'निवडणूक आयुक्त कसला पगार घेतात? हे सर्व थांबलं नाही, तर...', उद्धव ठाकरेंचा घणाघात!

BMC Election 2026 : मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी आज मतदान होत असून उद्धव ठाकरे यांनी सहकुटुंब मतदान केलं आहे. पण यावेळी ते निवडणूक आयुक्तांवर संतापले. 

नेहा चौधरी | Updated: Jan 15, 2026, 12:52 PM IST
Uddhav Thackeray on Election Commission: महाराष्ट्रात आज लोकशाहीचा उत्साह सुरु आहे. 29 महापालिकेसाठी आज मतदान होत आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि रश्मी ठाकरे यांनी आपला मतदानाचा अधिकार बजावला. मतदान केंद्राबाहेर आल्यावर उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी निवडणूक आयुक्तांवर टीका केली. 

'निवडणूक आयुक्त कसला पगार घेतात?'

उद्धव ठाकरे म्हणाले की, मी सहकुटुंब मतदानाचा हक्क बजावला आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक ठिकाणी जनतेने मत करा आणि लोकशाही जिवंत ठेवा, असं आवाहन त्यांनी केलं. ते पुढे म्हणाले की, मला सकाळपासून वेगवेगळ्या ठिकाणाहून जिथे मतदान होत आहे, मुंबईतूनही फोन येत आहे. निवडणूक यादीचा गोंधळ तर आहेच, नावं वगळली जातेय, गोंधळ काय संपत नाहीय. 

एवढंच नाही तर बोटावरील शाईदेखील पिसली जात आहे. मला असं वाटत निवडणूक आयुक्त हे पगार कसला घेतात, याचा खुलासा झाला पाहिजे. तसंच निवडणूक आयुक्तांवरही एक बंधन पाहिजे. त्यांना 365 दिवस मुंबई महापालिका निवडणूक 9 वर्षांनी होते. मग इतक्या वर्ष निवडणूक आयोग, आयुक्त आणि कर्मचारी काय करत होते असा थेट सवाल उद्धव ठाकरेंनी केला. 

एवढंच नाहीतर निवडणूक आयुक्तांनी रोज काय काम केलं हे त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या साईटवर टाकणं बंधनकारक केलं पाहिजे. अन्यथा राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते हे निवडणूक आयुक्त्यांच्या कार्यालयात बसवण्यात यायला हवेत, जेणेकरून ही जी दादागिरी सुरू आहे, भाईगिरी सुरू आहे, तेव्हा वर्षभर हे आयोगातील माणसं काय करतात हे समोर येईल. निवडणूक याद्यांचा घोळ ताबडतोब थांबवला गेला पाहिजे. नाहीतर निवडणूक आयुक्तांवर कारवाई झाली पाहिजे, या शब्दात उद्धव ठाकरे निवडणूक आयुक्तांवर संतापले. 

राज ठाकरेंही संतापले...

राज ठाकरेंनी मतदान केल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना आपला संताप व्यक्त केला. ते म्हणाले की, आजपर्यंत ती शाई लावली जायची. आता काहीतरी पेन आणलं आहे. बाहेर पडल्यावर सॅनिटायजर लावलं तर ती शाई निघून जाते. एक दिवस आधीचच घ्या, एक दिवस उमेदवारांना प्रचारासाठी वाढवून दिला, की घरोघरी जाऊन मतदारांना भेटू शकता. मात्र असा कोणताही नियम नाही. परत ते कशासाठी, तर पैसे वाटायला. संपूर्ण प्रशासन हे सत्तेसाठी कामाला लागलं आहे. आम्ही आमच्या परिनं जे करायचं आहे ते करतोय. मात्र ही चांगल्या लोकशाहीची लक्षणं नाहीत. 

