Marathi News
पश्चिम रेल्वे आणि मध्य रेल्वेचा रविवारी जम्बो मेगाब्लॉक असणार आहे. हा मेगाब्लॉक कोणत्या वेळेसाठी आणि कोणत्या स्थानकांवर असेल, जाणून घ्या.  

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 4, 2025, 07:59 AM IST
रडत खडतपेक्षाही डेंजर स्थिती... रविवारच्या जम्बो मेगाब्लॉकचं टाईमटेबल पाहिलंत का?
Sunday 5 October Megablock

रविवार 5 ऑक्टोबर रोजी मध्य रेल्वेमार्गावरून प्रवास करताना जरा विचार करा. मध्य रेल्वेच्या माटुंगा-मुलुंड स्थानकांदरम्यान अप-डाउन धिम्या मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. हा ब्लॉक सकाळी 11.05 ते दुपारी 3.55 पर्यंत ब्लॉक असणार आहे. ब्लॉक दरम्यान अप-डाउन धिम्या मार्गावरील लोकलची वाहतूक जलद मार्गावरून चालविण्यात येणार आहे. परिणामी लोकल 10 ते 15 मिनिटे विलंबाने धावणार प्रवासात गर्दीचा सामना करावा लागू शकतो.  हार्बर मार्गावर वाशी ते पनवेल स्थानकांदरम्यान अप-डाउन मार्गावर सकाळी 11.05 ते दुपारी 4.05 वाजेपर्यत दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. परिणामी वाशी ते पनवेल दरम्यानची लोकल वाहतूक बंद राहणार आहे. ब्लॉक काळात सीएसएमटी-वाशी मार्गावर स्पेशल लोकल चालविण्यात येणार आहे. तसेच ट्रान्स हार्बर मार्गावर ठाणे ते वाशी-नेरुळ दरम्यान लोकल सुरू राहणार आहे.

तांत्रिक कामासाठी शनिवारी रात्री ब्लॉक

भायखळा स्टेशनवर ट्रेनचा वेग वाढवण्यासाठी शनिवार रात्री विशेष ट्रॅफिक ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. हा ब्लॉक परळ ते भायखळा दरम्यान अप जलद मार्गावर रात्री 12.30 ते पहाटे 4.30 वाजेपर्यंत ब्लॉक असणार आहे. ब्लॉकदरम्यान भुवनेश्वर -सीएसएमटी कोणार्क एक्सप्रेस आणि हावडा-सीएसएमटी एक्सप्रेस दादर स्थानकापर्यंतच चालवण्यात येणार आहे. तसेच लोकलच्या वेळापत्रकावरही  परिणाम होण्याची शक्यता आहे. गाड्या वेळेवर धावणार नसल्याने प्रवाशांचा खोळंबा होण्याची शक्यता आहे.

हार्बर लाइनवर काय परिणाम?

पनवेलहून सीएसएमटीसाठी अप हार्बर लाइन ट्रेन (10.33 ते 17.07) आणि सीएसएमटीहून पनवेल/बेलापूरसाठी डाउन हार्बर लाइन ट्रेन (09.45 ते 15.44) रद्द राहतील. ब्लॉक कालावधीत सीएसएमटी मुंबई-वाशी सेक्शनवर स्पेशल लोकल ट्रेन चालवल्या जातील.

ट्रान्सहार्बर लाइनवर काय होईल?

पनवेलहून ठाणेसाठी अप ट्रान्सहार्बर ट्रेन (11.05 ते 16.26) आणि ठाणे येथून पनवेलसाठी डाउन ट्रान्सहार्बर ट्रेन (10.01ते 16.24 रद्द राहतील. फक्त ठाणे-वाशी सेक्शन सकाळी 11.05 ते संध्याकाळी 4.05 पर्यंत चालू राहील.

उरण लाइन आणि वेस्टर्न लाइनवर ब्लॉक आहे का?

उरण लाइनवर कोणताही ब्लॉक नाही. वेस्टर्न लाइनवरही कोणताही जंबो ब्लॉक नाही.

FAQ 

 5 ऑक्टोबर रोजी मेगाब्लॉक कधी आणि कुठे आहे?
सेंट्रल लाइनवर माटुंगा-मुलुंड अप आणि डाउन स्लो लाइन्सवर सकाळी 11.05 ते दुपारी 3.55 पर्यंत ब्लॉक आहे. हार्बर लाइनवर वाशी-पनवेल अप आणि डाउन लाइन्सवर सकाळी 11.05 ते संध्याकाळी 4.05 पर्यंत ब्लॉक आहे. ट्रान्सहार्बर लाइनवर फक्त ठाणे-वाशी सेक्शन सकाळी 11.05 ते संध्याकाळी 4.05 पर्यंत कार्यरत राहील.

सेंट्रल लाइनवर मेगाब्लॉकचा परिणाम काय होईल?
डाउन स्लो लाइनवरील सीएसएमटी मुंबईहून 10.14 ते 15.32 या वेळेत निघणाऱ्या ट्रेनांना माटुंगा-मुलुंड दरम्यान फास्ट लाइनवर डायव्हर्ट केले जाईल. त्या सायन, कुर्ला, घाटकोपर, विखुरली, भांडूप आणि मुलुंडला थांबतील आणि 15 मिनिटे उशिरा पोहोचतील. अप स्लो लाइनवरील ठाणे येथून 11.07 ते15.51 या वेळेत निघणाऱ्या ट्रेनांना मुलुंड-माटुंगादरम्यान फास्ट लाइनवर डायव्हर्ट केले जाईल आणि त्या उलट स्टेशन्सवर थांबतील, १५ मिनिटे उशिरा पोहोचतील.

प्रवाशांनी काय करावे?
पर्यायी वाहनांचा बस, मेट्रो वापर करा किंवा माय इंडिकेटर अॅपद्वारे अपडेट्स तपासा. लॉंग डिस्टन्स ट्रेनवर कोणताही प्रभाव नाही. अधिक माहितीसाठी सेंट्रल रेल्वेच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा हेल्पलाइन (१३९) वर संपर्क साधा.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

