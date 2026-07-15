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फडणवीसांच्या कॅबिनेटमधून 2 अनुभवी मंत्र्यांना डच्चू? अजित पवारांच्या खास माणसाची मंत्रिमंडळात वर्णी?

महाराष्ट्रामध्येही लवकरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्याची दाट शक्यता असून नेमका काय फेरफार होऊ शकतो याबद्दल चार नावं सध्या चर्चेत आहेत.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 15, 2026, 11:34 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:34 AM IST
फडणवीसांच्या कॅबिनेटमधून 2 अनुभवी मंत्र्यांना डच्चू? अजित पवारांच्या खास माणसाची मंत्रिमंडळात वर्णी?
Image Credit: मंत्रिमंडळात मोठे बदल (फोटो प्रातिनिधिक, फेसबुकवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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फडणवीसांच्या कॅबिनेटमधून 2 अनुभवी मंत्र्यांना डच्चू? अजित पवारांच्या खास माणसाची मंत्रिमंडळात वर्णी?
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