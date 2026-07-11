'लाडकी बहीण' योजनेसाठी 3541 कोटींचा अतिरिक्त खर्च, 'कॅग'च्या अहवालाने सरकार अडचणीत? कमी कर्ज दिसावं म्हणून...

महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये मागील काही वर्षांपासून सातत्याने चर्चेत असलेली राज्यातील महायुती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी एक असलेली 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' नको त्या कारणासाठी चर्चेत आली आहे. 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'च्या आर्थिक नियोजनावर देशाच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी म्हणजेच 'कॅग'ने आपल्या ताज्या अहवालात गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सन 2024-25 या आर्थिक वर्षात सरकारने या योजनेवर बजेटच्या आर्थिक तरतुदीपेक्षा तब्बल 3 हजार 541 कोटी रुपये जास्त खर्च केले. या अवाढव्य खर्चाचे कोणतेही ठोस स्पष्टीकरण सरकारला देता आलेले नाही, असे 'कॅग'ने म्हटले आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये बजेटचे अंदाज बांधणे, खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आणि एकंदरीत आर्थिक व्यवस्थापन यामध्ये मोठ्या त्रुटी असल्याचे कॅगच्या अहवालात समोर आले आहे.
सरकारने मोठ्या थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनांसाठी अर्थसंकल्प तयार करताना लाभार्थी व्याप्ती आणि निधीच्या गरजा यांचे व्यवस्थित मूल्यांकन करावे, असा सल्ला 'कॅग'ने राज्य सरकारला दिल्याचा उल्लेख 'इंडियन एक्सप्रेस'ने दिलेल्या वृत्तात आहे. तसेच निधी ठेव खात्यांमध्ये पडून ठेवण्याऐवजी केवळ तात्काळ खर्चासाठी आवश्यक असेल तेव्हाच तो काढला जाईल याची खात्री करावी, असा सल्ला 'कॅग'कडून सरकारला देण्यात आला आहे.
राज्याच्या आर्थिक पारदर्शकतेवर गंभीर आक्षेप नोंदवितानाच 2024-25 या आर्थिक वर्षअखेर राज्याचे अर्थसंकल्पबाह्य कर्ज 28 हजार 325 कोटी रुपयांवर पोहोचल्याने 'कॅग'ने ताशेरे ओढले आहेत. ही कोट्यवधी रुपयांची देणी राज्याच्या अधिकृत अर्थसंकल्पी कागदपत्रांमध्ये न दाखविल्याने राज्यावरील एकूण कर्जाचा बोजा कमी दिसतोय. विधिमंडळाच्या अपरोक्ष हे करण्यात आले असल्याचा आक्षेपदेखील 'कॅग'कडून नोंदविण्यात आला आहे.
महसूल तुटीमध्ये वाढ, बांधील खर्चाचे वाढते ओझे या राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबतच्या गंभीर बाबींकडेही या अहवालामध्ये लक्ष वेधले आहे. राज्याने वित्तीय तूट कायद्यातील 'जीएसडीपी'च्या 2.74 टक्के मयदित ठेवली असली तरी महसुली तूट 29 हजार 994.76 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. याचा अर्थ राज्य दीर्घकालीन विकासात्मक मालमत्ता निर्माण करण्याऐवजी दैनंदिन प्रशासकीय खर्च भागविण्यासाठी कर्जावर अधिक अवलंबून राहत असल्याचे स्पष्ट होते.
राज्य सरकारने 85 टक्क्यांहून अधिक घरगुती नळ जोडण्या पूर्ण केल्याचा दावा केला असला तरी, 'कॅग'च्या अहवालात नियोजन, अंमलबजावणी, आर्थिक व्यवस्थापन आणि देखभाल यात गंभीर कमतरता असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 'कॅग'च्या परफॉर्मन्स ऑडिट अहवालानुसार (मार्च 2024 पर्यंत) गाव, जिल्हा आणि राज्यस्तरावर योजना अंमलबजावणीत सिस्टमॅटिक उणिवा आढळल्या आहेत.