English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • ...तर पुन्हा निवडणुका होणार? बिनविरोध विजयाची डबडी, नाचकाम करणाऱ्या भाजप-शिंदेगटावर शिवसेना UBT चा घणाघात

...तर पुन्हा निवडणुका होणार? बिनविरोध विजयाची डबडी, नाचकाम करणाऱ्या भाजप-शिंदेगटावर शिवसेना UBT चा घणाघात

Shivsena UBT : कशाला घेता निवडणुका? उन्माद टोकाला गेलाय... 'भाजपला दुतोंडी गांडूळ म्हणतो कारण...'; सामना अग्रलेखातून जळजळीत टीका करत राज्यातील राजकीय स्थितीवर ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून कटाक्ष...   

सायली पाटील | Updated: Jan 5, 2026, 08:52 AM IST
...तर पुन्हा निवडणुका होणार? बिनविरोध विजयाची डबडी, नाचकाम करणाऱ्या भाजप-शिंदेगटावर शिवसेना UBT चा घणाघात
mahapalika election 2026 shivsena ubt saamna editorial slams bjp over unopposed wins bmc kdmc election Political update

Shivsena UBT : महाराष्ट्रात महापालिका निवडणुकांची रणधुमाळी खरंच आहे का? असाच प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. असा प्रश्न विरोधी पक्ष आणि मतदारांनाही पडत असून, त्यामागे कारण ठरत आहे ते म्हणजे महायुतीच्या बिनविरोध विजयाचं सूत्र. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीनं सामना या मुखपत्रातून राजकारणीत याच स्थितीवर खोचक शब्दांत टीका करण्यात आली. भाजप आणि शिंदे गटामध्ये उमेदवार बिनविरोध निवडून आणण्यासाठी एक स्पर्धा सुरू असून दोन-पाच कोटींचं आमिष दाखवत सध्या विजयाची डबडी वाजवून नाचकाम करण्याचा प्रकार सुरू असल्याची टीका अग्रलेखातून करण्यात आली आहे. एकिकडे नितीमत्ता, चारित्र्यावर भाष्य करायचं आणि दुसरीकडे घोटाळेबाजांना पक्षात घेत निवडणुका जिंकायच्या याच भूमिकेमुळं त्यांना दुतोंडी गांडूळ म्हणतो असं शिवसेना उबाठाकडून म्हणण्यात आलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

निवडणुकाच नका घेऊ...

महाराष्ट्रात सत्ताधाऱ्यांची मनमानी व यंत्रणांचा उन्माद टोकाला गेला असून हे राज्य असं कधीच नव्हतं, निवडणुका लढायच्या आधीच विजय विकत घेणार असाल तर निवडणूक आयोग बरखास्त करून यापुढे निवडणुका घेऊच नका असा सणसणीत टोला सामनातून लगावण्यात आला. 

...तर पुन्हा निवडणुका होणार?

एखाददुसऱ्या ठिकाणी समोरच्या उमेदवाराच्या तांत्रिक चुकांमुळे निवडणूक बिनविरोध होऊ शकते, पण ज्या ‘घाऊक’ पद्धतीने सत्ताधाऱ्यांनी बिनविरोध निवडणुका जिंकण्याचा प्रयत्न केला तो सर्व प्रकार म्हणजे लोकशाहीची हत्या असल्याचा घणाघात तर, प्रत्यक्षात अशा स्थितीत कोणतीही निवडणूक बिनविरोध होऊ शकत नाही अशी वस्तुस्थिती अग्रलेखातून समोर ठेवण्यात आली. 

निवडणुका बिनविरोध का होऊ शकत नाहीत? वाचा जसंच्या तसं...

'प्रत्येक मतपत्रिकेवर किंवा ईव्हीएमवर नोटाचे (Nota) बटण आहे. None of The Above म्हणजे या उमेदवारांपैकी कोणीच नाही. सब घोडे बारा टके असल्याने हजारो मतदार निषेध म्हणून ‘नोटा’चे बटण दाबतात. जर ‘नोटा’ पर्याय निवडलेल्या मतदारांची संख्या अधिक असेल तर ती निवडणूक रद्द होते व निवडणूक पुन्हा घेण्यात येते. त्यामुळे कायद्याचे पालन झाले तर निवडणूक आयोग बिनविरोध विजय फेटाळून लावेल. जे 70 नगरसेवक बिनविरोध निवडून आणले त्यांना निवडणुकीत ‘नोटा’शी सामना करावा लागेल. त्यामुळे निवडणूक घ्यावीच लागेल.'

राज्यात सध्या निवडणूक आयोगच नव्हे, तर पोलीस प्रशासन, उमेदवार तर विकले गेले आहेतच, मात्र काही ठिकाणी मतदारांच्या भूमिकाही संशयास्पद असून, पैशांच्या वर्षावात मतदारदेखील वाहून गेले असा निराशेचा सूर ठाकरेंकडून आळवण्यात आला आहे. '70 जागांवर एकही मत पडले नाही आणि तरीही तेथे सत्ताधाऱ्यांनी निवडणुका जिंकल्या. भाजप व त्यांच्या मित्रपक्षांनी लोकशाहीचे हे माफियाकरण केले. जेथे मते चोरता आली नाहीत तेथे दहशत व पैशांनी विरोधी उमेदवारांना माघार घेण्यास भाग पाडले', असं म्हणत लोकशाहीचं हे चित्र स्वीकारार्ह नसल्याचीच भूमिका सामनातून मांडण्यात आली. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
mahapalika election 2026महापालिका निवडणूक 2026ShivsenaUBTsaamna editorial

इतर बातम्या

5 वर्षांपासून पेमेंट थांबलं ; 'या' लोकप्रिय मराठी...

मनोरंजन