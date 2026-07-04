/खासगी रुग्णालयांना दणका, रुग्णांकडून वाटेल तेवढे पैसे आकारता येणार नाही; राज्यातील नव्या कायद्यामधल्या तरतुदी वाचल्यात का?

राज्यातील खासगी रुग्णालयांवर कडक नियंत्रणासाठी नवे विधेयक शुक्रवारी विधानसभेत मांडण्यात आले. या विधेयकामुळे खासगी आरोग्यसेवेत पारदर्शकता वाढणार असून सर्वसामान्यांना मोठा फायदा होणार आहेय. राज्यातील सर्व प्रकारची खासगी रुग्णालये, नर्सिंग होम, क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर, पॅथॉलॉजी लॅब आणि डे-केअर सेंटर यांना एकाच कायद्याच्या चौकटीत आणण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या या विधेयकाचं नाव, 'महाराष्ट्र क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट (नोंदणी व नियमन) विधेयक, 2026' असं आहे. खासगी आरोग्यसेवेत पारदर्शकता वाढविण्याबरोबरच रुग्णांची आर्थिक पिळवणूक रोखणे व किमान आरोग्यसेवा सुनिश्चित करण्याचा या विधेयकाचा उद्देश आहे.
नव्या विधेयकामधील तरतुदीनुसार, राज्यातील सर्व खासगी रुग्णालये, क्लिनिक, मॅटर्निटी होम, डिस्पेन्सरी, सॅनिटोरियम, पॅथॉलॉजी, जेनेटिक व रेडिओ डायग्नोस्टिक प्रयोगशाळांना नोंदणी करणे बंधनकारक राहणार आहे. हा कायदा अॅलोपॅथी, आयुर्वेद, होमिओपॅथी, सिद्ध व युनानी या मान्यताप्राप्त वैद्यकीय पद्धतींनाही लागू होणार आहे. राज्यातील सर्व नोंदणीकृत संस्थांचा डिजिटल रजिस्टर तयार करण्यात येणार आहे. नोंदणी प्रक्रिया तात्पुरती आणि कायमस्वरूपी अशा दोन टप्प्यांत होणार असून संस्थांना निश्चित कालावधीत नोंदणी करावी लागणार आहे.
या कायद्यामुळे 1949 पासून अस्तित्वात असलेला महाराष्ट्र नर्सिंग होम्स रजिस्ट्रेशन अॅक्ट रद्द होणार असून, त्याऐवजी आधुनिक आरोग्य व्यवस्थेला अनुरूप अशी नवी नियामक व्यवस्था राज्यात लागू होणार आहे.
रुग्णांच्या हितासाठी प्रत्येक संस्थेला उपचार, तपासण्या आणि इतर सेवांचे दरपत्रक मराठी, हिंदी व इंग्रजी भाषेत ठळकपणे प्रदर्शित करावे लागेल. ठरविलेल्या दरापेक्षा अधिक शुल्क आकारता येणार नाही. तसेच, रुग्णाला तपशीलवार बिल देणे बंधनकारक राहील.
गंभीर अवस्थेतील रुग्णाची आर्थिक क्षमता न पाहता प्रथम आवश्यक उपचार करून त्याला स्थिर करणे आणि त्यानंतरच आवश्यक असल्यास दुसऱ्या रुग्णालयात पाठविणे अनिवार्य करण्यात आलं आहे. याशिवाय रुग्णांना वैद्यकीय नोंदीच्या प्रती मिळण्याचा, दुसरे मत घेण्याचा आणि गोपनीयतेचा अधिकारही नमूद करण्यात आला आहे.
विनानोंदणी संस्था चालविणे, खोटी माहिती देणे किंवा अनधिकृत संस्थेत सेवा देणे अशा प्रकारांमध्ये पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. दंड न भरल्यास महसूल थकबाकीप्रमाणे वसुली करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट कौन्सिल स्थापन करण्यात येणार असून सार्वजनिक आरोग्यमंत्री हे त्याचे अध्यक्ष असतील.
सरकारी रुग्णालये, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रुग्णालये, सशस्त्र दलांच्या वैद्यकीय संस्था आणि मानसिक आरोग्य कायद्यांतर्गत येणाऱ्या संस्थांना या कायद्यातून वगळण्यात आले आहे.