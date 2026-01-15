English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'शाई लावा, पुसा, पुन्हा मतदान करा... हा कसला...'; सत्ताधाऱ्यांवर कडाडले राज ठाकरे! 'आम्हाला जे...'

BMC Election 2026 : मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांच्या निमित्तानं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सहकुटुंब मतदानाचा हक्क बजावला. ज्यानंतर त्यांनी मतदान प्रक्रियेतील सावळा गोंधळ दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया दिली.   

सायली पाटील | Updated: Jan 15, 2026, 04:53 PM IST
Maharashtra BMC Election 2026 : मुंबई मनपा निवडणुकीच्या निमित्तानं मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीसुद्धा सहकुटुंब मतदान केंद्रावर जात तिथं आपला मतदानाचा हक्क बजावला. मतदानानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सत्ताधाऱ्यांनी सत्तेचा गैरवापर करण्याच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्याच्या शब्दांत नाराजीचा तीव्र सूर आळवला. 

मतदान प्रक्रियेसह सत्ताधाऱ्यांवर कडाडले राज ठाकरे, पाहा काय म्हणाले...

'ये न के नं प्रकारे निवडणुका जिंकायच्या आणि त्यासाठी वाटेल ते करता येईल यासाठी सर्व गोष्टी सरकार करत आहे. यामध्ये दुबारचा विषय आला दुबारच्या विषयामध्ये त्यांनी पहिल्यांदा सांगितलं आणि यामध्ये आमचा काही संबंध नाही असं म्हटलं. ज्यानतंर 10 लाख मुंबईतील मतदार जाहीर केले. दुबारनंतर विषय आला व्हीव्हीपॅटला. त्यामुळं आपण दाबलेलं बटण त्या चिन्हावर गेलं आहे का हे दाखवायला मार्ग नाही. हे सगळं झालं, त्या सगळ्या गोष्टींनंतर आता नवं काहीतरी काढलं पाडू नावाचं यंत्र मतमोजणीच्या वेळी वापरणार आहेत. 

म्हणजे विरोधी पक्ष वगैरे नावाची काही गोष्ट ठेवायचीच नाही आणि दुसऱ्या पक्षांनी निवडणूक लढवायचीच नाही, सरकारने ठरवायचं की कशा प्रकारे निवडणुका लढवायच्या असं म्हणत जे विधानसभेच्या वेळी ते आताही करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. होऊ देणार नाही तो भाग वेगळा. परंतु आता हे मशिन आणलं आहे जे कोणत्याही राजकीय पक्षाला दाखवलेलं नाही हे मशिन आणल्यावर त्याची स्पष्टोक्ती आयोगानं द्यायची तेही ते पत्र पाठवूनसुद्धा देत नाहीत आणि आज तर असून वेगळंच काहीतरी', अशा शब्दांत राज ठाकरेंनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरलं. 

शाई लावा, शाई पुसा...

मतदारांच्या हाती लावली जाणारी शाई पुसली जात असल्याची अनेक प्रकरणं समोर येत असल्याबाबत राज ठाकरेंनी संतप्स सूर आळवल विकासाची उपरोधिक परिभाषा अधोरेखित केली. 'आजपर्यंत ती शाई लावली जायची. आता काहीतरी पेन आणलं आहे. बाहेर पडल्यावर सॅनिटायजर लावलं तर ती शाई निघून जाते. एक दिवस आधीचच घ्या, एक दिवस उमेदवारांना प्रचारासाठी वाढवून दिला, की घरोघरी जाऊन मतदारांना भेटू शकता. मात्र असा कोणताही नियम नाही. परत ते कशासाठी, तर पैसे वाटायला. संपूर्ण प्रशासन हे सत्तेसाठी कामाला लागलं आहे. आम्ही आमच्या परिनं जे करायचं आहे ते करतोय. मात्र ही चांगल्या लोकशाहीची लक्षणं नाहीत' असं ते म्हणाले. 

चुकीच्या मार्गानं असल्या निवडणुका आणि इतका बनाव रचून सत्तेवर येणं याला काही सत्तेवर येणं म्हणता येणार नाही असा टोला लगावत आज मतदानाचा दिवस आहे आणि आम्हाला हवं ते आम्ही करु असा स्पष्ट इशारा त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना दिला. 'माझं नागरिकांना आणि शिवसैनिक, महाराष्ट्रसैनिकांना एकच सांगणं आहे सतर्क राहा. सत्तेच्या गैरवापराला काही मर्यादा राहिलेल्या नाहीत, सतर्क राहा आणि परिस्थितीवर लक्ष ठेवा', असं आवाहनही त्यांनी केलं. 

