115 रुपयांनी महागला LPG, घरगुती सिलिंडरच्या किंमती 60 रुपयांनी वाढल्या;मुंबईकरांच्या बजेटवर होणार परिणाम!

LPG Gas Hike Mumbai Price: मध्य पूर्वेकडील इराण आणि इस्रायल यांच्यातील युद्धाचा परिणाम भारतात दिसू लागलाय. इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद केल्यामुळे आयात होणाऱ्या द्रव प्राकृतिक गॅस (एलएनजी) च्या पुरवठ्यात अडथळा आला. यामुळे भारतात एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किंमतीत मोठी वाढ झालीय. ही वाढ 7 मार्च 2026 पासून लागू झाली असून घरगुती आणि व्यावसायिक दोन्ही प्रकारच्या सिलिंडरवर परिणाम झाला आहे. यामुळे सामान्य जनतेच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडलाय. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
इराण आणि इस्रायल यांच्यातील युद्धामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम झालाय. भारतातील अनेक राज्यांत ही वाढ लागू झाली असून, यामुळे लोकांमध्ये चिंता वाढलीय. या वाढीमुळे महागाईचा धक्का बसला असून, सरकारकडून कोणताही दिलासा मिळालेला नाही.
भारतात 14.2 किलोग्रॅमच्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतीत 60 रुपयांची वाढ झालीय. पूर्वी दिल्लीत हे सिलिंडर 853 रुपयांना मिळत होते, आता ते 913 रुपयांना मिळेल. ही वाढ 7 मार्चपासून लागू झाली आहे. घरगुती वापरासाठी हे सिलिंडर मुख्य ऊर्जा स्रोत असल्यामुळे, मध्यमवर्गीय कुटुंबांना याचा मोठा फटका बसला आहे. ही वाढ एप्रिल 2025 नंतरची पहिली मोठी वाढ आहे. मुंबईतही याचा परिणाम दिसेल, जिथे घरगुती सिलिंडरच्या किंमतीत समान वाढ अपेक्षित आहे. यामुळे स्वयंपाकघरातील खर्च वाढला असून, स्त्रियांना याचा जास्त त्रास होत आहे.
19 किलोग्रॅमच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतीत 115 रुपयांची मोठी वाढ झालीय. दिल्लीत हे सिलिंडर आता 1883 रुपयांना मिळेल, जे पूर्वीपेक्षा जास्त आहे. मुंबईत व्यावसायिक सिलिंडर 1835 रुपयांना उपलब्ध होईल. हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि छोट्या उद्योगांना याचा मोठा धक्का बसलाय. व्यावसायिक क्षेत्रात ही वाढ उत्पादन खर्च वाढवेल, ज्यामुळे वस्तू आणि सेवांच्या किंमतीतही वाढ होण्याची शक्यता आहे. ही वाढ जागतिक ऊर्जा बाजारातील अस्थिरतेमुळे झाली असून, छोट्या व्यावसायिकांना याचा जास्त भार सहन करावा लागेल.
दिल्ली ही राजधानी असल्यामुळे येथील किंमतींचा देशभर प्रभाव पडतो. दिल्लीत घरगुती सिलिंडर 913 रुपये आणि व्यावसायिक 1883 रुपये झाले आहेत. मुंबई ही आर्थिक राजधानी असल्यामुळे येथील व्यावसायिक क्षेत्राला मोठा फटका बसलाय. मुंबईत व्यावसायिक सिलिंडर 1835 रुपयांना मिळेल. दोन्ही शहरांत ही वाढ एकाच वेळी लागू झाली असून, लोकांमध्ये असंतोष वाढलाय. दिल्लीत ही वाढ मेट्रो शहरातील महागाईत वाढ करणारी आहे. तर मुंबईत व्यापारी वर्गावर याचा जास्त परिणाम दिसणार आहे. या शहरांव्यतिरिक्त इतर राज्यांतही समान वाढ होण्याची शक्यता आहे.
इराण आणि इस्रायल यांच्यातील युद्धामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनी 28 फेब्रुवारीपासून बंद आहे. या मार्गाने जागतिक एलएनजीचा 20 टक्के पुरवठा होतो, जो आता थांबलाय. भारताची मोठी एलएनजी आयात कतार आणि संयुक्त अरब अमीरात येथून या मार्गाने होते. यामुळे पुरवठ्यात अडथळा आला आणि किंमती वाढल्या. पश्चिम आशियातील सैन्य तणावामुळे ऊर्जा बाजार अस्थिर झालाय. या युद्धाचा परिणाम केवळ ऊर्जेवर नाही, तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर पडलाय. भारत सरकारकडून यावर कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.
या वाढीमुळे सामान्य जनतेच्या खिशावर मोठा भार पडलाय. महागाई वाढण्याची शक्यता असून अन्नपदार्थ आणि इतर वस्तूंच्या किंमतीतही वाढ होऊ शकते. व्यावसायिक क्षेत्रात उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे नोकऱ्या आणि व्यवसायावर परिणाम होऊ शकतो. भविष्यात युद्ध संपले तरी पुरवठा साखळी पूर्ववत होण्यास वेळ लागेल, असं दिसतंय. दुसरीकडे सरकारने सबसिडी किंवा इतर मदत द्यावी अशी मागणी वाढतेय.