संयोजक नवनाथ बन यांनी आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन संदीप देशपांडेंना टोला लगावला आहे. "संदीपजी देशपांडे, मुंबईचा महापौर मराठीच होणार हे आम्हाला कुणाकडून शिकायची गरज नाही. मराठी माणसाच्या हक्कासाठी भाजपने नेहमीच लढा दिला आहे, ते मुंबईतील मराठी माणसाला ठाऊक आहे," असं बन यांनी म्हटलं आहे. तसेच, "आज मुंबईकर मराठी माणूस आत्मविश्वासाने उभा आहे. त्याला भीती दाखवायची गरज नाही, साथ द्यायची गरज आहे. आणि ती साथ फक्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवाभाऊ आणि भाजप देऊ शकते हे मुंबईकरांना ठाऊक आहे," असंही बन यांनी आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केलंय. 

"पतपेढीच्या निवडणुकीत कोण जिंकलं? कोण हळकुंडानं पिवळं झालं? आणि कुणाचा बँड वाजला? हे मुंबईकरांनी बघितलं आहे," असा टोला बन यांनी संदीप देशपांडेंना लागवला आहे. "महापालिका निवडणुकीत मराठी माणूस तुमच्या भावनिक अजेंड्याला बळी पडणार नाही, तर विकासाच्या राजकारणाला मत देणार आहे. आणि त्यामुळेच महापौर मराठीच होईल पण तो मराठी माणूस भाजप-महायुतीचा असेल!" असा विश्वास बन यांनी व्यक्त केला आहे.

आता यावर संदीप देशपांडे किंवा मनसेचा अन्य एखादा नेता काही उत्तर देणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

