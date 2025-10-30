English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मोठी बातमी! मुंबईतील पवईमध्ये माथेफिरुनं 17 मुलांना ओलीस धरलं; RA स्टुडिओमधील धक्कादायक घटना

Children hostage in Mumbai News: मुंबईतील उपनगर पवईतील आरए स्टुडिओमध्ये एका तरुणाने 15 ते 20 मुलांना ओलीस ठेवलं. स्टुडिओच्या पहिल्या मजल्यावर अभिनयाचे वर्ग आणि ऑडिशन्स सुरू असताना ही धक्कादाक घटना घडली.  

नेहा चौधरी | Updated: Oct 30, 2025, 05:58 PM IST
मोठी बातमी! मुंबईतील पवईमध्ये माथेफिरुनं 17 मुलांना ओलीस धरलं; RA स्टुडिओमधील धक्कादायक घटना

Children hostage in Mumbai News: मुंबईतील पवईमधून धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मुंबई उपनगर पवईतील आरए स्टुडिओमध्ये एका तरुणाने 15 ते 20 मुलांना ओलीस ठेवलं. स्टुडिओच्या पहिल्या मजल्यावर अभिनयाचे वर्ग आणि ऑडिशन्स सुरू असताना ही घटना घडली. खिडक्यांमधून मुलांना बाहेर डोकावताना पाहून जवळच्या लोकांमध्ये खळबळ उडाल्याच पाहिला मिळालं. या घटनेनंतर मुंबईत एकच खळबळ माजली आहे. या घटनेनंतर यामी गौतमीचा थर्सडे चित्रपटाची आठवण झाली आहे. योगायोग आज थर्सडेदेखील आहे. आताच मिळालेल्या माहितीनुसार पोलिसांनी आरोपीवर गोळीबार केला ज्यात तो जखमी झाला आहे. त्याला पोलिसांनी आरोपीला रुग्णालयात दाखल केलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील आरए स्टुडिओमध्ये गेल्या चार ते पाच दिवसांपासून मुलांसाठी ऑडिशन्स सुरू होते. युट्यूबर असल्याचा दावा करणारा रोहित आर्य नावाचा तरुण या ऑडिशन्स घेत होता. त्याने आज सकाळी सुमारे 100 मुलांना ऑडिशन्ससाठी बोलवलं होतं. दुपारी 1 वाजेपर्यंत त्याने सुमारे 80 मुलांना घरी पाठवलं होतं, तर उर्वरित 17 मुलांना एका खोलीत बंद केलं होतं. जेव्हा मुलं आवाज करू लागली आणि खिडक्यांमधून बाहेर डोकावू लागली तेव्हा लोकांना काहीतरी गडबड असल्याचे जाणवले आणि त्यांनी लगेच पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली. 

माहिती मिळताच मुंबई पोलिसांच्या अनेक पथकं घटनास्थळी पोहोचली. स्टुडिओला घेराव घालण्यात आला असून परिसर सील करण्यात आला आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांनी आरोपीशी संपर्क साधण्याचा वारंवार प्रयत्न केला आहे. मुलांची सुरक्षा ही पहिली प्राथमिकता आहे असे पोलिसांनी माध्यमांना सांगितलं आहे. दरम्यान पोलिसांनी 17 मुलांची सुखरूप सुटका केली आहे. 

नंतर, आरोपी रोहितने एक व्हिडीओ जारी केला ज्यामध्ये तो दहशतवादी नाही आणि पैशासाठी हा गुन्हा केला नाही असं सांगितलं आहे. पण, त्याला काही प्रश्नांची उत्तरं हवी आहेत. त्याने असंही म्हटलंय की त्याने हे कृत्य काळजीपूर्वक नियोजन करून केलंय. रोहितने व्हिडीओमध्ये धमकी दिली की जर त्याला उत्तरे मिळाली नाहीत तर काहीही होऊ शकतं. मी आत्महत्या करण्याऐवजी या मुलांना बंदी बनवलं आहे, मला संवाद साधायचा आहे, काही बोलायचं आहे, मला काही लोकांशी बोलायचं आहे, त्यांना प्रश्न विचारायचे आहेत असं रोहित आर्यने म्हटलं आहे. 

घटनेची बातमी पसरताच, मुलांच्या नातेवाईकांची मोठी गर्दी स्टुडिओबाहेर जमली. अनेक पालक त्यांच्या मुलांशी बोलण्याचा प्रयत्न करताना दिसले पण त्यांना आत जाऊ दिले नाही. गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी घटनास्थळी अतिरिक्त पोलीस दल बोलावण्यात आले. परिसरात हाय अलर्ट देखील जाहीर करण्यात आला.

पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी रोहित (30) हा स्टुडिओमध्ये तात्पुरते काम करत होता आणि सोशल मीडियावर एक अभिनय चॅनेल चालवतो. प्राथमिक तपासात असे दिसून आले आहे की आरोपी गेल्या काही दिवसांपासून मानसिकदृष्ट्या अस्थिर आहे. त्याची ओळख, हेतू आणि संभाव्य साथीदारांबद्दल माहिती गोळा केली जात आहे.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
rohit AryaMumbai Children Hostagemumbai policeRA StudiosMumbai news

इतर बातम्या

IPL 2026, KKR: कोलकाता नाईट रायडर्सला मिळाला नवा मुख्य प्रश...

स्पोर्ट्स