'तू मुलगा आहेस की मुलगी,' अक्षय कुमारच्या मुलीला विचारणा; उत्तर देताच मागितले न्यूड फोटो अन् अखेर...; केली फक्त 'ती' एक चूक

Akshay Kumar Daughter Cyber Harrasment: बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमारच्या मुलीकडे न्यूड फोटो मागितल्याप्रकरणी महाराष्ट्र सायबर विभागाने पहिली अटक केली आहे. ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून तिच्याकडे न्यूड फोटोंची मागणी करण्यात आली होती. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये, मुंबईतील राज्य पोलीस मुख्यालयात आयोजित 'सायबर जागृती महिना 2025' (Cyber Awareness Month 2025) च्या उद्घाटन समारंभात अक्षय कुमारने या घटनेचा उलगडा केला होता.
"माझी मुलगी व्हिडीओ गेम खेळत होकी. काही व्हिडीओ गेममध्ये तुम्ही दुसऱ्या व्यक्तीसोबत खेळू शकता. आपण एका अज्ञात व्यक्तीसोबत खेळत असतो. जेव्हा तुम्ही खेळत असता तेव्हा तुम्हाला, "धन्यवाद, खूपच मजा आली" किंवा 'चू चांगलं खेळत आहेस' असे मेसेज पाठवले जातात. अचानक त्या व्यक्तीने, 'तू कुठची आहेस?' असं विचारलं. त्यावर तिने मुंबई असं उत्तर दिलं. यानंतर सगळं काही सामान्य होतं. तो व्यक्ती म्हणाला 'तू खूप चांगली खेळलीस. चांगली कामगिरी केलीस. मला आदरपूर्वक वाटलं".
अक्षय कुमारने पुढे सांगितलं की, "या चर्चेदरम्यान त्या व्यक्तीने तिला तू मुलगा आहेस की मुलगी असं विचारलं. त्यावर तिने, मुलगी असं उत्तर दिलं. यानंतर त्याने, 'तू मला तुझे न्यूड फोटो पाठवू शकतेस का?' असं विचारलं. माझ्या मुलीने तात्काळ सगळं बंद केलं. ती आईकडे गेली. तिने आईशी बोलण्याचा योग्य निर्णय घेतला. अशाप्रकारे हे सगळं घडलं. हादेखील साबर क्राइमचा भाग आहे. लोक आणि मुलं वाहवत जातात. खंडणीचे पैसे द्यावे लागतात. त्यामुळेच आत्महत्येच्या अनेक घटना घडतात. डिजिटलच्या जगात आपल्या मुलांनी हे शिकणं गरजेचं आहे".
अक्षय कुमारने यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे वेगाने विकसित होत असलेल्या डिजिटल युगात 'सायबर गुन्ह्यां'बाबत (Cyber Crime) जागृती निर्माण करण्यासाठी शाळांमध्ये साप्ताहिक वर्ग आयोजित केले जावेत असं आवाहनही केलं. "तुम्हा सर्वांना ठाऊकच आहे की, हा गुन्हा आता रस्त्यांवरील गुन्ह्यांपेक्षाही अधिक गंभीर स्वरूप धारण करत आहे. या गुन्ह्याला आळा घालणे अत्यंत महत्त्वाचं आहे," असं तो म्हणाला.
अक्षय कुमारने घटनेचा उलगडा केल्यानंतर सायबर सेलने तपास सुरु केला होता. तांत्रिक विश्लेषण आणि डिजिटल ट्रॅकिंगच्या आधारे आरोपीची ओळख पटवत त्याला अटक करण्यात आली. त्याने इतर मुलांशीही अशाच प्रकारचे गैरवर्तन केले आहे का, हे निश्चित करण्यासाठी सध्या त्याची कसून चौकशी केली जात आहे.
मुंबईतील एका महाविद्यालयात सायबर जागृती निर्माण करण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात अक्षय कुमारचा हा व्हिडीओ दाखवण्यात आला. यावेळी विद्यार्थ्यांना डिजिटल विश्वातील धोक्यांविषयी सावध ककरण्यात आलं आणि त्यांना सुरक्षित डिजिटल पद्धतींची जाणीव करून दिली. या सत्रात ऑनलाइन आर्थिक फसवणुकीला प्रतिबंध करण्याचे उपाय, सोशल मीडियावरील सुरक्षा, 'फिशिंग' हल्ले आणि 'सायबर बुलिंग' यांसारख्या विषयांचा समावेश करण्यात आला होता.