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खासगी रुग्णालयांना दणका, रुग्णांकडून वाटेल तेवढे पैसे आकारता येणार नाही; राज्यातील नव्या कायद्यामधल्या तरतुदी वाचल्यात का?

महाराष्ट्रात लागू होणारा हा नवीन कायदा अॅलोपॅथी, आयुर्वेद, होमिओपॅथी, सिद्ध व युनानी या मान्यताप्राप्त वैद्यकीय पद्धतींनाही लागू होणार आहे. याने नेमका काय फायदा होणार जाणून घ्या

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 04, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 12:49 PM IST
खासगी रुग्णालयांना दणका, रुग्णांकडून वाटेल तेवढे पैसे आकारता येणार नाही; राज्यातील नव्या कायद्यामधल्या तरतुदी वाचल्यात का?
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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खासगी रुग्णालयांना दणका, रुग्णांकडून वाटेल तेवढे पैसे आकारता येणार नाही; राज्यातील नव्या कायद्यामधल्या तरतुदी वाचल्यात का?
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