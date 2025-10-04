रडत खडतपेक्षाही डेंजर स्थिती... रविवारच्या जम्बो मेगाब्लॉकचं टाईमटेबल पाहिलंत का?

रविवार 5 ऑक्टोबर रोजी मध्य रेल्वेमार्गावरून प्रवास करताना जरा विचार करा. मध्य रेल्वेच्या माटुंगा-मुलुंड स्थानकांदरम्यान अप-डाउन धिम्या मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. हा ब्लॉक सकाळी 11.05 ते दुपारी 3.55 पर्यंत ब्लॉक असणार आहे. ब्लॉक दरम्यान अप-डाउन धिम्या मार्गावरील लोकलची वाहतूक जलद मार्गावरून चालविण्यात येणार आहे. परिणामी लोकल 10 ते 15 मिनिटे विलंबाने धावणार प्रवासात गर्दीचा सामना करावा लागू शकतो. हार्बर मार्गावर वाशी ते पनवेल स्थानकांदरम्यान अप-डाउन मार्गावर सकाळी 11.05 ते दुपारी 4.05 वाजेपर्यत दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. परिणामी वाशी ते पनवेल दरम्यानची लोकल वाहतूक बंद राहणार आहे. ब्लॉक काळात सीएसएमटी-वाशी मार्गावर स्पेशल लोकल चालविण्यात येणार आहे. तसेच ट्रान्स हार्बर मार्गावर ठाणे ते वाशी-नेरुळ दरम्यान लोकल सुरू राहणार आहे.
Attention Passengers!
Special Traffic Block at Byculla Station for DSS Point Conversion works.
04/05 October 2025 (Saturday/Sunday Night)
00:30 hrs to 04:30 hrs
Certain trains will be short-terminated at Dadar. Passengers are requested to plan their journey… pic.twitter.com/Bjvuw12Scn
भायखळा स्टेशनवर ट्रेनचा वेग वाढवण्यासाठी शनिवार रात्री विशेष ट्रॅफिक ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. हा ब्लॉक परळ ते भायखळा दरम्यान अप जलद मार्गावर रात्री 12.30 ते पहाटे 4.30 वाजेपर्यंत ब्लॉक असणार आहे. ब्लॉकदरम्यान भुवनेश्वर -सीएसएमटी कोणार्क एक्सप्रेस आणि हावडा-सीएसएमटी एक्सप्रेस दादर स्थानकापर्यंतच चालवण्यात येणार आहे. तसेच लोकलच्या वेळापत्रकावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. गाड्या वेळेवर धावणार नसल्याने प्रवाशांचा खोळंबा होण्याची शक्यता आहे.
पनवेलहून सीएसएमटीसाठी अप हार्बर लाइन ट्रेन (10.33 ते 17.07) आणि सीएसएमटीहून पनवेल/बेलापूरसाठी डाउन हार्बर लाइन ट्रेन (09.45 ते 15.44) रद्द राहतील. ब्लॉक कालावधीत सीएसएमटी मुंबई-वाशी सेक्शनवर स्पेशल लोकल ट्रेन चालवल्या जातील.
पनवेलहून ठाणेसाठी अप ट्रान्सहार्बर ट्रेन (11.05 ते 16.26) आणि ठाणे येथून पनवेलसाठी डाउन ट्रान्सहार्बर ट्रेन (10.01ते 16.24 रद्द राहतील. फक्त ठाणे-वाशी सेक्शन सकाळी 11.05 ते संध्याकाळी 4.05 पर्यंत चालू राहील.
उरण लाइनवर कोणताही ब्लॉक नाही. वेस्टर्न लाइनवरही कोणताही जंबो ब्लॉक नाही.
5 ऑक्टोबर रोजी मेगाब्लॉक कधी आणि कुठे आहे?
सेंट्रल लाइनवर माटुंगा-मुलुंड अप आणि डाउन स्लो लाइन्सवर सकाळी 11.05 ते दुपारी 3.55 पर्यंत ब्लॉक आहे. हार्बर लाइनवर वाशी-पनवेल अप आणि डाउन लाइन्सवर सकाळी 11.05 ते संध्याकाळी 4.05 पर्यंत ब्लॉक आहे. ट्रान्सहार्बर लाइनवर फक्त ठाणे-वाशी सेक्शन सकाळी 11.05 ते संध्याकाळी 4.05 पर्यंत कार्यरत राहील.
सेंट्रल लाइनवर मेगाब्लॉकचा परिणाम काय होईल?
डाउन स्लो लाइनवरील सीएसएमटी मुंबईहून 10.14 ते 15.32 या वेळेत निघणाऱ्या ट्रेनांना माटुंगा-मुलुंड दरम्यान फास्ट लाइनवर डायव्हर्ट केले जाईल. त्या सायन, कुर्ला, घाटकोपर, विखुरली, भांडूप आणि मुलुंडला थांबतील आणि 15 मिनिटे उशिरा पोहोचतील. अप स्लो लाइनवरील ठाणे येथून 11.07 ते15.51 या वेळेत निघणाऱ्या ट्रेनांना मुलुंड-माटुंगादरम्यान फास्ट लाइनवर डायव्हर्ट केले जाईल आणि त्या उलट स्टेशन्सवर थांबतील, १५ मिनिटे उशिरा पोहोचतील.
प्रवाशांनी काय करावे?
पर्यायी वाहनांचा बस, मेट्रो वापर करा किंवा माय इंडिकेटर अॅपद्वारे अपडेट्स तपासा. लॉंग डिस्टन्स ट्रेनवर कोणताही प्रभाव नाही. अधिक माहितीसाठी सेंट्रल रेल्वेच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा हेल्पलाइन (१३९) वर संपर्क साधा.