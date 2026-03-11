'मोदी मोठे शास्रज्ञ, त्यांनी नाल्यातून गॅस बनवण्याचा प्लँट टाकावा, शिवसेना पाईप पुरवेल'; LPG साठी राऊतांची ऑफर

LPG Gas Shortage Sanjay Raut Slams PM Modi: उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार आणि पक्ष प्रवक्ते संजय राऊत यांनी देशात इराण आणि इस्रायल युद्धामुळे निर्माण झालेल्या एलपीजी गॅस टंचाईसंदर्भात चिंता व्यक्त केली आहे. पत्रकारांशी बोलताना राऊत यांनी देशातील परिस्थिती चिंता करण्यासारखी असल्याचं म्हणतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर खोचक शब्दांमध्ये टीका केली आहे. पंतप्रधान मोदींचा शास्रज्ञ असा उल्लेख करत आता त्यांनी नाल्यामधून गॅस बनवण्याचं उद्घाटन मुंबईतील मिठी नदीवर करावं, असा खोचक टोला राऊतांनी लगावला आहे.
"घरगुती गॅस, कमिर्शियल गॅसची टंचाई सुरू झाली आहे. पंतप्रधान मोदींनी अगोदर सांगितले होते की, कोणतेही महागाई होणार नाही. पण हे आश्वासन फेल गेले आहे," असं राऊत विषयाला हात घालताना म्हणाले. पुढे त्यांनी, "मुंबईत गॅस उपलब्ध नसल्यामुळे 30 टक्के रेस्तरॉ बंद झाले आहेत. वाहन उद्योगावर परिणाम झालाय. मोरबी टाईल्सचा उद्योग बंद पडला. तीन लाख लोकांचा रोजगार अवलंबून आहे. छत्रपती संभाजी नगर आणि चाकण येथील वाहन उद्योग संकटात आहे," असं म्हणत परिस्थितीचं गांभीर्य अधोरेखित केलं.
"गॅस इंधन आणणार कुठून?" असा सवाल करताना राऊतांनी मोदींवर निशाणा साधला. "मोदी हे फार मोठे वैज्ञानिक आहेत. त्यांना शोध लावला की नाल्यातून गॅस निर्मिती करायची. हा शोध आता मला आठवला. नाल्यातून गॅस निर्मितीचं उद्घाटन मिठी नदीवर करता येईल. त्याच्या उद्घाटनासाठी मोदी आणि फडणवीसांना बोलवावे. त्यासाठी किती पाईप लागणार आहेत त्याची व्यवस्था शिवसेना करेल," असा खोचक टोला राऊतांना लगावला. "यमुना नदीचा नाला झाला आहे तिथे हा प्लांट उभारता येईल," असंही राऊत म्हणाले. "अमेरिकेच्या प्रेस सेक्रेटरी म्हणाल्या की भारत उत्तम ॲक्टर आहे. आम्ही सांगू तेच करतात. असे वक्तव्य हा देशाचा अपमान आहे. मोदी आणि सरकार अमेरिकेचे बाहुले झाले आहे," अशी टीका राऊत यांनी केली.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी 2018 साली 10 ऑगस्ट रोजी जागतिक जैवइंधन दिनानिमित्त नवी दिल्लीतील विज्ञान भवनात आयोजित कार्यक्रमात गॅस निर्मितीसंदर्भात एक किस्सा सांगितला होता. बायोइंधन कसं तयार करता येईल यासंदर्भात बोलताना मोदींनी नाल्यातून ऊर्जा उत्पादनाबाबतचा चाहावाल्याचा किस्सा सांगितला. "एक चहावाला शेजारच्या नाल्यातून (गटार/सिवेज लाइन) निघणाऱ्या गॅसचा (बायोगॅस/मीथेन) वापर करून चहा बनवत होता. तो नाल्यातून नळी काढून ती थेट स्टोव्हला जोडून गॅस वापरत होता," असं विधान मोदींनी केलं होतं.