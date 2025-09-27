English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
प्रेमात अपयश आलं अन् तरुणाने 11 व्या मजल्यावरून...घटनेचा धक्कादायक Video Viral

Mumbai Dombivli News : डोंबिवलीतून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. प्रेमप्रकरणात अपयश आल्याने या तरुणाने धक्कादायक पाऊल उचललं. 

नेहा चौधरी | Updated: Sep 27, 2025, 06:42 PM IST
Mumbai Dombivli News : मुंबईजवळील डोंबिवलीमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. प्रेम प्रकरणात अपयश आल्यामुळे तरुणाने अकराव्या मजल्यावरुन उडी मारून स्वत:चे जीव संपवलंय. या घटनेचा धक्कादायक व्हिडीओ समोर आला आहे. ही घटना डोंबिवली पश्चिम भागातील सुदामा इमारतीमध्ये ही घटना घडली असून ऋषिकेश परब असं त्या तरुणाचं नाव आहे. 

पोलिसांनी केलेल्या तपास असं समोर आलं की, प्रेम प्रकरणात अपयश आल्यामुळे त्याने टोकाचे पाऊल उचलले. या घटनेनंतर पोलीस अधिक तपास करत आहेत. तरुणाने केलेली ही आत्महत्या मोबाईल फोनच्या कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. (Love failed young man gave his life Shocking video viral Mumbai Dombivli Crime news )

नेमकं काय घडलं?

शनिवारी 27 सप्टेंबर 2025 ला डोंबिवली पश्चिम भागातील सुदामा इमारतीमध्ये सकाळी 8 वाजता या नाट्यमय घडामोडीला सुरुवात झाली. त्याची समजूत काढण्यासाठी पोलीस आणि अग्निशम दलाच्या जवानांनी खूप प्रयत्न केले पण त्यांच्या प्रयत्नाला अपयश आलं. त्याने 11 व्या मजल्यावरून उडी मारून आपलं आयुष्य संपवलं. जवळपास ही घटना सकाळी 8 ते दुपारी 12 वाजेपर्यंत सुरु होती. 

प्राथमिक माहितीनुसार, ऋषिकेश परबने काही वादामुळे तो त्रस्त होता. ही घटना घडण्यापूर्वी तो बराच वेळ जिन्यामध्ये बसून होता. नंतर जिन्याला असलेल्या सुरक्षा भिंतीजवळ तो आला आणि बाहेरच्या बाजूने लोंबकळला. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. 

FAQ

1. डोंबिवली आत्महत्या प्रकरण नेमके काय आहे?
मुंबईजवळील डोंबिवली पश्चिम भागातील सुदामा इमारतीत प्रेम प्रकरणातील अपयशामुळे २२ वर्षीय ऋषिकेश परब याने ११व्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केली. ही घटना धक्कादायक व्हिडिओमध्ये कैद झाली असून, पोलिस तपास करत आहेत.

2. घटना कधी आणि कुठे घडली?
घटना शनिवारी, २७ सप्टेंबर २०२५ रोजी सकाळी ८ ते दुपारी १२ वाजेपर्यंत घडली. ठिकाण डोंबिवली पश्चिम भागातील सुदामा इमारतीचे ११वे मजल्याचे छत आहे.

3. ऋषिकेश परब यांची पार्श्वभूमी काय आहे?
ऋषिकेश परब (वय २२) हा डोंबिवली पश्चिम भागातील रहिवासी होता. प्रेम प्रकरणातील अपयशामुळे तो त्रस्त होता. घटनेपूर्वी तो जिन्यावर बराच वेळ बसून होता आणि नंतर छतावर गेला.

