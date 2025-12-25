English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
म-मराठी, म-मुस्लिम, तिसरा 'म' कोणता? ठाकरेंच्या M फॅक्टरवरून तापलं वातावरण!

M factor:  ठाकरेंच्या युतीची सुरूवात कशी झाली? यासंदर्भात आदित्य ठाकरेंनी टू द पॉईंटमध्ये रोखठोक भाष्य केलंय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 25, 2025, 10:11 PM IST
म-मराठी, म-मुस्लिम, तिसरा 'म' कोणता? ठाकरेंच्या M फॅक्टरवरून तापलं वातावरण!
M फॅक्टर

M factor: एम फॅक्टर म्हणजे महाराष्ट्र असल्याचं आदित्य ठाकरेंनी म्हटलंय. जे महाराष्ट्रासाठी एकत्र येतील ते आमचे असतील असं सांगत सर्वधर्मिय महाराष्ट्रीयन माणूस आमचा असेल असं आदित्य ठाकरे म्हणाले. मुंबईच्य़ा निवडणुकीत मराठी आणि मुस्लीम या एम फॅक्टरवर ठाकरेंची मदार राहणार असल्याचं सांगण्यात येतंय. दरम्यान यावरून आता सत्ताधा-यांनी देखील पलटवार केलाय.

झी २४ तासच्या टू द पॉईंट मुलाखतीमधून आदित्य ठाकरेंनी मुंबईतील M फॅक्टरवर रोखठोक भूमिका मांडलीय. एम फॅक्टर म्हणजे महाराष्ट्र असल्याचं आदित्य ठाकरेंनी म्हटलंय. महाराष्ट्रासाठी जे एकत्र येतील ते आमचे असतील असं मोठं विधानही आदित्य ठाकरे यांनी केलंय. मुंबईमध्ये ठाकरे बंधूंचं मराठी आणि मुस्लीम या एम फॅक्टरवर लक्ष असल्याची चर्चा आहे, भाजप भारतीय मुस्लीमांचा द्वेष करत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केलाय. 

आदित्य ठाकरेंनी टू द प़ॉईंटमधून M फॅक्टरसंदर्भात भूमिका विषद केल्यानंतर काँग्रेसनं देखील यावर प्रतिक्रिया दिलीय. विजय वडेट्टीवारांनी आदित्य ठाकरेंच्या भूमिकेवरून भाजपवरच हल्लाबोल केलाय, भाजप दुटप्पी भूमिका घेत, तसंच सत्तेसाठी ते कोणत्याही थराला जाऊ शकतात अशी टीका विजय वडेट्टीवार यांनी केलीय.

सत्ता कशी मिळवता येईल हाच भाजपचा उद्देश, त्यासाठी काहीही करणार. द्वेष निर्माण करून राजकारण करणं हाच भाजपचा अजेंडा, असं टीकास्त्र  वडेट्टीवारांनी सोडलंय. मुंबईत काँग्रेसनं ठाकरेंसोबत येण्यास नकार दिलाय, वंचितसोबत काँग्रेस युती करण्यासाठी इच्छूक आहे, त्यामुळे  मराठी मतदारांसोबत मुस्लीम मतदारांची मतंही झोळीत पडावी यासाठी ठाकरे बंधूंनी विशेष रणनीती आखलीय.

ठाकरे बंधूंचं 'M' फॅक्टरवर लक्ष 

मुंबईत 227 पैकी 113 वॉर्डांवर ठाकरे बंधूंची विशेष नजर

मुंबईत 40 वॉर्डात मुस्लीम तर 73 वॉर्डात मराठी मतदारांचा दबदबा

जागावाटपाचं सूत्र ठरवताना मराठी-मुस्लीम फॅक्टरला प्राधान्य

लोकसभा निवडणुकीत माहीम,गोवंडी, मानखुर्दमध्ये शिवसेना UBTला मुस्लीम मतदारांचा पाठिंबा

जवळपास 40 वॉर्डमध्ये मुस्लीम समाजाची मतं निर्णायक ठरू शकतात

एवढंच नव्हे तर ठाकरेंच्या युतीची सुरूवात कशी झाली? यासंदर्भात आदित्य ठाकरेंनी टू द पॉईंटमध्ये रोखठोक भाष्य केलंय, महाराष्ट्रासाठी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंमध्ये एकत्र येण्याची भावना होती, मात्र, राज ठाकरेंच्या महेश मांजरेकरांसोबतच्या पॉडकास्टनंतर सर्व घडत गेल्याचं आदित्य ठाकरेंनी म्हटलंय. तसंच महाराष्ट्रावर अन्याय होतोय, म्हणूनच दोन ठाकरे एकत्र आल्याचं आदित्य ठाकरेंनी म्हटलंय.

दोन दशकांनंतर ठाकरे बंधू एकत्र निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहे. त्यामुळे ठाकरेंनी मुंबईत एम फॅक्टरवर लक्ष केंद्रीत केलंय. एम फॅक्टरवर आदित्य ठाकरेंनी टू द पॉईंटमधून भूमिका मांडलीय. महाराष्ट्रप्रेमींना सोबत घेऊन निवडणुकीच्या मैदानात उतरणार
असल्याचा निर्धार त्यांनी केलाय. त्यामुळे ठाकरेंची एम फॅक्टरची रणनीती किती यशस्वी होणार का?, मुस्लीम मतदारांना ठाकरे आकर्षित करणार का? हे पाहणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे.

