Marathi News
Maharashtra Cabinet Decision Today: या बैठकीमध्ये 8 वेगवेगळ्या विभागांसंदर्भात 8 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. हे निर्णय कोणते आहेत ते पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 16, 2025, 02:56 PM IST
1 हजार कोटींचा एक्सप्रेस वे, ₹32680000000 ची नवी इंडस्ट्री अन्...; सरकारचे 8 मोठे निर्णय
फडणवीस सरकारचे 8 मोठे निर्णय
Maharashtra Cabinet Decision Today: राज्य सरकारच्या मंत्रिंमडळाची आज म्हणजेच 16 सप्टेंबर रोजी मंत्रालयामध्ये बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये 8 वेगवेगळ्या विभागांसंदर्भात 8 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. हे निर्णय कोणते आहेत ते पाहूयात...

वस्त्रोद्योग विभाग

अकोला येथील दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणीला 'खास बाब' म्हणून शासन अर्थसहाय मिळणार आहे. अर्थसहाय्याच्या 5:45:50 या गुणोत्तरानुसार निवड केली जाईल. 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य

मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन निर्वाह भत्ता तसेच विद्यार्थींनीसाठीच्या स्वच्छता प्रसाधन भत्त्यात सुमारे दुपटीने वाढ. हजारो विद्यार्थ्यी- विद्यार्थिनींना या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे. 

सहकार व पणन विभाग

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजनेस पुढील दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्यभरात 116 बाजार समित्यांमध्ये नवीन शेतकरी भवन बांधण्यासाठी व अस्तित्वातील भवनांच्या दुरूस्तीसाठी असा एकूण 132 कोटी 48 लाखांचा खर्च. विविध ठिकाणी 79 नवीन शेतकरी भवन उभारण्याचे प्रस्ताव मंजूर झाला आहे.

सहकार व पणन विभाग

आधुनिक संत्रा केंद्र उभारण्याच्या योजनेस 2 वर्षे मुदतवाढ देण्यात आली आहे. नागपूर, काटोल, कळमेश्वर, (जि.नागपूर), मोर्शी (जि.अमरावती ) व संग्रामपूर, (जि.बुलढाणा) येथे आधुनिक संत्रा केंद्र उभारण्यात येत आहेत. मुदतवाढीसह योजनेच्या स्वरुपात अनुषंगिक बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

ऊर्जा विभाग

नवीनकरणीय ऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी संयुक्त उद्यम कंपनी. महानिर्मिती व मे.सतलज जलविद्युत निगम लि. यांची संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आङे. राज्यभरात पाच हजार मेगावॅट क्षमतचे प्रकल्प विकसित केला जाईल.

उद्योग विभाग

महाराष्ट्र ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी धोरण 2025 जाहीर. सन 2050 पर्यंतचे नियोजन. सुमारे 3 हजार 268 कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर झाला आहे.

नियोजन विभाग

राज्याच्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा देण्यात आला आहे. राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांबाबत यापुढे उपसमिती यापुढे मंत्रिमंडळ समिती म्हणून कामकाज करेल असं निश्चित करण्यात आलं आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

भंडारा ते गडचिरोली दरम्यान 94 किलोमीटरचा द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पाला मान्यता मिळाली आहे. प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्ग प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार. प्रकल्पाच्या आखणीस व भूसंपादनास मान्यता. भुसंपादनासह अनुषंगिक 931 कोटी 15 लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
