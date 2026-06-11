/370 Biryani : स्टँड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरेसह डॉ. सेजल पवार, हिमांशु जांगरा विरोधात गुन्हा दाखल, प्रकरणाला वेगळं वळण

सोशल मीडियावर कथित अश्लील आणि आक्षेपार्ह मजकूर प्रसारित केल्याप्रकरणी नोडल सायबर पोलीस ठाण्यात FIR नोंदवण्यात आली. भारतीय न्याय संहिता (BNS) तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रणित मोरे याच्या कार्यक्रमाशी संबंधित व्हिडिओ यूट्यूब, इन्स्टाग्रामसह विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित झाल्याचा आरोप आहे. व्हायरल क्लिपमध्ये हिमांशू जांगराने डेटवर खर्च केलेल्या पैशांच्या बदल्यात शारीरिक जवळीक मिळण्याचा हक्क असल्याचे सूचित करणारे वक्तव्य केल्याचा आरोप आहे
या वक्तव्यांमुळे महिलांचा अवमान होत असून संमती आणि सन्मानासारख्या गंभीर मुद्द्यांची खिल्ली उडवल्याचा दावा महाराष्ट्र सायबरने केला आहे. डॉ. सेजल पवारने मृत पुरुषांचे मृतदेह आणि वैद्यकीय शिक्षणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या शवांबाबत आक्षेपार्ह व अवमानकारक टिप्पणी केल्याचाही आरोप आहे
संबंधित मजकूर प्रेक्षकसंख्या वाढवण्यासाठी, सोशल मीडिया एंगेजमेंट वाढवण्यासाठी आणि आर्थिक लाभासाठी प्रसारित करण्यात आल्याचा आरोप तपास यंत्रणेने केला आहे. प्रणित मोरे, हिमांशू जांगरा आणि डॉ. सेजल पवार यांना चौकशीसाठी आणि जबाब नोंदवण्यासाठी महाराष्ट्र सायबरकडून समन्स बजावण्यात आले आहेत.
Maharashtra Cyber registers FIR against Pranit More and others regarding objectionable content circulated on social media.— ANI (@ANI) June 11, 2026
The Office of the Additional Director General of Police, Maharashtra Cyber, serves as the nodal office for all cyber-related matters in the State of…
प्रणित मोरेच्या शोमधील हिमांशु जांगडा आणि डॉ. सेजल पवारचे दोन वेगवेगळे व्हिडीओ आहेत. ही दोन्ही प्रकरणं गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आले आहेत.
हिमांशू जांगडा आणि '370 रुपयांची बिर्याणी':
प्रणीत मोरेच्या एका लाईव्ह शोदरम्यान, प्रेक्षकांमध्ये बसलेल्या हिमांशू जांगडा नावाच्या तरुणाने त्याच्या डेटिंगचा एक किस्सा सांगितला. त्याने सांगितले की, तो हरियाणातील गुरुग्राम येथे एका मुलीसोबत डेटवर गेला होता आणि तिथे त्याने 370 रुपयांची चिकन बिर्याणी मागवली होती. जेव्हा मुलीने त्याला घरी सोडण्यास सांगितले, तेव्हा "370 रुपये खर्च केले आहेत, तर ते वसूल (Return) केले पाहिजेत" असे म्हणत त्याने तिच्या संमतीशिवाय शारीरिक जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केल्याचे आणि अयोग्य वर्तनाचे समर्थन केले. या गंभीर विषयावर शोमध्ये प्रणीत मोरे आणि इतर प्रेक्षक हसताना दिसले. हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यावर महिलांचा अवमान आणि संमतीच्या (Consent) नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल हिमांशूवर तीव्र टीका झाली. वाढता वाद पाहून हिमांशू ज्या कंपनीत (स्टारविक डिझाईन) काम करत होता, त्या कंपनीने त्याला नोकरीवरून तात्काळ बडतर्फ (फायर) केले. राष्ट्रीय महिला आयोगानेही (NCW) या प्रकरणात तात्काळ कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
डॉ. सेजल पवार आणि 'कॅडेवर' वाद : बिर्याणीचा वाद सुरू असतानाच, त्याच शोमधील दुसरा एक जुना व्हिडिओ व्हायरल झाला. यामध्ये मुंबईच्या केईएम (KEM) हॉस्पिटलशी संबंधित असलेली वैद्यकीय विद्यार्थिनी आणि इन्फ्लुएन्सर डॉ. सेजल पवार हिने प्रणीत मोरेसोबत संवाद साधला होता. मेडिकल कॉलेजमधील 'डिसेक्शन रूम' (Anatomy Lab) मधील अनुभव सांगताना तिने सांगितले की, वैद्यकीय शिक्षणासाठी दान केलेल्या पुरुषांच्या मृतदेहांचे (Cadaver) विच्छेदन करताना, ती आणि तिच्या मैत्रिणी मृतांच्या गुप्तांगाच्या (Private Parts) आकारावर विनोद करतात आणि त्यांची तुलना करतात. वैद्यकीय क्षेत्रात देहदान करणाऱ्या मृतदेहांचा आदर करणे (Cadaveric Ethics) अत्यंत आवश्यक मानले जाते. एका डॉक्टरने मृतदेहाची अशी थट्टा उडवल्यामुळे सोशल मीडियावर, विशेषतः वैद्यकीय वर्तुळातून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. तिच्यावर कारवाई करण्यासाठी नेटिझन्सनी कॉलेजच्या प्रशासनाला ईमेल पाठवण्यास सुरुवात केली.माफीनामा: या विरोधानंतर डॉ. सेजल पवारने सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ जारी करून जाहीर माफी मागितली आणि आपले विधान चुकीचे व असंवेदनशील असल्याचे मान्य केले. त्यानंतर तिने तिचे सोशल मीडिया अकाउंट्स देखील बंद (Deactivate) केले आहेत.