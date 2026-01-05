...तर पुन्हा निवडणुका होणार? बिनविरोध विजयाची डबडी, नाचकाम करणाऱ्या भाजप-शिंदेगटावर शिवसेना UBT चा घणाघात

Shivsena UBT : महाराष्ट्रात महापालिका निवडणुकांची रणधुमाळी खरंच आहे का? असाच प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. असा प्रश्न विरोधी पक्ष आणि मतदारांनाही पडत असून, त्यामागे कारण ठरत आहे ते म्हणजे महायुतीच्या बिनविरोध विजयाचं सूत्र. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीनं सामना या मुखपत्रातून राजकारणीत याच स्थितीवर खोचक शब्दांत टीका करण्यात आली. भाजप आणि शिंदे गटामध्ये उमेदवार बिनविरोध निवडून आणण्यासाठी एक स्पर्धा सुरू असून दोन-पाच कोटींचं आमिष दाखवत सध्या विजयाची डबडी वाजवून नाचकाम करण्याचा प्रकार सुरू असल्याची टीका अग्रलेखातून करण्यात आली आहे. एकिकडे नितीमत्ता, चारित्र्यावर भाष्य करायचं आणि दुसरीकडे घोटाळेबाजांना पक्षात घेत निवडणुका जिंकायच्या याच भूमिकेमुळं त्यांना दुतोंडी गांडूळ म्हणतो असं शिवसेना उबाठाकडून म्हणण्यात आलं आहे.
महाराष्ट्रात सत्ताधाऱ्यांची मनमानी व यंत्रणांचा उन्माद टोकाला गेला असून हे राज्य असं कधीच नव्हतं, निवडणुका लढायच्या आधीच विजय विकत घेणार असाल तर निवडणूक आयोग बरखास्त करून यापुढे निवडणुका घेऊच नका असा सणसणीत टोला सामनातून लगावण्यात आला.
एखाददुसऱ्या ठिकाणी समोरच्या उमेदवाराच्या तांत्रिक चुकांमुळे निवडणूक बिनविरोध होऊ शकते, पण ज्या ‘घाऊक’ पद्धतीने सत्ताधाऱ्यांनी बिनविरोध निवडणुका जिंकण्याचा प्रयत्न केला तो सर्व प्रकार म्हणजे लोकशाहीची हत्या असल्याचा घणाघात तर, प्रत्यक्षात अशा स्थितीत कोणतीही निवडणूक बिनविरोध होऊ शकत नाही अशी वस्तुस्थिती अग्रलेखातून समोर ठेवण्यात आली.
'प्रत्येक मतपत्रिकेवर किंवा ईव्हीएमवर नोटाचे (Nota) बटण आहे. None of The Above म्हणजे या उमेदवारांपैकी कोणीच नाही. सब घोडे बारा टके असल्याने हजारो मतदार निषेध म्हणून ‘नोटा’चे बटण दाबतात. जर ‘नोटा’ पर्याय निवडलेल्या मतदारांची संख्या अधिक असेल तर ती निवडणूक रद्द होते व निवडणूक पुन्हा घेण्यात येते. त्यामुळे कायद्याचे पालन झाले तर निवडणूक आयोग बिनविरोध विजय फेटाळून लावेल. जे 70 नगरसेवक बिनविरोध निवडून आणले त्यांना निवडणुकीत ‘नोटा’शी सामना करावा लागेल. त्यामुळे निवडणूक घ्यावीच लागेल.'
राज्यात सध्या निवडणूक आयोगच नव्हे, तर पोलीस प्रशासन, उमेदवार तर विकले गेले आहेतच, मात्र काही ठिकाणी मतदारांच्या भूमिकाही संशयास्पद असून, पैशांच्या वर्षावात मतदारदेखील वाहून गेले असा निराशेचा सूर ठाकरेंकडून आळवण्यात आला आहे. '70 जागांवर एकही मत पडले नाही आणि तरीही तेथे सत्ताधाऱ्यांनी निवडणुका जिंकल्या. भाजप व त्यांच्या मित्रपक्षांनी लोकशाहीचे हे माफियाकरण केले. जेथे मते चोरता आली नाहीत तेथे दहशत व पैशांनी विरोधी उमेदवारांना माघार घेण्यास भाग पाडले', असं म्हणत लोकशाहीचं हे चित्र स्वीकारार्ह नसल्याचीच भूमिका सामनातून मांडण्यात आली.