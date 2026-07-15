फडणवीसांच्या कॅबिनेटमधून 2 अनुभवी मंत्र्यांना डच्चू? अजित पवारांच्या खास माणसाची मंत्रिमंडळात वर्णी?

केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये मोठा बदल होणार असल्याचे संकेत मिळत असतानाच महाराष्ट्रातही लवकरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे. फडणवीस सरकारमधील वादग्रस्त व सुमार कामगिरी असणाऱ्या मंत्र्यांना डच्चू दिला जाणार असून त्याजागी नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कोणत्या मंत्र्यांची एक्झिट होऊ शकते आणि कोणाला संधी मिळू शकते ते पाहूयात...
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या 'वर्षा' निवासस्थानी भाजपच्या कोअर कमिटीची महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत केंद्रीय आणि राज्य मंत्रिमंडळातील संभाव्य विस्तार, पक्षाच्या प्रलंबित संघटनात्मक नियुक्त्या तसेच आगामी राजकीय रणनीतीवर सविस्तर चर्चा झाल्याची शक्यता आहे. भाजपचे राष्ट्रीय सहसंघटनमंत्री शिवप्रकाश, राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे या बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये मंत्रिमंडळातील संभाव्य विस्तारामध्ये मित्रपक्षातील कोणाचा समावेश होऊ शकतो यावर चर्चा झाल्याचं बोललं जात आहे.
फडणवीस सरकारच्या विस्तारात प्रामुख्याने भाजप आणि अजित पवार गटाच्या काही मंत्र्यांकडील खात्यांत बदल करण्यात येणार आहे. याशिवाय शिंदे गटाच्या अकार्यक्षम व वादग्रस्त मंत्र्यांना वगळून त्यांच्या जागी नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याची चर्चा आहे.
शिंदे गटाच्या तीन ते चार जणांचा पत्ता कट होण्याची दाट शक्यता आहे. सातत्याने वादग्रस्त विधाने करून सरकारची डोकेदुखी वाढवणारे शिंदे गटातील वाचाळवीर आणि कामगिरी सुमार दर्जाची आहे अशा मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून थेट डच्चू दिला जाण्याची शक्यता आहे. मागील काही काळामध्ये शिंदेंच्या अनेक मंत्र्यांनी केलेल्या विधानांवरुन थेट मुख्यमंत्र्यांनी नाराजी बोलून दाखवल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. आता मंत्रिमंडळ विस्तारातून अशा मंत्र्यांना सूचक संदेश दिला जाईल असं सांगितलं जात आहे.
अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांच्या मंत्रिपदावर टांगती तलवार असून त्या जागांसाठी शिंदे आणि अजित पवार गटात रस्सीखेच सरू आहे.
अजित पवार यांचे निकटवर्तीय असलेले मावळचे आमदार सुनील शेळके यांचा समावेश केला जाण्याची शक्यता आहे. तर संतोष देशमुख हत्या प्रकरणामुळे मंत्रिमंडळाबाहेर जावे लागलेले धनंजय मुंडे यांना पुन्हा मंत्रिपद मिळू शकते अशी चर्चा आहे.