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'लाडकी बहीण' योजनेसाठी 3541 कोटींचा अतिरिक्त खर्च, 'कॅग'च्या अहवालाने सरकार अडचणीत? कमी कर्ज दिसावं म्हणून...

देशाच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी म्हणजेच 'कॅग'ने आपल्या ताज्या अहवालात राज्य सरकारच्या आर्थिक कारभारासंदर्भात गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 11, 2026, 10:31 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:31 AM IST
'लाडकी बहीण' योजनेसाठी 3541 कोटींचा अतिरिक्त खर्च, 'कॅग'च्या अहवालाने सरकार अडचणीत? कमी कर्ज दिसावं म्हणून...
Image Credit: राज्य सरकारवर कॅगचे ताशेरे (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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